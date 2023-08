So sind die Schulen in Hückeswagen aufgestellt

Das neue Schuljahr hat begonnen und es gibt gute Nachrichten: Nur an der Montanusschule und der Erich-Kästner-Schule fehlen aktuell Lehrkräfte.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Das neue Schuljahr hat gerade erst angefangen, für viele Jungen und Mädchen ist es das erste Jahr an der neuen Schule – entweder in einer der beiden Grundschulen in der Schloss-Stadt oder an einer weiterführenden Schule. Was für sie natürlich aufregend ist – die Eigenheiten der neuen Lehrer, die Herausforderungen neuer Fächer und die unter Umständen vielen neuen Gesichter neuer Mitschüler –, bedeutet für die Schulleitungen in erster Linie viel Organisation, damit alles reibungslos beginnen und seinen weiteren Lauf nehmen kann. Unsere Redaktion hat sich in den Schulen in Hückeswagen sowie den beiden Gymnasien in Wipperfürth umgehört.

Grundschulen

Die Löwen-Grundschule ist „personell gut ins neue Schuljahr gestartet“, wie Schulleiterin Claudia Sträter versichert. „Wir haben in diesem Jahr 92 i-Dötzchen.“ Diese und ihre älteren Mitschüler dürfen sich in diesem Jahr auf ein besonderes Ereignis freuen: „Wir haben ein großes Zirkusprojekt geplant“, sagt Claudia Sträter. Die Zahl der Kinder, die mit ihren Familien aus ihrer Heimat geflüchtet sind, sei in diesem Schuljahr nicht gewachsen. „Es gibt bei uns an der Schule aber auch einige. Im Vordergrund steht für sie das Erlernen der deutschen Sprache.“

Auch die Grundschule Wiehagen, geht „ausreichend besetzt“ ins neue Schuljahr, wie Leiterin Claudia Paradies sagt. „Wir haben zudem zwei neue Kinder aus geflüchteten Familien dazubekommen“, ergänzt sie.

Realschule

Schulleiterin Birgit Sköries freut sich, dass sie das Schuljahr „mit einem kompletten Kollegium starten“ kann. „Alle Fachbereiche sind abgedeckt, die 475 Schülerinnen und Schüler haben einen vollen Stundenplan“, sagt sie. Zu den geflüchteten Schülern, die schon ein Jahr intensiv Deutsch gelernt hätten, werde vermutlich eine neue Schülerin aus Rumänien kommen. „Natürlich ist die Herausforderung nun, sie möglichst schnell an die deutsche Sprache zu bringen“, sagt Birgit Sköries.

Eine ganz andere Herausforderung sei, die 29 Lehrerinnen und Lehrer im Kollegium mit digitalen Endgeräten zu versorgen. „Leider gibt es von Land derzeit kein Förderprogramm für deren Instandhaltung oder Finanzierung.

Montanusschule

Deutlich schlechter ist die Situation im Kollegium der Hauptschule geworden, wie Klaus Kruska vom Schulleitungsteam bestätigt. „Zwei Kollegen sind in den Ruhestand gegangen, einer hat nur noch bis zum September einen Vertretungsvertrag. Zum 1. November können wir zwei Stellen ausschreiben – und hoffen, diese möglichst zeitnah besetzen zu können“, sagt er. Die Zahl der geflüchteten Schüler hingegen sei annähernd gleichgeblieben. Einige neue seien hinzugekommen, andere, vorwiegend aus der Ukraine, seien zurück in die Heimat gegangen.

„Die Herausforderung ist jetzt vor allem, sie mit weniger Stunden Deutsch als Zweitsprache möglichst schnell an die deutsche Sprache heranzubringen“, sagt Kruska. Eine weitere Herausforderung ist die Turnhalle der Montanusschule, die voraussichtlich bis Ende nächsten Jahres renoviert wird. „Zum Glück können wir in die Hallen des TBH und des TV Winterhagen ausweichen“, sagt Kruska.

