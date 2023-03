So wird aus dem Mittelständler ein Global Player

Bundesverband „Der Mittelstand“ hatte zu einem Vortragsabend über internationale Märkte eingeladen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Was für Global Player Tagesgeschäft ist – der Kontakt mit Kunden und Lieferanten in aller Welt –, ist es für kleine und mittelständische Unternehmen nicht unbedingt. Bei Firma Förster & Krause im Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg fand am Donnerstagabend zu diesem Thema eine Veranstaltung des Bundesverbands „Der Mittelstand“ statt. Unter den Unternehmen war mit Setolite Lichttechnik, ebenfalls aus West 2, nur ein Hückeswagener Betrieb – die anderen kamen aus der Region. Christine Förster, Geschäftsführerin von Förster & Krause, betonte, dass ihr das Unternehmen, das sich mit Fördertechnik, Intralogistiksystemen und Lagertechnik befasst, international aufgestellt ist. „Uns ist aber wichtig, auch Veranstaltungen für den Mittelstand anzubieten und den Bundesverband zu unterstützen.“ Es ging an diesem Abend darum, Ideen und Möglichkeiten zu finden, sich international zu vernetzen.

„Wir bauen Leuchtensysteme und vertreiben Leuchten, unsere Kunden sind die Bundeswehr, Katastrophenhilfe, Zivilschutz oder auch die Deutsche Bahn, Stadtwerke oder das Baugewerbe“, berichtete Friedlind Schultz von Setolite. „Wir haben während Corona festgestellt, dass es von großer Bedeutung ist, im Fall des Ausfalls eines Lieferanten Alternativen zu haben.“ Sie erhoffe sich vor allem vom Vortrag des Gründers und CEO von Worldring, René Lankes, Informationen über dessen Produkt und System zu bekommen. Ansonsten habe sie im Austausch mit internationalen Kunden und Lieferanten die Erfahrung gemacht, dass vor allem die Auslandshandelskammern gute Ansprechpartner seien.

Anfrage nach bestimmtem Produkt in mehr als 50 Ländern

„Ich habe 20 Jahre Erfahrungen in Handel und Spedition gesammelt, ehe ich mich 2020 mit Worldring selbstständig gemacht habe“, berichtete Lankes im Vortrag. Grundsätzlich habe er damit einen Marktplatz mit zertifizierten Spediteuren in aller Welt geschaffen. „Mein Ansatz ist es, Angebot und Nachfrage unkompliziert zusammenzubringen.“ Der Ansatz sei global. „Der Mittelstand hat viele Vorteile, ist aber oft in Sachen Finanzen, Manpower und weltweiten Kontakten limitiert“, sagte Lankes. Nach der Anmeldung könne man, immer noch im kostenfreien Modus, seine Anfrage nach einem bestimmten Produkt starten mit Hilfe der Zolltarifnummern oder des HS-Codes. „Dann suchen die ‚Agenten‘ der Spediteure weltweit nach Anbietern in ihren jeweiligen Ländern nach genau diesem Produkt“, versicherte der Gründer. Das System gebe Bescheid, wenn es zu einem Treffer kommt. „Ab dann kann man sich entscheiden, ob man kostenpflichtiger Nutzer werden will und so die Kontaktdaten der jeweiligen Hersteller bekommen.“ 50 Länder sind bereits im Netzwerk. „Die Tendenz ist steigend“, sagte der CEO. „Wir suchen unsere Spediteure aus“, betonte Lankes. „Damit soll sichergestellt werden, dass nur zuverlässige Partner mit im Boot sind.“ Die Worldring-Nutzer seien für bis zu 25 000 Euro Schaden abgesichert.