Sozialdemokraten sind schon im EU-Wahlkampfmodus

Kreisdelegiertenwahl der SPD Oberberg im Haus Zach.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Seltener Besuch in der Schloss-Stadt: Die Abgeordneten des Europaparlaments Birgit Sippel und Arno Gildemeister, Sprecher des Europa-Arbeitskreises der SPD Mittelrhein, waren im Kultur-Haus Zach die Gäste bei der Kreisdelegiertenwahl der SPD Oberberg für die im kommenden Juni anstehende Europawahl. Die beiden Politiker gaben den Genossen einen kleinen Einblick in ihre Arbeit.

Nachdem Thorben Peping (Gummersbach) und Regina Billstein (Wipperfürth) zu den Kreisdelegierten gewählt worden waren, hielt Gildemeisters ein flammendes Plädoyer für die europäische Idee – derzeit unter schwerem Beschuss von Rechts. „Europa ist wie ein Fahrrad: Wenn man es anhält, fällt es um. Es gab immer schon Kräfte, die das Fahrrad zum Stehen bringen wollten – jetzt sind zusätzlich welche da, die es ganz zerstören wollen“, sagte er.

Dabei sei Europa der Kitt, der alles zusammenhalte. „Europa ist der Garant für Wohlstand, Sicherheit und Frieden. Die EU hat nicht umsonst den Friedensnobelpreis bekommen“, betonte der EU-Politiker.

Zudem sei die Sozialdemokratie essenziell wichtig, um die europäische Idee zu erhalten. „Dafür haben wir ein Papier erarbeitet, das im kommenden Jahr die Grundlage für das Wahlprogramm ist.“ Drei Punkte sind ihm dabei besonders wichtig. „Die EU als Grundlage des Wohlstands. Der Umbau der Industrie, um zukunftsfähig und zukunftssicher zu sein. Und außerdem die Sicherheit. Denn aus dem Frieden heraus erwächst auch die Verantwortung, für Frieden zu sorgen“, stellte Gildemeister klar.

Es wurde gegen die EU-Konservativen ausgeteilt

Birgit Sippel berichtete von großen Unterschieden in der Wahrnehmung der EU bei den Menschen. „Oft heißt es, wir seien für alles zuständig – das sind wir nicht. Dann wieder heißt es, wir machen zu wenig. Und manchmal denke ich selber, dass wir mehr machen müssten“, sagte sie. Die Sozialdemokratin plädierte dafür, sich als Europäische Union geeint aufzustellen und wichtige Themen anzugehen. „Etwa die Digitalisierung, damit wir uns von China, Indien und den USA unabhängig machen können.“ Und mit Blick auf den Frieden sagte sie: „Es ist klar, dass die Ukraine unterstützt werden muss. Aber von überstürzten Aufnahmeideen, wie sie Ungarns Regierungschef Viktor Orbán etwa kundtat und die nur seinen eigenen Interessen dienten, sollte man absehen.“

Der Wahlkampf hat offenbar schon begonnen, denn es wurde auch gegen die EU-Konservativen ausgeteilt. „EVP-Parteivorsitzender Manfred Weber hat sich erst an Orbán, dann an Erdogan und schließlich an Meloni herangewanzt“, sagte Sippel. „Wir Sozialdemokraten wissen aber, was wir von den Rechten zu erwarten haben – ob es nun Rechtsextreme wie die AfD sind oder Faschisten wie Melonis Fratelli d’Italia sind.“

Dagegen müsse man sich wehren und klare Positionen entwickeln. „Das Anbiedern an die Rechten – wie es die Steigbügelhalter der CDU in Deutschland oder der EVP in Brüssel versuchen –, ist noch immer schiefgegangen.“