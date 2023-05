Spatenstich für Bahnhofsplatz im Herbst

Die Planungen für die ersten ISEK-Projekte laufen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Bald geht es endlich mit den ersten Projekten des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) los. Im Bauausschuss präsentierte Thomas Köhlmos vom Landschaftsarchitekturbüro Lohaus-Carl-Köhlmos den Planungsstand und das weitere Vorgehen in Bezug auf Bahnhofsplatz und Wupperauen.

Zunächst ging der Landschaftsplaner auf den Bahnhofsplatz und seine unmittelbare Umgebung in Richtung Bahnhofstraße und Etapler Platz ein. „Die Ziele der Umgestaltung sind, eine verbesserte Auffindbarkeit und damit auch einen attraktiveren Stadteingang zu schaffen“, sagte Köhlmos. Es gehe auch darum, die Aufenthaltsqualität zu steigern und eine intuitive Orientierung zu ermöglichen – etwa durch unterschiedliche Bodenbeläge für Fußgänger und Autos. „Außerdem soll auf dem Bahnhofsplatz das Schloss in den Blick fallen – und der Weg dorthin zugänglich gemacht werden“, sagte Köhlmos. Dabei wolle man die Pflasterung an jene auf dem Etapler Platz anpassen, um so eine Einheit zu schaffen. Im Moment ende diese vor der Entladerampe am Rewe-Markt. „Die beiden Supermärkte sind auch mit in die Planung einbezogen worden – die Belieferung soll über die Alte Ladestraße erfolgen und nicht mehr über den Bahnhofsplatz.“

Der Bahnhofsplatz werde die größte Umgestaltung erfahren. „Es ist geplant, eine multifunktionale Nutzung zu ermöglichen – so etwa für die Kirmes oder den Wochenmarkt. Aber eben auch für die Bürger im Alltag“, sagte der Landschaftsplaner. Das Gefälle soll abgeflacht werden, um eine noch vielfältigere Nutzung zu ermöglichen. „In der Mitte des neugestalteten Platzes wird ein Wasserspiel installiert – das an die historischen Talbäche – vor allem den Weierbach – angelehnt sein soll, die unter dem Platz verlaufen“, sagte Köhlmos. Die Wasserelemente seien nur in der warmen Jahreszeit aktiv, im Winter seien sie abgestellt. „Im Sommer dient das Wasser auch der Erfrischung und ist für Kinder ein Ort, an dem sie spielen können“, sagte der Landschaftsplaner.

Auf die Frage von Grünen-Ratsfrau Shirley Finster, ob auch sonst noch Kinderspielgeräte geplant seien, sagte Köhlmos: „Das haben wir nicht vorgesehen, dafür soll es dann aber in den Wupperauen welche geben.“ Das Wasserelement solle zudem einen komplexen technischen Unterbau haben, um einen Wasserkreislauf zu ermöglichen. Darin werde das Wasser im Untergrund aufbereitet. Abgerundet werde der neue Bahnhofsplatz durch Baumbepflanzung mit Zierkirschen – auch hier in Anlehnung an den Etapler Platz – und eine indirekte Beleuchtung rund um den ganzen Platz, die Terrassierung und das Wasserelement.

FDP-Fraktionsvorsitzender Jörg von Polheim wies auf die Gefahr hin, dass der Lichterkreis möglicherweise ähnlich schnell beschädigt werden könne wie das beim Rondell am Schlosshagen der Fall gewesen sei: „Kann man da etwas machen, um das zu verhindern?“ Köhlmos sagte, dass die Elemente keine Glasscheibe hätten und es sich um komplett verbaute und gegossene Teile handele, die sehr schwer zerstörbar seien. Bauamtsleiter Andreas Schröder ergänzte: „Wir sind uns des Problems bewusst – baulich versuchen wir hier vorzusorgen. Aber ehrlicherweise muss man natürlich sagen, dass man Vandalismus kaum verhindern kann, wenn es jemand wirklich darauf anlegt.“

Weiter seien auf dem Bahnhofsplatz abschließbare Fahrradboxen vorgesehen. SPD-Ratsherr Detlef Schulz sagte dazu, dass diese Boxen ja nun nicht besonders schön seien. „Ist das wirklich eine Aufwertung des Platzes? Im Sinne von – gibt es dafür wirklich den Bedarf?“ Es sei ein Experiment, sagte Schröder. „Wir wären im Kreis damit die ersten und wir müssen abwarten, ob und wie es genutzt wird“, sagte der Bauamtsleiter. Köhlmos ergänzte, dass die Boxen gegebenenfalls auch ganz einfach wieder abgebaut werden könnten, wenn man feststelle, dass sie nicht genutzt würden.

Kurz ging Köhlmos auf die Wupperauen ein. „Auch hier geht es darum, die Aufenthaltsqualität zu verbessern, aber auch darum, das Ganze mit einer hohen Diversität und Naturnähe zu machen“, sagte er. So seien ein Wasserplatz mit Aussicht sowie Sitzelemente unterschiedlicher Art geplant, aber auch ein naturnaher Kinderstrand und eine gute Mischung aus Rückzugs- und Aktivorten. Der von Einwohnern in den Bürgerbefragungen gewünschte Pump-Track sei nicht förderfähig – aber auch nicht förderschädlich, teilte Verwaltungsmitarbeiter Waldemar Kneib mit. „Das bedeutet, dass wir ihn einplanen und bauen können – allerdings auf eigene Rechnung.“

Hintergrund

Ablauf: Der erste Spatenstich soll, so der aktuelle Planungsstand, Ende September oder Anfang Oktober erfolgen. Umgesetzt werden soll die Maßnahme von den Wupperauen in Richtung Bahnhofsplatz, wobei noch nicht entschieden ist, ob von der Aldi-Markt-Seite oder der anderen Seite begonnen werden soll. „Klar ist, dass der Bahnhofsplatz zum Schluss kommt“, sagte Landschaftsplaner Thomas Köhlmos.

Bauzeit: Als Dauer für die Maßnahme ist ein Jahr vorgesehen. „Die letzten Maßnahmen sind die Pflanzungen – und die sollen im November 2024 vorgenommen werden“, sagte Köhlmos.