„Sommernacht der Klassik“ im Island

Im Kultur-Haus Zach ist am Samstag, 20. August, das Angenendt Guitar Duo zu Gast.

Hückeswagen. -büba- Ein Konzerterlebnis der besonderen Art steht Klassik-Liebhabern bevor, hat doch für kommenden Samstag das Angenendt Guitar Duo seine Zusage für ein Gitarrenkonzert im Kultur-Haus Zach gegeben.

Die „Sommernacht der Klassik“ verspricht unterhaltsam und virtuos zu werden. So werden bei diesem Konzert unter anderem die „Six Rondeaux sur des Thêmes de Rossini, Op. 237“, die „Sinfonia nell‘Opera‚ Il Barbiere di Siviglia’“ von Gioacchino Rossini sowie die „Andante con Variazioni, Op. 26 No. 1“ von Ludwig van Beethoven zu hören sein.

Martina und Tristan Angenendt debütierten 2015 als Gitarrenduo in Österreich und sind seither gern gesehene Gäste bei internationalen Gitarrenfestivals und Konzertreihen im In- und Ausland. Martina Angenendt wurde im österreichischen Steyr geboren und zeigte schon früh ihre musikalische Begabung.

Mit 14 Jahren wurde sie als Jungstudentin an der Anton Bruckner Privatuniversität Linz aufgenommen, weitere Studien führten sie an die Hochschule für Musik und Theater Hamburg und die Musikhochschule in Aachen, wo sie ihren Master mit Bestnote abschloss. Bei internationalen Wettbewerben gewann sie 2017 einen ersten Preis beim „5th Tirana International Youth Guitar Competiton“ in Albanien, mittlerweile ist sie selbst gefragte Jurorin. Neben ihrer künstlerischen Tätigkeit engagiert sich Martina Angenendt auch als Gitarrenlehrerin unter anderem als Dozentin am Hamburger Konservatorium. Derzeit unterrichtet sie an der Moerser Musikschule und an der Musikschule der Stadt Wesel.

Dort wurde Tristan Angenendt geboren, er galt schon früh als eines der größten Gitarrentalente Deutschlands. Bereits im Alter von 14 Jahren wurde er als Jungstudent an der Musikhochschule Köln aufgenommen und schloss sein Studium mit Auszeichnung ab. Mit mehr als 30 Preisen bei nationalen und internationalen Gitarrenwettbewerben gilt er als erfolgreichster deutscher Gitarrist seiner Generation. Mittlerweile ist er regelmäßig als Juror bei Wettbewerben zu Gast.

Aufnahmen und Livemitschnitte für verschiedene Radio- und TV-Sender wurden in mehr als 20 Ländern in Europa und Asien ausgestrahlt. Seit 2007 geht Tristan Angenendt einer regelmäßigen Lehrtätigkeit nach und leitet derzeit eine eigene Gitarrenklasse an der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Als gefragter Lehrer unterrichtet er außerdem immer wieder auf Meisterkursen bei internationalen Gitarrenfestivals sowie als Gastdozent an verschiedenen Konservatorien und Universitäten im In- und Ausland.

Karten für die „Sommernacht der Klassik“ zum Preis von 12 Euro im Vorverkauf gibt es in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online, an der Abendkasse kosten sie 15 Euro. www.kultur-haus-zach.de

Termin: Samstag, 20. August, 20 Uhr, Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7