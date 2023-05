Spanischer Violinist ist neu an der Musikschule

Seit den Osterferien unterrichtet Alejandro Vega Sierra die Geigenschüler.

Von Heike Karsten

Dass es in Deutschland nicht immer ganz so warm ist und die Sonne nicht so häufig scheint wie in seinem Heimatland Spanien, hat Alejandro Vega Sierra schon feststellen müssen. Sein musikalischer Werdegang hat ihn dennoch nach Deutschland verschlagen. „In Nordrhein-Westfalen gibt es mehr Orchester als in ganz Spanien“, erklärt der 29-jährige Geigen- und Bratschenspieler, der derzeit in Wuppertal lebt.

Von seinem Können und Wissen profitieren jetzt auch die Schüler der Musikschule Hückeswagen (MSH). Denn seit vergangenen April gibt Sierra Geigenunterricht im Domizil der Musikschule im Kultur-Haus Zach und übernimmt mittwochs die Schüler von seiner Vorgängerin Sara Ehmendörfer, die sich beruflich verändern möchte. Dass der Übergang so fließend funktionieren konnte, freut Musikschulleiter Eckhard Richelshagen sehr. Er sei auf den 29-jährigen Musikstudent über die Radevormwalder Musikschule gestoßen, an der Sierra ebenfalls unterrichtet. „Wir Musikschul-Nachbarn arbeiten zusammen“, sagt Richelshagen.

In seiner Kindheit hatte ereinen Cellisten als Nachbarn

Alejandro Vega Sierra wurde 1993 in der andalusischen Hauptstadt Sevilla geboren. Schon im Kindergartenalter ist er mit der Streichmusik in Kontakt gekommen. „Mein damaliger Nachbar war Cellist. Wir haben zusammen musiziert, und er hat mir das Notenlesen gezeigt“, erinnert sich der 29-Jährige an die ersten musikalischen Erfahrungen. „Ich wollte auch ein Streichinstrument spielen, nur etwas kleiner“, sagt er und lacht. So kam der Spanier zunächst zum Violin- und Klavierspiel.

Nach dem ersten Geigenunterricht begann er 2011 ein Studium am Conservatorio Superior de Música „Manuel Castillo“ bei Alejandro Tuñón und Lourdes Galache im Hauptfach Geige. 2016 wechselte er an die Musikhochschule Köln und studiert Bratsche bei Werner Dickel am Standort Wuppertal. Seit 2022 studiert er „Master of Music“ bei Volodymyr Mykytka am Standort Aachen.

Künstlerische Berufserfahrung sammelte Alejandro Vega Sierra unter anderem im Projekt Don Quijote de la Mancha und Moby Dick an den Wuppertaler Bühnen, als Aushilfe in der Wuppertaler Kammerphilharmonie und als Akademist der Bergischen Symphoniker. Bei den bisher acht Schülern, die er mittwochs in Hückeswagen unterrichtet, knüpft er an deren bisherigen Lernstand an.

„Ich erkenne Probleme, die ich auch als Kind hatte.“

Bei den Anfängern gehe es darum, das Instrument und die Spieltechnik kennenzulernen. Schnell folgen dann erste Tonleitern und Lieder. Alejandro Vega Sierra hat Freude daran, sein Wissen an seine Schüler weiterzugeben. „Ich erkenne Probleme, die ich auch als Kind hatte, und kann diese Dinge, wie zum Beispiel eine falsche Handposition, gleich anmerken“, sagt er. Gerade Kinder würden viel über das Imitieren lernen. Der Dozent ist daher auch gleich das beste Vorbild für seine Schüler.

Sprachlich gibt es keinerlei Barrieren, da Alejandro Vega Sierra sehr schnell die deutsche Sprache gelernt hat, unter anderem durch Sprachkurse und Nebenjobs in der Gastronomie. In seiner Freizeit schaut der Student auch gerne Filme oder geht spazieren. Viel Zeit bleibt ihm dafür aber neben der Musik nicht.

Der Umstieg von Geige auf Bratsche war für ihn eine ganz wichtige Entscheidung. „Ich finde das Instrument sehr interessant. Die Saiten sind dicker und die Klangfarbe ist eine andere“, sagt er. Zudem käme das Instrument seinen etwas größeren Händen entgegen, sagt er und lacht.

Seine Hückeswagener Schülerinnen und Schüler konnten ihn bereits in den ersten Unterrichtsstunden nach den Osterferien kennenlernen. Musikschulleiter Eckhard Richelshagen ist jetzt zuversichtlich, auch das Schüler-Streichorchester „Frisch gestrichen“ mit Unterstützung des neuen Geigenlehrers wieder zeitnah reaktivieren zu können.