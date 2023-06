So sollen die Folgen des Klimawandels minimiert werden

Der Oberbergische Kreis erarbeitet ein Interkommunales Klimawandelanpassungskonzept. Nun wurden die ersten Ergebnisse einer Analyse vorgestellt.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Oberberg/Hückeswagen. Der Klimawandel beschäftigt die Kommunen: Die Kreisverwaltung hat in diesem Frühjahr damit begonnen, ein Interkommunales Klimawandelanpassungskonzept (KWAK) zu erstellen und dazu die Kommunen und andere Beteiligte mit ins Boot geholt. Bei der Auftaktveranstaltung in Gummersbach ging es darum, die Ausgangslage im Oberbergisches Kreis zu klären, die Gestaltung des Prozesses, der zum endgültigen Konzept führen soll, festzulegen und vor allem die Beteiligten aus dem Kreisgebiet ins Boot zu holen. Die mit der Erstellung des Konzepts beauftragte Bürogemeinschaft stellte die ersten Ergebnisse der Klimaanalyse vor.

Deutliche Worte fand Landrat Jochen Hagt. „Das Interkommunale Klimawandelanpassungskonzept für Oberberg ist ein wichtiger Schritt, um uns den Folgen der Klimaveränderungen noch gezielter zu stellen“, sagte er. Man müsse nur die Augen aufmachen, um zu sehen, dass diese Folgen nicht nur weit, weit weg zu spüren seien, sondern auch hier im Bergischen Land.

So ist der Klimawandel im Bergischen schon jetzt spürbar

Zu erkennen ist das an abgeholzten Waldflächen, dahingerafft von Trockenheit und Borkenkäfer, und Mangelernten vor allem im Grünlandbereich, die in den vergangenen Jahren dafür gesorgt haben, dass Landwirte ihren Milchviehbestand reduzieren mussten – und natürlich auch an der Hochwasserkatastrophe vom Juli 2021.

Auch die beiden Büros B.A.U.M Consult GmbH und GreenAdapt – Gesellschaft für Klimaanpassung mbH machten in ihren Vorträgen deutlich, dass in allen möglichen Szenarien, die etwa vom Max-Planck-Institut berechnet wurden, Veränderungen auf Oberberg in unterschiedlich starker Ausprägung zukommen würden. So etwa, dass die Durchschnittstemperaturen in allen Jahreszeiten stetig zunehmen würden, weniger Frosttage und weniger Schnee- und Kälteereignisse auftreten würden, der Jahresniederschlag abnehme und eine insgesamt größere Zahl von Extremwetterereignissen wahrscheinlich werde. Dazu kämen lange Hitze-, Trockenheits- und Dürreperioden.

Um dem schnellstmöglich zu begegnen, müsse man in Teamarbeit ein Konzept erstellen. Frank Herhaus, Dezernent für Planung, Regionalentwicklung und Umwelt beim Kreis, betonte, dass „sinnvolle Lösungen zu den Fragen und Problemen sowie konkrete Maßnahmen nicht alleine, sondern nur gemeinsam mit den Kommunen erarbeitet werden können“.

Die Anpassungen kosten viel Geld: Wer zahlt?

Jetzt müssten Ideen und Wissen gebündelt werden. Der Landrat betonte, dass die durch das Konzept anstehenden Maßnahmen Geld kosten würden – und forderte entsprechende Finanzhilfen von Land und Bund.

Konkret wurde es, als Herhaus sieben Cluster mit Handlungsfeldern benannte. „Die Cluster sind Gesundheit und Katastrophenschutz, Wasser, Land, Infrastrukturen, Wirtschaft sowie Planen, Bauen und Raumplanung“, sagte Herhaus. Dabei gehe es um Fragestellungen wie etwa: Wie wirken sich zunehmend Hitzeperioden auf unsere Gesundheit aus? Wie kann die Trinkwasserversorgung in Trockenzeiten sichergestellt werden? Was machen extreme Witterungen mit der Landwirtschaft? Welche Beiträge können durch die Stadtplanung geleistet werden? „Ein Ziel des KWAKs ist, die Leitfrage zu klären, welche Maßnahmen wir ergreifen können, um den nicht mehr abzuwendenden Veränderungen im Oberbergischen zu begegnen“, erläuterte Herhaus.

Für Hückeswagen war bei der Veranstaltung der neue Klimaschutzmanager Marius Burmester dabei. „Es wurde noch nicht wirklich konkret für die Kommunen, das wird aber sicherlich noch kommen“, sagte er. Burmester findet es aber grundsätzlich sehr gut, dass das Thema Klimawandel auch auf Kreisebene ernstgenommen werde.

Hintergrund

Im Internet gibt es Informationen sowie Hinweise auf Online-Vorträge zum Thema „Energieeffiziente Wohngebäude“. Auch eine Broschüre für die Erstellung eines ökologisch wirkungsvollen Gartens gibt es dort zum Download.

www.obk.de/kuno