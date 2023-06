So schmecken unsere heimischen Biere

Privatbrauereien präsentieren sich beim Bierdorf vom 8. bis 10. Juni auf dem Schlosshof.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Bei der Eröffnung des Altstadtbüros vor fünf Wochen äußerten einige Bürger den Wunsch, wieder ein Bierfest in der Schloss-Stadt zu veranstalten. Am kommenden Wochenende ist es schon so weit: Beim Bierdorf vor historischer Schlosskulisse lautet das Motto „O’zapft is“. Am langen Fronleichnamswochenende, 8. bis 10. Juni, können sich die Besucher auf zwölf verschiedene Stände freuen.

Mit dabei sein werden auch drei regionale Bierbrauereien aus Hückeswagen, Wermelskirchen und Wipperfürth, die ihre Produkte vorstellen. Hier wird eindrucksvoll deutlich: Bier ist nicht gleich Bier. Unsere Redaktion gibt einen Einblick in die Entstehungsgeschichte der Brauereien und die verschiedenen Geschmacksrichtungen der heimischen Biere.

Schnaff: Durch die internationale Konzerttätigkeit lernten die Hückeswagener Jazz-Brüder Roman und Julian Wasserfuhr interessante Menschen, Kulturen, landestypische Spezialitäten und dabei natürlich auch die verschiedensten Biere kennen. Schnell entstand der Wunsch, selbst ein eigenes Bier zu „komponieren“, das sich in Geschmack und Würze deutlich von den herkömmlichen Biersorten abhebt. Diese spannende Reise starteten die Musiker 2014; im elterlichen Haus an der Heidenstraße entstand eine Hausbrauerei. „Es gab viele Experimente und einige Fehlschläge. Aber irgendwann haben wir schließlich unser Rezept gefunden“, sagt Roman Wasserfuhr.

Die Brauausrüstung wächst ständig. So wurde der 50-Liter-Gärbehälter gegen eine 200-Liter-Edelstahlbehälter mit Kühlung ausgetauscht. Darin hatten die Brüder für das Altstadtfest 2017 noch innerhalb von zwei Monaten 1600 Liter Schnaff-Bier gebraut. Neben dem Hückeswagener Leitungswasser werden Malz der Bamberger Mälzerei Weyermann und eine Hopfenmischung aus Deutschland und den USA verwendet. Beim Brauprozess wird auf dem Elternhaus an der Heidenstraße die Schnaff-Flagge gehisst. „Dann wissen die Leute, dass es bald neues Bier von uns gibt“, sagt Wasserfuhr. Beim Bierdorf wird sowohl Fass- als auch Flaschenbier angeboten.

Einen erfrischenden Duft nach Waldbeeren, Grapefruit, Maracuja und Mandarine steigt ­einem beim Schnaff-Bier in die Nase. Die dezente Bitterkeit wird von einem kräftigen Malzkörper getragen. Im Abgang ist das „American Pan Ale“ mit einem Alkoholgehalt von etwa 5,2 Prozent eine vollmundige, aromatische, fruchtige und zugleich bittere Brau-Komposition.

Sienna Rot-braun leuchtet das „Schnaff Siena“ im Glas und schickt ein würziges, aromatisches Bouquet auf die Reise. Im Mund umspielt es weich die Zunge und erfrischt zugleich. Eine Komposition aus Bramling Cross und Goldings, dem „König des englischen Hopfens“, verleiht diesem Getränk seine süße, feine und leicht würzige Note, gepaart mit einem stark johannisbeerartigen, fruchtigen Geschmack. Das Brown Ale hat ebenfalls einen Alkoholgehalt von 5,2 Prozent.

Dellmann’s Bräu: Vier Bier-Freunde aus Wermelskirchen taten sich vor acht Jahren zusammen, um ihr eigenes Bier zu kreieren: das Dellmann’s Bräu. Nach einer 18-monatigen Phase der Vorbereitung, Planung und Einrichtung der Räumlichkeiten in Wermelskirchen-Elbringhausen ging die nebenberuflich geführte Brauerei im November 2016 an den Start. „Der Antrieb dazu, eine Brauerei zu betreiben, ist die geteilte Freude am Bier sowie die Neugier auf verschiedenste Biere und die Vielfalt, die sich durch die handwerkliche Produktion erzeugen lässt“, sagt Simon Felbick, der die Initialzündung gab.

Alle Biere entstehen vom Schroten bis zur Lagerung in Handarbeit. Die Namen der Biere entstammen dem Wermelskirchener Platt oder erinnern an Persönlichkeiten des Bergischen Landes. Sechs Dellmann‘s Biere stehen beim Hückeswagener Bierdorf zur Auswahl.

