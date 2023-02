Sie trainieren Kondition am Basketballkorb

Hobby-Sportler haben beim TV Winterhagen wieder begonnen.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Basketball-Star und Profi Dirk Nowitzki ist für die Mixed-Mannschaft des TV Winterhagen kein Maßstab. Zwar hegen alle eine große Leidenschaft für das Basketballspielen. Als Leistungssport wollen die Sportler ihr Hobby aber dennoch nicht betreiben. Vielmehr dient das Hallentraining dazu, die persönliche Kondition, Koordination und Treffsicherheit zu verbessern und beim Körbewerfen Spaß zu haben.

Ab sofort ist das in Winterhagen wieder möglich. Während der Corona-Pandemie musste die 2014 gegründete und von Holger Sube geleitete Basketball-Gruppe zwangsweise pausieren. Lange Zeit waren nur kontaktfreie Sportarten in Kleingruppen und unter freiem Himmel erlaubt. Jetzt starten die Basketballer jedoch wieder durch.

Neuer Gruppenleiter ist Marcus Giesen. Der leidenschaftliche Basketballer, der auch Spieler im Freizeit-Team „Mammut Baskets“ des ATV Hückeswagen ist, verfügt mit seiner Körpergröße von 1,92 Meter schon von Natur aus über die besten Eigenschaften für diese Sportart. „Die Größe ist von Vorteil, aber keine Bedingung. Andere gleichen das durch eine hohe Treffsicherheit wieder aus“, betont der Übungsleiter.

Trainiert wird an jedem Freitagabend ab 18.30 Uhr in der vereinseigenen Halle in Winterhagen. Der Neuanfang ist mittlerweile geglückt. „Es war schwer, nach der langen Unterbrechung wieder reinzukommen, aber es hat sich wieder eine Gruppe zusammengefunden“, freut sich der Trainer über die spielbegeisterten Mitstreiter.

Natürlich sind in der Mixed-Mannschaft Frauen ebenso willkommen wie Männer. Regina Gliot hat kein Problem damit, sich mit den Männern im Spiel zu messen. „Ich bin durch eine Freundin zum Basketball gekommen und habe schon als Schülerin gespielt“, berichtet die 59-Jährige. Dass Basketball ein anstrengender Sport ist, streitet die Radevormwalderin nicht ab. „Das ist mir aber lieber, als ins Fitnessstudio zu gehen“, sagt sie.

Die Trainingsstunde vergeht jedes Mal wie im Flug. Zunächst wärmen sich die Spieler auf, lockern und dehnen ihre Muskeln und beginnen mit einigen Korbübungswürfen. Laufen, Dribbeln und Wurftechnik kommen im Verlauf des Trainings hinzu. Zum Ende der Stunde wird ein Spiel in der Mannschafts-Konstellation „Vier gegen Vier“ oder „Drei gegen Drei“ ausgetragen – ohne jedoch die Punkte zu zählen. „Wir spielen ohne Leistungsdruck und Zwang. Aber wir schenken uns auch nichts, denn alle wollen ja was tun“, erklärt Marcus Giesen.

Gastspieler Guido Christiansen findet besonders die harmonischen und fließenden Bewegungsabläufe dieser Sportart schön. „Fair play“ steht dabei im Vordergrund: „Wir versuchen, nicht so körperbetont zu spielen, denn wir sind alle im gereiften Alter und müssen am Montag wieder zur Arbeit gehen“, fügt der 54-Jährige hinzu und lacht. Besonders das rechtzeitige Stoppen vor dem Basketballkorb sei in der Halle wichtig, da das Netz direkt an der Wand und nicht, wie im Profisport, an einem freistehenden Pfosten hängt.

Dass das Training auch ohne Leistungsdruck Früchte trägt, zeigt das Abschlussspiel. Der Ball wird gedribbelt, hinter dem Rücken abgegeben, der Korbwurf angetäuscht und der Gegner ausgetrickst. Jedes Mal, wenn der Ball im Korb landet, huscht ein kleines, zufriedenes Lächeln über das Gesicht des Werfers, während die Mitspieler anerkennend in die Hände klatschen. Am Ende sind alle erschöpft und geschwitzt, aber auch glücklich.

Auch Jugendlichesind herzlich eingeladen

Das einstündige Training ist kurz, aber intensiv. Vor der Corona-Zwangspause hatten die Basketballer eine längere Trainingszeit, doch der Hallenplatz musste anders besetzt werden, da es in der Stadt bekanntlich an ausreichend Hallenzeiten in den Abendstunden fehlt. Dem Spaß an der Sache schadet das jedoch nicht. Platz für weitere Mitspieler gibt es ebenso, weshalb sich die Gruppe über Verstärkung aus allen Altersklassen freuen würden. Auch Jugendliche sind immer herzlich willkommen.

Hintergrund

Training: Die Basketball-Mixed-Hobbymannschaft trainiert immer freitags von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Sporthalle des TV Winterhagen.

Gruppenleiter: Trainiert und geleitet wird die Gruppe von Basketballspieler Marcus Giesen.

Probetraining:Fragen zum Basketball-Training beim TV Winterhagen beantwortet Marcus Giesen unter Tel. (0 21 92) 9 36 21 20. Interessenten können auch gerne mal zu einem Probetraining vorbeikommen.

www.tv-winterhagen.de