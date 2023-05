Solarstrom: Bis Mai so viele neue Anlagen wie sonst im Jahr

Experten: „Energiewende ist eine Mammutaufgabe“

Von Wolfgang Weitzdörfer

Es war eine großangelegte Veranstaltung mit vier Referenten zur Energiewende im Forum an der Weststraße. Eingeladen hatte der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen. Als Referenten waren Roland Lenzing, einer der beiden Geschäftsführer des Familienunternehmens Pflitsch, Schornsteinfegermeister und Gebäudeenergieberater Stefan Gehle, Verbraucherberater Martin Halbrügge und BEW-Geschäftsführer Jens Langner dabei. Alle vier beleuchteten verschiedene Aspekte des Themas und „Lösungen für Hückeswagen“.

Den Anfang machte Lenzing, der aus der Praxis eines Mittelständlers berichtete. „Die Politik macht Vorgaben – die gilt es, nun umzusetzen“, sagte er. Schnell wurde deutlich, dass tatsächlich alles mit allem zusammenhing. „Die Autoindustrie will und muss klimaneutral werden – das heißt, dass auch alle Zulieferer, so wie Pflitsch, das auch sein müssen, um Zulieferer zu bleiben.“ Die Kunden würden das auch mehr und mehr nachfragen. „Für uns ist es überlebenswichtig, weil wir sonst auf dem Markt nicht bestehen bleiben könnten“, sagte er.

Gehle sprach über das GEG, das Gebäudeenergiegesetz. „Es ist für Deutschland eine Mammutaufgabe, bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden zu wollen – das sind gerade einmal 22 Jahre“, sagte Gehle. Das GEG betreffe 41 Millionen Haushalte in Deutschland, Gehle zeigte eine Folie mit den rund 21,3 Millionen Wärmeerzeugern im Bestand. „Davon sind 1,2 Millionen Wärmepumpen, den größten Teil mit etwa 14 Millionen bilden Gas- und Gas-Brennwertkessel“, sagte Gehle. Es gebe eine Austauschpflicht für bestehende Anlagen – aber mit einer großen Spanne. „Es gibt auch Ausnahmen, die uns helfen, nicht in Panik zu verfallen.“

Energieberater Martin Halbrügge wollte ebenfalls hoffnungsvolle Stimmung verbreiten. „Es gibt viele Chancen, die wir nur nutzen müssen“, sagte er. Dennoch glaube er, dass klare, staatliche Vorgaben nötig seien, um in gut 20 Jahren das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. Er betonte aber auch, dass nicht nur die neuen Anlagen Teil der Rahmenbedingungen seien, sondern auch Solarstrom auf geeigneten Dächern und eine effiziente Gebäudedämmung.

Das war eine Art Steilvorlage für Langner. „Der Zubau an PV-Anlagen hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Es passiert etwas, keine Frage, aber es kann auch noch viel mehr sein“, sagte er – auch mit Blick auf die Schloss-Stadt. Dennoch seien bis Mai 2023 im BEW-Netz bereits so viele PV-Anlagen in Betrieb genommen worden wie im ganzen Jahr 2022.

Langner ging auch auf die Zahl der Dächer in Hückeswagen ein, die für eine PV-Anlage geeignet seien. „Das sind etwa 50 Prozent. Für Windkraft ist Hückeswagen indes nicht so gut geeignet“, sagte Langner.