Als Mittelding zwischen Kölsch und Pils ist der Dellmann’s-Klassiker „Biir“ (5 Prozent Alkoholgehalt) einzustufen. Das süffige, helle Bier erhält durch den Einsatz von Weizen einen runden Geschmack und verfügt im Abgang über eine aromatische, bananige Note.

Eine bananige Note verspricht auch das „Kleine Weizen“ (5,2 Prozent) mit seinem fruchtig-blumigen Geschmack, bei dem das bekannte, unangenehme Völlegefühl nach dem Genuss ausbleibt.

Das Dellmann‘s Märzen (5,5 Prozent) ist geschmacklich ein mildes, körperreiches Bier mit leichtem Hopfenbitter. Spezialmalze sorgen für die feine Bernsteinfarbe. Es ist ein untergäriges Vollbier, das ursprünglich im März gebraut wurde. Die Herstellung erfordert Temperaturen von unter zehn Grad, damit die benötigten Hefen aktiv werden.

Mit seinem hopfig-herben und kraftvoll-erfrischenden Geschmack ist das Dellmann’s Pale Ale (5,8 Prozent) ein hervorragender Begleiter zum Essen. Es hat sich neben dem „Biier“ zum Dauerbrenner aus dem Hause Dellmann’s Bräu entwickelt. (5,8 Prozent).

Nicht allzu herb, aber dennoch hopfig ist das vollmundige Aroma von „Frau Weribold“ (5 Prozent). Der Name ist eine Hommage an die Verleihung der Stadtrechte an Wermelskirchen, die sich in 2023 zum 150. Mal jährt. Graf von Berg Dellmann‘s „Graf von Berg“ (4,9 Prozent) steht in der Tradition althergebrachter, dunkler Landbier-Rezepturen und erinnert an den Geschmack von Altbier. Die Malz-Aromen prägen das handgemachte Premiumbier.

Braunbräu: Auch die Hansestadt Wipperfürth hat ein eigenes Bier. Seit 2017 stehen die Brüder Ferdinand und Benjamin Braun regelmäßig im Braukeller an der Alten Kölner Straße. Zunächst war es ein reines Hobby. „Dann wurde es immer mehr, die Nachfrage immer größer, und so haben wir uns dazu entschlossen, die Brauerei als kleines Nebengewerbe offiziell anzumelden“, berichtet Ferdi Braun. Auf dem Bierdorf am Wochenende werden die Braun-Brüder ausschließlich Fassbier ausschenken. „Wir sind schon sehr gespannt – auch auf die Biere unserer Kolleginnen und Kollegen aus der Umgebung“, sagen die Bierbrauer.

Der Braun-Klassiker ist ein süffiges helles Lagerbier mit mildem Geschmack, leichter Süße, tiefgoldener Farbe und schlankem Mundgefühl. Das Wipperfürther Hell hat einen Alkoholgehalt von 4,7 Prozent.

Ein deutliches Röstmalz-Aroma hat das Wipperfürther Landbier mit seinem leicht süßlichen, aber auch kräftigen Geschmack. Der Hauch von Karamellnote wird durch die Bernsteinfarbe unterstützt. Die Braunbräu-Biere sind allesamt naturtrüb, da sie nicht filtriert werden, um den vollen Hopfengeschmack zu erhalten.

Viele bekannte und internationale Sorten

Auch an den anderen Ständen des Bierdorfs werden Spezialitäten von kleineren Hausbrauereien angeboten. Aber natürlich sind auch bekannte und internationale Biersorten zu finden, damit alle auf ihre Kosten kommen, wie das Stadtmarketing als Veranstalter ankündigt: Franziskaner und Augustiner Biere aus München, Mythos aus Griechenland, das spanische Spezialbier San Miguel, Karlovačko aus Kroatien, Super Bock aus Portugal und Pfaffen Kölsch aus dem rheinisch-bergischen Lohmar.

Hintergrund

Öffnungszeiten: Geöffnet hat das Hückeswagener Bierdorf auf dem Schlosshof am Donnerstag und Freitag, 8./9. Juni, jeweils von 16 bis 24 Uhr, und am Samstag, 10. Juni, von 14 bis 24 Uhr.

Organisation: Veranstaltet wird das Bierdorf vom Stadtmarketing in Kooperation mit der Veranstaltungsagentur Kutter aus Bad Honnef.

Speisen: Neben den Bieren wird es eine Auswahl an italienischen Weinen geben. Außerdem werden herzhafte Speisen wie Bratkartoffeln mit Pfeffersoße, Schinkenbraten und holländische Pommes angeboten.