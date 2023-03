Spannung bricht auf 184 Seiten nicht ab

Im neuen Roman von Heinz-E. Klockhaus geht es um Irrungen und Wirrungen zu Tizian

Von Stephanie Arens-Licciardi

Hückeswagen. Ein roter Koffer mit einer Million Euro, Tizians „Marias Himmelfahrt“ und eine fast wasserdichte Expertise – rund um den neuen und inzwischen 19. Roman aus der Feder von Autor Heinz-E. Klockhaus dreht sich alles um Antiquitäten, ein Millionen-Deal, Wahrheit und Vertuschung. „Der letzte Tizian und die Expertise“ ist, drückt man es salopp aus, leichte Lesekost, bei der der Leser voll und ganz auf seine Kosten kommt.

Elvira, ihres Zeichens Einkäuferin in der TV-Serie „Antiqui- und Raritäten“ ist durch Floh, Experte für Gemälde und Co. und gerissener Hund, auf einen heißen und kostspieligen Tipp auf den letzten unsignierten Tizian gestoßen. Das verspricht nicht nur einen vollen Geldbeutel, sondern auch Ruhm und Ehre. Doch Elvira, Markenzeichen klirrendes Lachen und mit allen Wassern gewaschen, ist zunächst skeptisch, wittert dann aber das ganz große Geschäft. Nur hat sie nicht mit der Findigkeit ihrer Kollegen Norbert, Schorschi und Moderator Max Lampe gerechnet, die natürlich ihren Anteil an der Beute haben wollen. Die Geschichte nimmt schnell an Fahrt auf, als empörte Zuschauer sich beim Sender melden und Moderator Lampe auf der Straße steht – und dann verschwindet urplötzlich auch noch Floh…

Eine spannende Lektüre, die in ihrem Erzählfluss bis zum Schluss nicht abbricht und deren insgesamt 184 Seiten man nicht mehr aus der Hand legen mag. Die Idee zum neuen Roman sei Heinz-E. Klockhaus bereits länger im Kopf umhergegangen. „Ideengeber war tatsächlich die Serie „Rares für Bares“, lacht der Hückeswagener Autor. Und ja, Tizians „Maria Himmelfahrt“ gebe es wirklich, wie Klockhaus erzählt. „Das Hochaltarbild hängt in einer Kirche in Venedig.“ Es sei ein „Buff-Erlebnis“ gewesen, so Klockhaus weiter.

Würde man bei „Bares für Rares“ auch sehr Wertvolles erkennen?

„Bei „Bares für Rares“ habe ich mich schon oft gefragt, was mit wirklich wertvollen Gegenständen passiert, die die Verkäufer in die Sendung bringen“, sagt Klockhaus. „Wird beispielsweise deren Wert wirklich erkannt und richtig eingeschätzt?“ Elvira, Schorschi, Max Lampe – sie alle hätten natürlich auch Vorbilder. Welche das seien, das bleibt dem Leser selbst überlassen, schmunzelt der Autor. „Ebenso die Frage, ob das letzte, unsignierte Bild des italienischen Künstlers aus dem 16. Jahrhundert wirklich ein Original ist oder nicht.“

In den Pandemiejahren ist es um Heinz-E. Klockhaus nicht still geworden. Liedtexte für Chöre und Gedichte verfasst er nach wie vor mit viel Spaß und Herzblut. Seine jüngsten Ergüsse sind der „Spargelmarsch“ (der RGA berichtete) und das Umweltlied „Lasst uns helfen, die Welt zu retten“. Die Freude am Texten halte ihn fit, sagt der Autor und Liedtexter. Ob ein 20. Roman geplant sei, lässt Klockhaus offen. Doch für Überraschungen ist der Hückeswagener immer offen. Schließlich seien Schreiben, Dichten und Texten mehr als ein Handwerk; man könnte sagen, sein Jungbrunnen.

Der Roman „Der letzte Tizian und die Expertise“ von Heinz- E. Klockhaus ist ab sofort im Buchhandel sowie als E-Book vom Verlag Books on Demand (BoD) unter der ISBN 978-3-7412-9330-6 für 8,99 erhältlich.