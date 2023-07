Sie wollen „Lebendige Inklusion“ für die Zukunft fit machen

Der Verein hat in Sandia Franzke Olano und Till Marcucci eine neue Leitung.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Sie strahlen Ruhe und Optimismus aus: Sandia Franzke Olano und Till Marcucci bilden das neue Leitungsteam der Wohngemeinschaft „Lebendige Inklusion“ in Niederlangenberg. Die Hofgemeinschaft ist ein Vorzeigeprojekt für das Zusammenleben von Menschen mit Betreuungsbedarf aufgrund einer geistigen Behinderung und der Betreuer. Nachdem sich Mitbegründerin Beate Müllers und Michael Exner in den Ruhestand verabschiedet hatten, rückt nun das junge Leitungsteam nach.

Die beiden Fachkräfte möchten den Verein für die Zukunft aufstellen. „Es müssen neue Konzepte erarbeitet werden, damit wir als gemeinnütziger Verein auch weiterhin existieren können“, betont Till Marcucci. Der 28-Jährige aus Schwenke ist ausgebildeter Heilerziehungspfleger und arbeitet seit 2021 in der Wohngemeinschaft.

„Ich bin für den Betreuungsdienst zuständig und immer ein bisschen mehr in die Verantwortung gerutscht“, sagt er. Die Arbeit mit den Kollegen, den Bewohnern und den Tieren inmitten der Natur mache ihm viel Freude.

Seit dem 1. Juni besteht sein Job zu einer halben Stelle aus der Geschäftsführung und zur anderen Hälfte aus dem Gruppendienst. Als Geschäftsführer ist er nun verantwortlich für insgesamt 21 Mitarbeiter, die sich überwiegend in Teilzeit oder per Mini-Job in die Arbeit einbringen.

Da die Arbeit des Vereins vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) getragen wird, müssen auch bestimmte Anforderungen erfüllt werden. „Es wird viel Wert auf Qualitätsmanagement gelegt, wodurch das Thema Dokumentation mehr in den Vordergrund rückt“, nennt Marcucci ein Beispiel.

Hier kommt Sandia Franzke Olano ins Spiel. Ebenfalls seit Juni zählt sie zum hauptamtlichen Vorstand und der Geschäftsführung, kümmert sich um den Bereich der IT, um Finanzen und die Personalthemen. „Und das alles in einem schönen Umfeld“, schwärmt die 45-Jährige aus Overath von ihrem Arbeitsplatz. Sie war bereits Geschäftsführerin kleinerer Betriebe im Verlagswesen in Köln und Frechen, bevor sie sich nach der Elternzeit nach einer Stelle umschaute, bei der sich Beruf und Familie vereinbaren lassen und das Thema Inklusion einfließt. In Niederlangenberg ist das der Fall. „Ich habe etwas Naturnahes gesucht und hier gefunden“, sagt Sandia Franzke Olano. Auf dem Hof kümmert sie sich derzeit auch um die zehn Bienenvölker und macht einen Imkerkurs. Neben den Bienen wohnen Schafe, Hühner, ein Hahn und zwei Katzen auf dem Gelände. Der große Gemüsegarten wird weiterhin bewirtschaftet – von Beate Müllers und einer 520-Euro-Kraft.

Im Mittelpunkt stehen aber die sieben Bewohner der Hofgemeinschaft, die sich durch den sanften Führungswechsel nicht abrupt an neue Gesichter gewöhnen mussten. Der Beiratsvorsitzende und ehemalige Geschäftsführer Michael Exner lebt noch auf dem Hof, und auch Beate Müllers ist weiterhin präsent. „Manche fragen noch nach, aber die meisten finden es schön, dass wir die neuen Chefs sind“, versichert Till Marcucci. Bewohner Michael Feckinghaus legte Sandia Franzke Olano jedoch an Herz, dass sie sich als neue Geschäftsführerin nun unbedingt schöne Schuhe kaufen müsse, wie sich die 45-Jährige amüsiert erinnert.

Der Verein „Lebendige Inklusion“ muss sich derzeit mit Personalmangel und der Suche nach Fachkräften auseinandersetzen. „Wir haben immer Bedarf in der Betreuung“, sagt Marcucci. Erzieher, Krankenpfleger und Sozialpädagogen seien daher willkommen.

Die schönsten Momente für die neuen Geschäftsführer liegen im zwischenmenschlichen Bereich. „Wenn man mit allen Leuten am Tisch sitzt, kommen oft überraschende Themen auf, und man nimmt die Atmosphäre richtig wahr“, sagt Marcucci. Seine Kollegin fügt hinzu: „Man spricht über Menschen und Gefühle. Das schätze ich sehr.“

Über den Verein

Sommerfest: Das Sommerfest soll in diesem Jahr kleiner ausfallen und nur mit den Bewohnern und deren Angehörigen gefeiert werden. In früheren Jahren war auch die Öffentlichkeit eingeladen.

Ferienspaß: Präsentiert hat sich der Verein unter anderem beim Ferienspaß-Programm. Am 1. Juli hatte die „Lebendige Inklusion“ dazu eingeladen, die tierischen Bewohner auf dem Hof kennenzulernen und mit der Schafswolle zu basteln. Das Angebot war schnell ausgebucht.