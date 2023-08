„Live auf’m Schloss“: Soulband überrascht selbst den Experten

Halbzeit für die Konzertreihe.

Hückeswagen. Es war schon ein satter Sound, der beim zweiten Konzert der Reihe „Live auf’m Schloss“ aus den Lautsprecherboxen klang. Immerhin ist die „Soulband“ mit zehn Musikern wohl die am stärksten besetzte Band im Bergischen. Das beeindruckte selbst Veranstalter Maximilian Süss von der Agentur MS Event. „Zehn Leute mit Gebläse machen schon was her“, sagte er scherzhaft. Denn neben drei fabelhaften Sängern, darunter die stimmgewaltige Frontfrau Sabine Galuschka, zählen zur Bandbesetzung sowohl die klassischen Instrumente wie Bass, Gitarre, Keyboard und Schlagzeug, als auch drei Bläser mit Saxophon, Trompete und Posaune.

„Die Band ist wirklich phänomenal gut“, sagte Besucher Martin Mosebach begeistert. Das vielseitige Repertoire und die bunten Arrangements gefielen auch Juliane Surer. „Und alle drei Sänger sind richtig gut“, sagte die Bever-Camperin.

Die „Soulband“ war zum ersten Mal in Hückeswagen zu Gast und startete auf dem Schlossplatz in die Open-Air-Saison. Für die Konzertreihe „Live auf’m Schloss“ war es bereits das zweite von vier geplanten Konzerten in diesem Sommer – und damit Halbzeit.

Wie schon bei der Premiere stand die Veranstaltung wieder unter einem guten Stern, da die Wolkendecke aufriss und der Regen für die gesamte Dauer des Konzerts eine Pause einlegte. Schnell füllte sich der Schlossplatz mit mehreren Hundert Zuschauern, die begeistert die mitreißende Show auf der Bühne verfolgten. Die zwei Bierstände hatten gut zu tun – und am Weinstand entwickelten sich die Spritz-Getränke mit Aperol und Limoncello zu den Verkaufsschlagern. „Die gehen weg wie geschnitten Brot“, freute sich Monika Zöller vom Stadtmarketing.

Die Verpflegung der Zuschauer mit Currywurst & Co. wurde von MS Event selbst übernommen. „Heute geht keiner, der noch Appetit hat, hungrig vom Platz“, sagte Standbetreiber Andreas Alhelm. Als vegane Variante hatte er eine Curry-Kokos-Suppe im Angebot. „Da wir uns schon leicht Richtung Herbst bewegen, passt so eine leichte Curry-Suppe ganz gut“, meinte er.

Das Repertoire der Musiker bestand, wie der Name der Band verspricht, aus souligen Rhythm-, Blues- und Funkstücken. „Die Band gibt es schon seit zehn Jahren mit verschiedenen Besetzungen, wobei der Kern immer geblieben ist“, sagte Sänger und Gitarrist Ernie Wirth.

Ein Mitglieder der bergischen Band feierte ein Heimspiel

Fast ein Heimspiel war der Auftritt für Musiker Günter Schiffels aus Wipperfürth, der mit anderen Gruppen schon mehrfach auf den Bühnen der Schloss-Stadt gestanden hat. Durch seine Kontakte zu Veranstalter Max Süss war auch der Gig in Hückeswagen entstanden – ein echter Glücksgriff für die Konzertreihe, wie angesichts der vielen begeisterten Zuschauer schnell deutlich wurde.

Konzertreihe

„Live auf’m Schloss“ findet seit dem 28. Juli statt. Zwei Konzerte stehen in diesem Jahr freitags noch an – Beginn ist jeweils um 19 Uhr: Heart Cover (11. August) und Kaschämm (18. August) kommen noch auf den Schlossplatz. heka