Erich-Kästner-Schule

Am Hückeswagener Standort der Förderschule Nordkreis habe sich leider kurzfristig zum Schuljahresbeginn die Personalsituation verschlechtert, bedauert Konrektorin Stephanie Langmesser. „Wir hoffen aber, dass wir zumindest eine Vertretungsstelle besetzen können.“ Pünktlich zum Beginn des neuen Schuljahres seien allerdings dafür die barrierefreien und behindertengerechten Sanitäranlagen im Untergeschoss fertiggestellt worden. An der Erich-Kästner-Schule seien bislang noch keine Kinder geflüchteter Eltern eingeschult worden, ergänzt die Konrektorin.

Berufskolleg

Auch das Bergische Berufskolleg im ehemaligen Marienhospital bekommt – in diesem Fall als Schule in privater Trägerschaft – keine Lehrkräfte zugewiesen.

„Wir sind derzeit aber sehr gut versorgt und können den Unterricht vollumfänglich abdecken“, sagt Verwaltungsleiterin Gabriele Döbler. Tatsächlich seien im Berufskolleg bislang noch keine geflüchteten Auszubildenden angemeldet worden. „Wir beschulen ausschließlich junge Menschen in Ausbildung. Und unsere Partner haben uns bislang noch niemand geschickt, der oder die einen Fluchthintergrund hat“, sagt Gabriele Döbler. Sie freue sich allerdings darüber, dass auch während der Sommerferien noch zahlreiche offene Ausbildungsstellen hätten besetzt werden können.

Auch interessant: DLRG weiht ihre neue Steganlage ein

EvB-Gymnasium

Am Wipperfürther Engelbert-von-Berg-Gymnasium (EvB), traditionell von vielen Hückeswagener Gymnasiasten besucht, ist „die Unterrichtsverteilung geschlossen“, wie der kommissarische Schulleiter Peter Oberberg es ausdrückt.

Das bedeutet, dass alle Unterrichtsstunden gegeben werden können, aber natürlich mehr Lehrerstunden immer schöner wären. Auch am EvB werden derzeit mehrere Kinder aus der Ukraine unterrichtet – allerdings nicht mehr oder weniger als im Vorjahr. „Neben dem Spracherwerb sind die individuellen Hintergründe der Kinder wichtig. Es ist ein Querschnitt durch die Bevölkerung, so dass man immer ganz individuell auf die Geschichten eingehen muss“, sagt Oberberg.

Neben dem Leitungswechsel – der bisherige Schulleiter Erhard Seifert ist zum 1. August in den Ruhestand gewechselt – ist der Ausbau des Ganztagsangebots eine Neuerung am EvB. „Wir öffnen den Ganztag vermehrt für externe Partner, so dass die Kinder ganz unterschiedliche Angebote wahrnehmen können – im künstlerischen, musischen oder auch sozialen Bereich“, sagt Oberberg.

St.-Angela-Gymnasium

Keine Probleme gibt es auch am Erzbischöflichen St.-Angela-Gymnasium, an dem ebenfalls viele Jungen und Mädchen aus Hückeswagen unterrichtet werden. „Unser Stellenplan ist komplett gefüllt, allerdings bekommen wir keine Zuweisungen, sondern suchen selbst und stellen ein“, sagt Schulleiter Werner Klemp. Die Zahl der geflüchteten Schüler liegt, wie im Vorjahr, bei neun. „Neben dem Spracherwerb geht es vor allem auch um die Aufarbeitung seelischer Belastungen und die Integration in unser Schulleben. Dafür haben wir ein Patensystem aus der Schülerschaft.“

Neu sei in diesem Jahr, dass es am St.-Angela einen Sport-Leistungskurs gebe. „Damit kann Sport auch als Abiturfach gewählt werden“, sagt Klemp. Eine wichtige Ergänzung für die aktuell rund 900 Schüler.