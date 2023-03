Sohn von Thorsten Legat ist bei „Temptation Island“ dabei

Reality-Show

+ © Maikel de Almeida Nico Legat, ehemaliger Spieler beim SV 09/35 Wermelskirchen, nimmt mit seiner Freundin bei Temptation Island teil. © Maikel de Almeida

Nico Legat aus Hückeswagen nimmt mit seiner Freundin Sarah an der Reality-TV-Show teil. Sie müssen sich einem Treuetest unterziehen.

Hückeswagen. Bald läuft die fünfte Staffel der Kuppelshow „Temptation Island“ an. Mit dabei ist auch der Hückeswagener Nico Legat, der beim SV 09/35 Wermelskirchen spielte, mit seiner Freundin Sarah. Nico ist der Spross des einstigen Fußballers, ehemaligen Trainers des Landesligisten FC Remscheid und heutigen Reality-Darstellers Thorsten Legat.

Bei der Flirt-Show testen vier Paare ihre Liebe zueinander. Sie verbringen getrennt voneinander zwei Wochen in zwei Villen - gemeinsam mit unbekannten verführerischen Singles und ohne Kontakt zueinander. Am Ende gibt es dann eine Aussprache am Lagerfeuer und eine Antwort auf die Frage: Hat unsere Beziehung eine Zukunft.

Nico und Sarah sind laut Senderinformation von RTL+ - dort wird das Format ausgestrahlt - seit Januar 2020 ein Paar und „meinen es ernst“. Wie ernst, das steht bei Temptation Island allerdings auf der Probe, denn Ziel der Show ist es, die Treue der Paare zu testen. Besonders Sarah ist an dem Treuetest interessiert, denn Nico soll nicht immer so treu gewesen sein und Sarah hat auch noch nach zwei Jahren ihre Zweifel. Sollte das Paar den Versuchungen wiederstehen, will Nico Sarah wohl einen Heiratsantrag machen.

Die zwölf Episoden laufen ab 30. März wöchentlich auf RTL+. Auch die anderen Paare stehen schon fest: Tatum und Louis, Loreen und Adam sowie Charline und Adrian. acs/kab

Ein ausführlicher Bericht folgt