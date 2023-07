So sieht das neue VHS-Programm aus

Sprachen, Ernährung, Gesundheit, Gymnastik oder Familie – Das Angebot ist vielfältig.

Hückeswagen. Das neue Herbstsemester der Volkshochschule (VHS) Oberberg beginnt am 1. August. Für Hückeswagen ist es auf www.vhs-oberberg.de zu finden. Leiterin Andrea Poranzke macht auf die Angebote in der Schloss-Stadt gesondert aufmerksam.

Fremdsprachen: Englischkurs mit leichten Vorkenntnissen, 65 Euro, Beginn: 14. September, donnerstags, 17.30 bis 19 Uhr; Französisch-Grundkursus B1 ab Unité 6, ab 14. September, donnerstags, 19.30 bis 21 Uhr, 96 Euro; Französischer Adventskochkursus mit einem Menü aus der Bourgogne für Fortgeschrittene, Donnerstag, 7. Dezember, 18 bis 21 Uhr, 20 Euro; „Bella Italia!“ - Italienisch Auffrischung für Fortgeschrittene. Ab 11. September, montags, 18 bis 19.30 Uhr, 120 Euro; Niederländisch für Anfänger, ab 31. August, donnerstags, 18 bis 19.30 Uhr, 96 Euro plus Material.

Ernährung: Wok‘n‘Roll - Asiatische Köstlichkeiten, Montag, 18. September, 18.30 bis 21.30 Uhr, 17 Euro, zzg. Lebensmittelumlage; Spezialitäten aus Ungarn. Montag, 30. Oktober, 18 bis 21.45 Uhr, Gebühr: 21 Euro plus Lebensmittelumlage; Die Küche des Libanon. Montag, 13. November, 18.30 bis 21.30 Uhr, 17 Euro plus Lebensmittelumlage; Kräuterspaziergang im Bergischen Land, 18 Euro plus bis zu 10 Euro Materialkosten: Samstag, 12. August, und Samstag, 2. September, jeweils 11 bis 13.15 Uhr.

Gesundheit: „Zur inneren Ruhe finden - eine Klangreise – Samstag, 18. November, 16 bis 17.30 Uhr, gebührenfrei; Hatha-Yoga und Meditation, Gebühr: 88 Euro, ab 14. September, donnerstags, 9 bis 10.30 Uhr und 10.40 bis 12.10 Uhr; Spielerische Entspannung für Kinder von sieben bis zehn Jahre, Gebühr: 19 Euro, Beginn: 7. September, donnerstags, 17.15 bis 18 Uhr; Beginn: 19. Oktober, donnerstags, 17.15 bis 18 Uhr; Eine kleine Pause im Alltag - mit progressiver Muskelentspannung und Autogenem Training, Beginn: 7. September, donnerstags, 18.15 bis 19.15 Uhr, gebührenfrei; Denken macht Spaß - Gedächtnistraining mal anders, Beginn: 4. September, montags, 15 bis 16 Uhr, Gebühr: 42 Euro; Sommerworkshop: Qigong im Park, Samstag, 12. August, 10 bis 11.30 Uhr, Gebühr: 10 Euro; Sommerworkshop „Stretchilates“ (Pilates & Strechting), Samstag, 19. August, 14.30 bis 16 Uhr, Gebühr: 10 Euro; Einführung ins Hatha-Yoga - Yoga für die Generation 60+, ab 7. September, 17.30 bis 18.30 Uhr, Gebühr: 61 Euro; Einführung ins Hatha-Yoga - „After Work“, ab 7. September, donnerstags, 18.35 bis 19.35 Uhr, Gebühr: 61 Euro: Einführung ins Hatha-Yoga - am Abend, Beginn: 7. September, donnerstags, 19.45 bis 20.45 Uhr, Gebühr: 61 Euro: Workshop: aus natürlichen Materialien Haushaltsreiniger, Waschmittel und Co selbst herstellen, Freitag, 27. Oktober, 17 bis 21 Uhr, Gebühr: 46,50 Euro.

Gymnastik: Gymnastik für Frauen, ab 28. August, montags, 9.15 bis 10.15 Uhr, Gebühr: 44 Euro; Mode und Kosmetik-Workshop: Naturkosmetik selbst herstellen, Freitag, 17. November, 17 bis 21 Uhr, Gebühr: 31,00 Euro – zuzüglich 26 Euro für Material; Seifen gießen und gestalten, Donnerstag, 30. November, 17 bis 21 Uhr, Gebühr: 31 Euro zuzüglich 5 bis 10 Euro für Material.

Familie: Einstieg in die Roboterprogrammierung mit dem Cue – für Familien mit Kindern im Alter von neun bis 14 Jahren, Samstag, 18. November, 10 bis 13 Uhr, Berufskolleg Hückeswagen, gebührenfrei; „Entspann dich“ - Gemeinsames Erleben und Erlernen von Entspannungsmöglichkeiten für (Groß-)Eltern mit ihren (Enkel-)Kindern, Samstag, 16. Dezember, 10 bis 12 Uhr, 8 Euro; Streit - ein immer wiederkehrendes Thema - Wie in der Partnerschaft oder mit den eigenen Kindern Streit anders angegangen werden kann, Mittwoch, 25. Oktober, 19 bis 20.30 Uhr, 7 Euro. rue