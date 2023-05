Das Schlossgespenst führt durch Homburg

Für Kinder und ihre Familien wird es im Museum von Schloss Homburg nicht langweilig. Hier ist eine Übersicht über das bunte Programm.

Oberbergischer Kreis. In den Sommerferien gibt es im Museum und in der Museumswerkstatt von Schloss Homburg sowohl für Familien und Kinder als auch für Erwachsene ein buntes Programm. In dem Gebäude ist das Museum des Oberbergischen Kreises untergebracht. Und das ist los:

Schlossgespenst: Los geht es bereits vor den Ferien, wenn am Donnerstag, 8. Juni (Fronleichnam), das Museum nach Umbauarbeiten wieder regulär öffnet. Geplant ist eine Puppenführung, in der das Schlossgespenst Hombuh (Eigenschreibweise: HomBuh) höchstpersönlich Kindern ab vier Jahren spannende Geschichten erzählt. Eine weitere Möglichkeit, HomBuh durch das Schloss zu folgen, gibt es in der zweiten Ferienwoche am 5. Juli.

Ritterausbildung: Mut und Cleverness beweisen können Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren am Mittwoch, 28. Juni, in der Ritterschule auf Schloss Homburg – bei einer Ausbildung zum Ritter, die mit offiziellem Ritterschlag ausgezeichnet wird.

Märchen: Die Märchenführung am Mittwoch, 12. Juli, ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Bei einem Rundgang wird anhand bekannter Märchengeschichten das Schloss gemeinsam erkundet.

Ferienwerkstatt: Die Ferienwerkstatt bietet Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren die Gelegenheit, in verschiedene Themen gestalterisch einzutauchen: Es werden eine Geschichte in einem Papiertheater weitergesponnen (Montag, 17. Juli), eine fantastische Landkarte erstellt (Mittwoch, 26. Juli) sowie Mobiles und Figuren aus Naturmaterialien gebastelt (Mittwoch, 2. August).

Kunst für Erwachsene: Erwachsene sind eingeladen, die Woche am Freitag, 23. Juni, bei der After Work Art „Wer bin ich? Workshop zu alternativen Porträts“ kreativ in der Museumswerkstatt ausklingen zu lassen und sich bei netten Gesprächen und Snacks experimentell mit dem Thema Porträt auseinanderzusetzen.

Skizzen: In den Außenbereich des Schlosses geht es am Sonntag, 16. Juli, mit der Designerin Sabine Herbst und der Kunstpädagogin Tabea Herbst von der Kunstwerkstatt Köln. Mit dem Skizzenbuch in der Hand werden die Eindrücke des blühenden Barockgartens von Schloss Homburg skizziert.

Tickets: Karten für alle Programme und weitere Informationen zu den Angeboten gibt es online: www.schloss-homburg.de

s-g