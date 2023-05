Waldemar und Lara Frank begehen am Donnerstag das Fest der Goldhochzeit.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Für ein Goldhochzeitspaar sind Waldemar und Lara Frank noch jung. Als sie am 11. Mai 1973 heirateten, war die Braut gerade einmal 19 Jahre, der Bräutigam einen Tag zuvor 18 Jahre geworden. „Wir sind immer da, wenn wir gebraucht werden“, schildert Lara Frank ihren Alltag.

Ihren Ehemann hat die heute 69-Jährige, die in Tekeli in Kasachstan aufgewachsen ist, in der Schule kennengelernt. „Sie war das schönste Mädchen der Schule“, erinnert sich der Jubilar mit einem Lächeln.

Lara Föll, wie sie vor der Hochzeit hieß, lernte Buchhalterin. Waldemar Frank absolvierte die Ausbildung zum Kfz-Mechanikermeister. Im Oktober 1973 kam der älteste Sohn Wladimir, 1982 Sohn Alexander zur Welt. Für sieben Jahre zog die Familie in die Republik Jakutien. Durch den Zerfall der UdSSR gab es eine Auswanderungswelle. Die Familien Frank und Föll haben deutsche und österreichische Abstammung. Die Familie kam mit ihren Söhnen 1994 nach Hückeswagen. Lara Frank fand schnell in der Wattefabrik Franz Schnabel eine Arbeitsstelle, durch die sie auch an die Wohnung in den sogenannten Schnabelhäusern an der Grenzstraße kam, in der das Paar sich bis heute sehr wohlfühlt. Nach der Einstellung der Produktion wechselte sie zu Bö-La Siebdruck, wo sie bis zur Rente 2018 blieb. Ihr Ehemann arbeitete zunächst im Garten- und Landschaftsbau und später als Schlosser bei der Remscheider Firma Maaß.