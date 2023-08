So soll es nach dem Bürgerbad-Aus weitergehen

Arbeitskreis hat ein Konzept für das neue Hallenbad erstellt – Dreifach-Sporthalle soll angegliedert werden.

Von Brigitte Neuschäfer

Hückeswagen. Der Bau eines neuen Hallenbades gehört zu den aktuell wichtigsten Investitionsprojekten der Stadt. Der Arbeitskreis Bad, dem Vertreter der Ratsfraktionen und der Verwaltung sowie verschiedener örtlicher Institutionen angehören, hat deshalb auch die Sommerpause für weitere Beratungen genutzt.

Erst in der vorigen Woche traf er sich mit Mitarbeitern des Fachbüros, das die Stadt in Sachen Bad-Neubau berät. Bürgermeister Dietmar Persian informierte am Dienstagabend die Politiker im Haupt- und Finanzausschuss über das Ergebnis der jüngsten Beratungen und den aktuellen Sachstand.

Schon länger herrscht Einigkeit in den politischen Gremien und auch im Arbeitskreis, dass Hückeswagen für die Zukunft ein familienfreundliches Bad braucht, in dem Kinder das Schwimmen erlernen und ganze Familien Spaß im Wasser haben können. Die Grundplanung dafür steht inzwischen, wie Persian aus dem Arbeitskreis berichtete. „Wir wollen ein Bad, das wieder drei Becken hat: ein großes Becken für die Schwimmer mit Sprunganlage, ein Lehrschwimmbecken und ein Becken für Babys und Kleinkinder.“

Eine große Rutschen-Anlage, die kostenaufwendig zu bauen und zu unterhalten wäre, sei nicht geplant; nachgedacht werde aber noch über kleinere Rutschen für das Baby- und das Lehrschwimmbecken.

Neben dem Hallenbad braucht Hückeswagen dringend auch eine weitere Sporthalle. Nach Vorstellungen des Arbeitskreises könnte sie ebenfalls im Brunsbachtal im Umfeld des neuen Bades oder direkt angrenzend daran entstehen. Es gab vor der Sommerpause sogar Überlegungen, Bad (im Untergeschoss) und Halle (darüber) in einem Gebäude zu errichten.

„Wir denken an eine Dreifach-Halle“, sagte der Bürgermeister. Das Fachbüro sei beauftragt worden, dazu eine Machbarkeitsstudie zu erarbeiten. Persian: „Wir rechnen mit den Ergebnissen der Studie im Oktober. Bis dahin sollte feststehen, ob das überhaupt geht mit Bad und Halle nebeneinander und wie es konkret umgesetzt werden könnte.“

Eine abschließende Entscheidung darüber, ob es im Hallenbad auch wieder eine Sauna geben wird, sei im Arbeitskreis noch nicht getroffen worden, berichtete Persian weiter auf Anfragen aus dem Ausschuss. Es gebe unterschiedliche Meinungen. Auch die, dass es eben die vordringliche Aufgabe sei, mit dem Bad ein attraktives Angebot für Familien mit Kindern zu schaffen – und eine Sauna nicht unbedingt sein müsse, denn für Kinder und Jugendliche sei sie nicht attraktiv.

Auch die Kosten spielen eine wesentliche Rolle, unterstrich Persian: „Wenn eine Sauna kostendeckend betrieben werden soll, muss da heutzutage mit viel Geld ein richtiger Wellness-Tempel gebaut werden, sonst bleibt das auf Dauer ein Zuschussgeschäft.“

Nach den Vorberatungen im Arbeitskreis wird auch über die Sauna-Frage letzten Endes die Politik, also der Stadtrat, zu entscheiden haben – wie über das gesamte Projekt inklusive Dreifach-Sporthalle. Die Kosten werden in der Diskussion durchaus ausschlaggebend sein, geht es doch allein für das Bad nach den bisherigen Planungen um rund 20 Millionen Euro, die investiert und über Kredite finanziert werden müssen. Für die neue Sporthalle kämen noch weitere Millionen hinzu.

Im Investitionsprogramm sind weder Bad noch Halle enthalten

Wichtig im Hintergrund der Debatten um die neuen Sporteinrichtungen: Für die nächsten Jahre hat sich die Stadt ein Investitionsprogramm mit einem Gesamtvolumen von circa 90 Millionen Euro vorgenommen. Darin sind das Bad und die Sporthalle noch gar nicht enthalten. Das Geld wird gebraucht für das neue Feuerwehrhaus an der Ruhmeshalle, im Wesentlichen aber auch für die Realisierung von Projekten, die sich aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) ergeben haben.

Eines der größten Einzelprojekte aus diesem Programm ist der Umbau des Schlosses. Alle Investitionen in die Infrastruktur werden zu einer hohen Neuverschuldung der Stadt führen und zu einer dauerhaften Belastung des städtischen Haushalts durch die Kreditfinanzierung bei aktuell wieder steigenden Zinsen.

Seit November 2020 ist das Bad im Brunsbachtal geschlossen. Zunächst im zweiten Corona-Lockdown, seit Januar 2021 dann richtig – es waren bei einer Routinekontrolle Mängel an den Leimbindern der Dachkonstruktion festgestellt worden. Inzwischen ist klar, dass ein Neubau günstiger ist als eine Sanierung.