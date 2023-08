So viel mehr als nur eine Spielerei

Modellflug-Freunde Hans Vorhauer, Hans-Udo Kortmann und Lutz Aldermann (von links) auf dem Gelände im Süden der Stadt. Gerne würden sie die Freude an ihrem Hobby an die jüngere Generation weitergeben.

Modellflug: Der Luftsportclub Radevormwald hat Nachwuchssorgen.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Saftig grüne Felder, so weit das Auge reicht, erblickt der neugierige Beobachter bei seinem ersten Besuch auf dem Flugplatz Hönde. Ein idyllischer Ort mitten im Naturschutzgebiet – ohne Stadtlärm oder sonstige Ablenkungen. Nur frische Luft und ein traumhaft schöner Ausblick ins Grüne. An diesem Nachmittag ist es leicht windig und die Sonne scheint nach regenreichen Wochen endlich mal wieder. Auf dem Flugplatz haben sich einige reifere Herren eingefunden, die entspannt auf einer Bank sitzen, plaudern und immer wieder gen Himmel schauen, wo im wolkenlosen Blau ein kleines Fluggerät seine Runden dreht.

Der Laie sieht nur das: ein Flieger, der rauschend hin und her fliegt. Die Herren auf der Bank erkennen mehr, lesen in den Bewegungen die verwendete Technik des Modells, beurteilen die Flugeigenschaft und das Talent des Piloten, der auf dem Flugplatz stehend, mit einer Fernsteuerung in den Händen, das Flugzeug lenkt. „Wer landen kann, der kann auch fliegen“, sagt Lutz Aldermann und lächelt, während er dem Fluggerät hinterherschaut. „Viele tun dieses Hobby als Spielerei ab, aber es ist so viel mehr.“

Ein Modellflieger-Wettbewerb, Ende der 1960er Jahre, weckte in Aldermann als damals jungen Bursche, die Faszination für dieses außergewöhnliche Hobby. Zwei Wettbewerbe später trat er 1970 dem Luftsportclub Radevormwald bei. „Ich hab mir damals mein selbst gebasteltes Modell auf einen Hänger am Fahrrad gepackt und bin von der Innenstadt bis zum Flugplatz in Lünsenburg, später bis nach Hönde geradelt“, erinnert sich Aldermann.

Seit 2012 hat er die Verantwortung als Vereinsvorsitzender des Luftsportclubs Radevormwald übernommen. Modellflieger aus Balsaholz über viele Stunden selber zusammenschustern, verleimen und bemalen – kein Wunder, dass er nach all der Arbeit auch die Flugfähigkeit des Geräts ausprobieren wollte. So wie ihm, ging es damals vielen Jugendlichen, die sich regelmäßig zum Fliegen und Fachsimpeln trafen. Ganze Wochenenden verbrachten später die jungen Familienväter mit Frauen und Kindern auf dem Flugplatz, wie die mitgebrachten Fotos von Gründungsmitglied Hans-Udo Kortmann (77) zeigen. Sie tüftelten mit dem Nachwuchs und flogen hinterher gemeinsam um die Wette.

Diese Zeiten, sagt Aldermann mit Blick auf einige seiner langjährigsten Vereinskollegen, seien lange vorbei. Die Jugendlichen und jungen Männer von damals sind heute jenseits des Rentenalters. Insgesamt 20 Mitglieder zählt der Verein noch. Nachwuchs hat der 1962 gegründete Club keinen.

„Wir haben über 24 Jahre lang über den Ferienspaß der Stadt versucht, Kinder an dieses Hobby heranzuführen“, erklärt Aldermann. Doch diese Bemühungen trugen keine Früchte. Nach dem Ferienspaß sei kein Kind dabeigeblieben. Über die Jahre musste der Verein sogar die Altersgrenze hochsetzen, weil kleinere Kinder heutzutage nicht mal mehr mit einer Schere umgehen könnten.

Schade, findet der Vereinschef. Denn dieses Hobby verbinde so viele Bereiche, vermittle spielerisch so viel technisches und physikalisches Wissen und sei zugleich so entspannend, dass auch junge Generationen davon profitieren würden. Wer einfach nur fliegen will, kann hier in einem Schüler-Lehrer-Tandem ohne Risiko seine Fähigkeiten ausprobieren und verfeinern. Wer gerne bastelt oder sich mit Technik auseinandersetzt, wird hier ebenfalls seine Nische finden.

Historische Bomber und Kunstflugmaschinen

Und der Vorteil im Verein: Hier profitieren alle vom gesammelten Wissen der langjährigen Mitglieder und nicht zuletzt auch vom 20.000 Quadratmeter großen und vereinseigenen Flugplatzgelände. Beides drohe, ohne Nachwuchs verloren zu gehen. „Die Eltern sollten schauen, ob ihre Kinder Spaß an diesem Hobby haben könnten“, findet Aldermann. Denn ohne elterliche Unterstützung sei es schwer, beim breiten Freizeitangebot die Jugend für diesen besonderen Verein zu gewinnen.

Georg Hardenbecker (86) der beruflich als Chemiker bei Bayer arbeitete, fand in der Modellfliegerei seinen Ausgleich. Seit 1974 ist er Vereinsmitglied und hat zig Modelle echter Maschinen nachgebaut. Historische Bomber, Kunstflugmaschinen und sogar mit der „Blackbird“ das schnellste Flugzeug der Welt. Er weiß nicht nur viel über Bauarten und Historie, er ist auch handwerklich begabt.

Sie zu bauen und aufsteigen zu lassen, sei das größte Glücksgefühl für ihn. Das bestätigt auch Hans Vorhauer (87), mit mehr als 60 Jahren Vereinszugehörigkeit ältestes noch lebendes Mitglied im Verein. „Die Modellfliegerei liegt mir einfach in den Genen.“