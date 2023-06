So klappt es mit dem Obstbaum im heimischen Garten

Wanderausstellung „Vielfalt im Garten – Lebensraum für Insekten und Co.“: Klimamanager Niklas Lajewski bot kurzweiligen Vortrag.

Radevormwald. Wer es im heimischen Garten nicht nur schön und bunt, sondern vielleicht auch fruchtig-lecker haben will, hat möglicherweise schon mal über einen Obstbaum nachgedacht. Dass nahezu in jedem Garten ein solcher Vitaminlieferant gepflanzt werden kann, gab Radevormwalds Klimamanager Niklas Lajewski den Zuhörern seines kurzweiligen Vortrags mit.

Einzige Voraussetzung: Man muss nur wissen wie. Fachkenntnisse jedenfalls kann sich jeder über ein aufwendiges Selbststudium aneignen oder eben durch den Besuch solcher Seminare. Im Zuge der Wanderausstellung „Vielfalt im Garten – Lebensraum für Insekten und Co.“ bot Lajewski Einblicke in das Leben der Obstbäume.

Anpflanzung sei am bestenzwischen November und März

Wer lange Freude an seinem Baum haben will, sollte sich eine geeignete Sorte für den vorhandenen Standort suchen. Wer wenig Platz hat, sollte sich eher Bäume aussuchen, die nicht allzu hoch oder eine große Krone ausbilden. Informationen dazu liefern Baumschulen und Gärtnereien, in denen Interessierte den Obstbaum erwerben. Ein Halbstamm etwa, der gut sechs Jahre bis zur ersten Ernte braucht, kostet zwischen 35 und 40 Euro. Bei der Anpflanzung, die optimalerweise zwischen November und März ausgeführt wird – um sich das ewige Gießen in der Anfangszeit zu ersparen – sollte eine Grube von einem Meter Durchmesser und 40 bis 50 Zentimetern Tiefe gegraben werden. Wichtig sei, die Wurzeln des Baumes vor dem Einbuddeln anzuschneiden, „sie zu kitzeln“, wie es Lajewski nennt, um den Baum anzuregen, neue Wurzeln zu bilden.

Damit der Baum Halt findet, sollte der Standort lockeres Erdreich aufweisen. „Wir benutzen beim Anpflanzen keinen Dünger, dafür vielleicht ein bisschen Kompost und Hornspäne. Ansonsten sollte man den Baum am Anfang nicht zu sehr verwöhnen, damit er sich gleich an die Bedingungen gewöhnt.“

Mit einer geglückten Pflanzung ist es nicht getan: Jetzt ist die richtige Pflege angesagt. In den ersten vier Jahren ist ein jährlicher Schnitt nötig. Gut ein Drittel, so die grobe Regel, muss zurückgeschnitten werden. Danach sollte der Baum alle drei bis vier Jahre zehn bis 20 Prozent zurückgeschnitten werden, „damit der Baum nach oben geht und neues Fruchtholz bildet“, erklärte Lajewski. Man müsse den Baum bei der Pflanzung nämlich nicht nur unten kitzeln, sondern danach auch oben an den Ästen, damit er neue Triebe bildet. Über den richtigen Schnittwinkel und die passende Schnittzeit sollte man sich vorher informieren, rät Lajewski. Denn wie jedem Menschen eine andere Frisur steht, so mögen es auch die unterschiedlichen Bäume recht individuell. Kirschen- und Pflaumenbäume sollten beispielsweise eher im Sommer geschnitten werden. Ein allgemeiner Fehler jedoch sei es, die Spitze abzuschneiden, die dann möglicherweise nicht richtig verheilt. Literatur dazu bietet auch die Stadtbücherei. sebu

