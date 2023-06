Sommernacht der Klassik mit dem Angenendt Guitar Duo

Das Programm „Serenata para Guitarra“ verspricht spanisch-mediterranes Flair für das Kultur-Haus Zach.

Hückeswagen. Spanisch-mediterrane Klänge erwartet die Zuhörer der Sommernacht der Klassik im Kultur-Haus Zach am kommenden Samstag. Das Angenendt Guitar Duo präsentiert dann sein Programm „Serenata para Guitarra“, bei dem die beiden mehrfach ausgezeichneten Musiker Martina und Tristan Angenendt ihr Können und ihre Virtuosität auf zwei Gitarren zeigen.

„Aus Spanien kommend, eroberte die Gitarre im 19. Jahrhundert die europäischen Konzertsäle im Sturm“, erläutert Stefan Noppenberger vom Trägerverein. Das aktuelle Programm des Duos im Rahmen der Sommernacht der Klassik zeichnet den Weg der „Guitarra española“ als musikalische Zeitreise von der Romantik bis in die Moderne nach und verbindet dabei zwei Epochen, die als „goldene Zeitalter“ in der Geschichte der Gitarre gelten. Anfang des 19. Jahrhunderts reisten erstmals virtuose Saitenkünstler wie Ferdinando Carulli (1770-1841) durch Europa, gaben umjubelte Konzerte und machten die Gitarre auf dem ganzen Kontinent populär. Dabei wurden dem Zeitgeist entsprechend insbesondere Bearbeitungen von bekannten Opernmelodien zur Mode. Besonders beliebt waren damals wie heute die Motive aus Gioacchino Rossinis (1792-1868) „Barbier von Sevilla“. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts verschwanden die Gitarren dann für einige Jahrzehnte von den Bühnen Europas. Gleichzeitig entwickelten spanische Komponisten einen eigenen, nationalen Stil, der traditionelle Elemente der Volksmusik und Folklore mit klassischer Musik verbanden. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erlebte die Gitarre eine Renaissance als Konzertinstrument, vorangetrieben von spanischen Gitarrenvirtuosen wie Miguel Llobet oder Andrés Segovia.

Martina und Tristan Angenendt debütierten 2015 als Gitarrenduo in Österreich und sind seither gern gesehene Gäste bei Gitarrenfestivals und Konzertreihen im In- und Ausland. Auch im Kultur-Haus Zach waren sie schon zu Konzerten und begeisterten stets das Publikum. „Wir sind jedes Mal mehr als fasziniert, mit welcher Hingabe die beiden klassische Werke auf ihren Gitarren spielen“, schwärmt Detlef Bauer, Vorsitzender des Trägervereins.

Martina Angenendt (geb. Gruber) gewann 2017 einen ersten Preis beim internationalen Gitarrenwettbewerb in Tirana (Albanien). Mittlerweile ist sie selbst als Jurorin bei Wettbewerben tätig.

Tristan Angenendt gilt mit mehr als 30 Preisen bei internationalen Wettbewerben als erfolgreichster deutscher Gitarrist seiner Generation. Seit 2007 geht er einer regelmäßigen Lehrtätigkeit nach und unterrichtet derzeit eine eigene Gitarrenklasse an der Hochschule für Musik und Theater Rostock.

Karten zum Preis von zwölf Euro im Vorverkauf gibt’s in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online unter www.kultur-haus-zach.de, an der Abendkasse kosten sie 15 Euro. büba



Samstag, 17. Juni, 20 Uhr; Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7