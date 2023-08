Sie waren Vorreiter in Deutschland

Die Jugendfeuerwehr Hückeswagen wurde vor 50 Jahren gegründet. Mittlerweile gibt es sogar eine Kindergruppe: die „Feuerlöwen“.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Für Nico Jendryasek ist die Sache klar: In knapp zwei Jahren wird der heute 16-Jährige in den aktiven Dienst der Feuerwehr eintreten. Seit seinem 13. Lebensjahr ist er Mitglied der Jugendfeuerwehr, zu der ihn damals Kumpels mitgenommen hatten. Nico gefallen vor allem der Zusammenhalt der 30-köpfigen Gruppe und die gemeinsamen Unternehmungen. Das sieht auch Nina Erdmann so: „Mein Plan ist es, in den aktiven Dienst einzutreten, eventuell auch in die Berufsfeuerwehr“, sagt die 16-Jährige. Nina ist bereits seit ihrem zehnten Lebensjahr dabei und damit so lange, wie es möglich ist.

Im Juli blickte der Deutsche Feuerwehrverband auf sein 200-jähriges Bestehen zurück. Doch ehe die Möglichkeit zur Gründung einer Jugendgruppe in der Feuerwehr festgeschrieben wurde, sollte es bis 1973 dauern – und Hückeswagen ist von Anfang an dabei.

Schon im Gründungsjahr hatte die Jugendfeuerwehr 16 Mitglieder

Friedel Herrmann und Ralf Thiel hatten die Idee, unter Wehrführer Hans Tiltmann die Nachwuchsorganisation zu gründen. Am 2. Juni 1973 war es so weit, ein halbes Jahr später waren schon 16 Jugendliche Mitglieder in der Jugendfeuerwehr. 1985 kam mit der kürzlich verstorbenen Sandra Beek, geborene Gräf, das erste Mädchen hinzu, etwa zur gleichen Zeit trat Astrid Gerhardus, geborene Felbeck, als erste Frau in den aktiven Feuerwehrdienst ein. „Wir haben in diesen 50 Jahren etwa 650 Jugendliche durchgeschleust“, rechnet Sören Bender, stellvertretender Jugendfeuerwehrwart, vor.

Jeden Mittwoch, von 17.30 bis 19.30 Uhr, treffen sich 30 Jungen und Mädchen an der Wache Bachstraße. In der einen Woche trainieren sie feuerwehrspezifische Dinge, arbeiten sich durch die Theorie des Feuerwehrwesens oder kontrollieren die Hydranten, in der nächsten unternehmen sie gemeinsam etwas.

Das wöchentliche Training bereitet die Jugendlichen sukzessive auf den möglichen Dienst im Löschzug Stadt oder einer der drei Löschgruppen ab dem 18. Lebensjahr vor. Dafür stehen regelmäßige Prüfungen an – die Jugendflammen 1 bis 3 und zum Abschluss die Leistungsspanne. Dabei müssen die Zehn- bis 17-Jährigen, je nach Alter, zeigen, wie etwa ein Löschangriff aufgebaut wird, ihre Kenntnisse im Feuerwehrwesen vorweisen und in voller Einsatzmontur verschiedene sportliche Wettkämpfe absolvieren.

Mit der Kinderfeuerwehr gibt es weiteren Unterbau

Seit vier Jahren gibt es mit der Kinderfeuerwehr einen weiteren Unterbau: Aktuell treffen sich 20 „Feuerlöwen“ im Alter zwischen sechs und neun Jahren an einem Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr zum Dienst. „Sie werden dann spielerisch an die Feuerwehr herangeführt“, sagt der stellvertretende Jugendfeuerwehrwart. Die Nachfrage ist aktuell so groß, dass es sogar eine Warteliste gibt.

Gefeiert wird das Jubiläum am Sonntag, 27. August, an der Wache Bachstraße – um 10 Uhr für geladene Gäste, ab 13 Uhr mit einem Tag der offenen Tür. Dann können die Feuerwache und die Löschfahrzeuge besichtigt werden, und die Jugendlichen stellen ihr Können bei verschiedenen Showübungen unter Beweis. Für die Verpflegung der Besucher ist ebenfalls gesorgt.

Nachwuchs prüft Hydranten

Innenstadt: Es ist eine der wichtigsten Aufgaben der Jugendfeuerwehr: Einmal im Jahr überprüft sie im gesamten Stadtzentrum die Hydranten in Bürgersteigen und Straßen. An den kommenden drei Mittwochabenden sind sie im Auftrag der BEW unterwegs, um auf Beschädigungen zu checken.

Außenortschaften: In den Außenortschaften übernehmen die diese Aufgabe die Löschgruppen.

Aufforderung:Die Jugendfeuerwehr macht darauf aufmerksam, dass nicht auf den Hydranten geparkt werden darf. „Die Feuerwehr bekommt ihr Löschwasser aus dem Hydrantennetz, durch darauf abgestellte Autos kann es im Einsatzfall zur erheblichen Zeitverzögerungen kommen“, so der stellvertretende Jugendfeuerwehrwart Sören Bender.