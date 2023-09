Sommerfest in Straßweg ist ein voller Erfolg

Chorgemeinschaft und Löschgruppe luden sich gemeinsam Gäste ein. Das Wetter spielte an allen drei Tagen mit.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Die Chorgemeinschaft Straßweg und die Löschgruppe Straßweg haben am Wochenende wieder zum gemeinsamen „Straßweger Sommerfest“ auf dem Hof rund um das Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Drei Tage unter dem Dach des Fallschirms, drei Tage Gemeinschaft, Gemütlichkeit und, nicht zuletzt Gesang. Wie lange genau die sommerfestliche Zusammenarbeit besteht, wissen weder Ralf Schulte, der Vorsitzende der Chorgemeinschaft, noch Volker Wiese, stellvertretender Gruppenführer der Löschgruppe Straßweg.

„Es sind aber auf jeden Fall deutlich mehr als 50 Jahre. Das 50-Jährige – damals mit ‚Preisen wie vor 50 Jahren‘ – haben wir vor Corona gefeiert“, erinnert sich Ralf Schulte. Dass es nach über 50 Jahren auch für ihn noch etwas Neues beim Sommerfest gibt, zeigte sich daran, dass er erstmals im Bierwagen stand und die durstigen Besucher mit Bier und anderen Getränken versorgte.

Auf dem Hof ist laute Musik zu hören, die, auch das in diesem Jahr neu, von einem DJ quasi aus den eigenen Reihen produziert wird. „Wir wussten gar nicht, dass Andreas Frie als DJ Frie Musik macht. Er ist der Vater eines unserer aktiven Feuerwehrler, Fynn Frie“, sagt Volker Wiese. Der Sohn werde demnächst in eine Berufsfeuerwehr wechseln, sagt der stellvertretende Gruppenführer weiter. „Er kann aber trotzdem bei uns bleiben – das ist kein Problem.“

Am Wochenende ging es um die Musik, und die lud zum Tanzen und Feiern ein. „Am Freitagabend dauerte die Party bis gegen drei Uhr morgens“, erklärte Ralf Schulte. Dabei seien vor allem die Besucher der befreundeten Feuerwehren hier gewesen. Traditionell sei der Freitag der Feuerwehrtag. „Schön ist, dass seit einigen Jahren immer mehr Gäste von außerhalb zu unserem Sommerfest kommen – aus Rade, aus Bergisch Born, aus Thier, Dhünn, Halzenberg oder Eipringhausen und Lüdorf etwa“, sagt Volker Wiese.

Es ist nicht das erste Sommerfest nach der Corona-Pandemie, schon im Vorjahr hat man auf Straßweg wieder feiern können. „Wir hatten am Freitag tatsächlich riesiges Glück. Es hat den ganzen Tag wie verrückt geregnet“, sagt Ralf Schulte. Der Regen habe aber gerade zum richtigen Zeitpunkt aufgehört. „Wenn es so gegen 17 Uhr trocken wird, machen sich die Leute auf den Weg, wenn es später ist, dann meistens nicht“, sagt der Chor-Vorsitzende.

Der Samstag war ein lauer Spätsommerabend, bei dem das Bier und die Grillwürstchen schmeckten. Nach und nach trudelten die Gäste ein, die Lust auf Musik und Party haben. Aus den Boxen kamen dazu passende Songs. Ein lautes Hallo auf vielen Seiten, man begrüßte sich, setzte sich zusammen und freute sich.

60 selbst gebackene Kuchen und Torten schmecken den Besuchern

Der Sonntag ist traditionell der Tag der Chöre – denn die Chorgemeinschaft Straßweg ist zwar die Mit-Veranstalterin des Sommerfests, hat aber für den Frühschoppen immer Chöre zum gemeinsamen Singen eingeladen. Am Morgen ist es noch neblig wie im November, aber nach und nach kam die Sonne raus. In diesem Jahr waren drei Gastchöre mit dabei – der Frauenchor Schückhausen, der Lüttringhauser Männerchor und der Männergesangsverein Niederwermelskirchen. Und dann gab es noch ein besonderes Event, das die Vorsitzende des Frauenchors Schückhausen, Martina Borchert, vor einigen Monaten schon angedeutet hatte. Mit den Liedern „Vater unser“ und „May the Lord send angels“ singt erstmals der Frauenchor zusammen mit der Chorgemeinschaft Straßweg. „Der Frauenchor wurde ja seinerzeit von einer Gruppe Ehefrauen unserer Sänger gegründet. Irgendwie haben wir dann gedacht, dass es an der Zeit ist, jetzt auch mal gemeinsam auf der Bühne zu stehen“, findet Ralf Schulte.

Aber auch sonst ist der Sonntag ein voller Erfolg und rundet das „Straßweger Sommerfest“ wunderbar ab. Neben der Tombola, die auch an den anderen beiden Tagen mit ihren durchaus wertvollen Preisen lockt, gibt es ein Kinderprogramm mit Pony-Reiten und Hüpfburg und das schon legendäre Kuchenbüffet. „Wir haben rund 60 Kuchen und Torten, alle selbstgebacken. Sogar der stellvertretende Gruppenführer der Löschgruppe hat einen gebacken“, sagt Ralf Schulte lachend. Da die Sonne spätestens gegen Mittag den Nebel verdrängt hatte, war es kein Wunder, dass die Stimmung im Hof und Dorfgemeinschaftshaus bestens war.

Chorgemeinschaft

Gründung: Der Frauenchor Schückhausen ist aus der Laune heraus von den Ehefrauen und Partnerinnen der Männer der Chorgemeinschaft Straßweg gegründet worden. Am 9. Oktober 2017 haben sich 13 Frauen zusammengefunden und den Chor gegründet.

Proben: Geprobt wird immer montags von

18.15 bis 19.45 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Straßweg. Frauen, die gerne mitsingen möchten, sind jederzeit willkommen.

Kontakt: bitte per E-Mail frauenchor-schueckhausen@t-online.de