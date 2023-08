Sie sind die ersten auf dem Eschelsberg

Familie Bergfeld bezieht bald ihr Haus in der Neubausiedlung. Damit sind sie die ersten auf dem Eschelsberg.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Die neue Siedlung am Eschelsberg im Brunsbachtal wächst langsam aber stetig. Direkt an der Kölner Straße wird der Dachstuhl eines neuen Hauses errichtet, nicht weit entfernt davon ist das Untergeschoss eines weiteren Hauses auf die Bodenplatte gemauert. Am weitesten fortgeschritten ist jedoch das fast quadratische Haus von Sonja und Birger Bergfeld und ihren Kindern Klara (6) und Bjarke (4).

Von ihrem Hauseingang aus können sie auf den Schulhof der Löwen-Grundschule und den Kletterwald blicken. Wenn die Nachbarn anfangen zu bauen, ändert sich der Ausblick. „Da die Häuser versetzt stehen, bleibt aber immer eine Sichtachse“, versichert Birger Bergfeld.

Der Architekt hat sein Haus selbst entworfen und geplant. Seit Mai steht der Rohbau, und die vierköpfige Familie packt nun in jeder freien Minute selber mit an. Derzeit wird die 6,40 Meter hohe Fassade mit unbehandelten Lärchenholzlatten eingefasst.

Was jetzt noch fehlt sind Dachfenster

„Die Unterkonstruktion war die meiste Arbeit“, sagt Sonja Bergfeld. So langsam nimmt das Haus Gestalt an – vor allem, weil die Fenster und die Haustüre mittlerweile eingebaut wurden und das Haus gegen Feuchtigkeit abschirmen. Auch das sogenannte Foliendach ist angebracht und soll später einmal begrünt werden.

Was noch fehlt, ist das große Dachfenster, das Tageslicht in die haushohe Galerie im Eingangsbereich bringen soll. „Das Dachfenster hat eine längere Lieferzeit“, erläutert der Bauherr. Jetzt hat auch der Elektriker angefangen, in den Innenräumen tätig zu werden. Ebenso wurden die Verrohrungen für die Sanitäranlagen verlegt. „In Kürze kommt die BEW und verlegt die Anschlüsse“, fügt der 38-Jährige hinzu.

Die Familie ist froh, ihre Wohnung auf dem Fürstenberg noch nicht gekündigt zu haben. Denn eigentlich war der Einzug für Oktober geplant. „Dieses Ziel werden wir aber nicht ganz schaffen“, sagt das Ehepaar, das viel Eigenleistung einbringt. Bei den Rigipsplatten und dem Putz im Außenbereich will es ebenso Hand anlegen wie beim Verlegen des Parketts und der Fliesen. „Mein Bruder hat angebaut und das Fliesen schon hinter sich“, sagt Sonja Bergfeld und hofft auf erfahrene Unterstützung. Stressig wird es für die Familie, wenn viele Gewerke auf einmal im Haus sind und deren Arbeit koordiniert, kontrolliert und abgenommen werden muss. „Zum Glück sind wir beide handwerklich versiert“, fügt sie hinzu.

+ Beim Blick aus den großen Fenstern im Wohnzimmer fällt auf, dass die Baugrube noch einmal um 70 Zentimeter tiefer ausgehoben werden musste. © Heike Karsten

Viele Materialien sind während der Planungs- und Bauzeit teurer geworden

Trotz der vielen Arbeit, die noch vor den Hückeswagener Häuslebauern liegt, haben die Bergfelds Spaß daran. „Man macht es für sich, das motiviert ja auch“, betont das Ehepaar. Und das Endergebnis lässt sich bereits erahnen. Auch die Ecke im Wohnzimmer, wo im Dezember der Weihnachtsbaum stehen soll, steht schon längst fest.

Zurzeit liegen die Kosten 40.000 Euro über der einstigen Kalkulation. Der Beton war teurer, der Stahl günstiger, die Fensterpreise seien ebenso gestiegen wie der Preis für die raumhohen Innentüren. Außerdem musste die Baugrube aus Gründen der Statik noch einmal um weitere 70 Zentimeter ausgeschachtet werden. Dadurch muss nun auch das gesamte Grundstück rings um das Haus noch einmal abgetragen werden, um eine ebene Fläche zu erhalten.

Für die Gartengestaltung und den Schuppen, der den fehlenden Keller ersetzen soll, gibt es ebenfalls Pläne. „Da wir relativ ökologisch mit guter Dämmung und Dreifachverglasung gebaut haben, soll das Grundstück ein Natur- und Nutzgarten werden, mit einigen Sträuchern zum Naschen“, verrät Sonja Bergfeld ihre Ideen. Geheizt wird zukünftig mit Luftwärmepumpe – „für Erdwärme hätte allein die Bohrung 20.000 Euro gekostet“, berichten die Bauherren.

Normalerweise entwirft der Architekt keine Einfamilienhäuser

Noch fehlt die Schmutz- und Regenwasserleitung, die an den Kanal angeschlossen werden muss. Das passiert jedoch erst, wenn das Gerüst abgebaut ist. Die Familie freut sich schon sehr auf den Zeitpunkt, wenn sie ihr Haus zum ersten Mal ohne Gerüst sehen kann.

Für Birger Bergfeld ist der Entwurf eines Einfamilienhauses nichts Alltägliches. Beruflich hat der Architekt, der in Köln arbeitet, überwiegend mit Verwaltungsgebäuden und dem Umbau von Bestandsimmobilien zu tun. Mit dem Bau des eigenen Hauses geht für den Hückeswagener daher ein großer Traum in Erfüllung.

Einige Grundstücke sind noch zu haben

Einige der künftigen Nachbarn haben die Bergfelds bereits kennengelernt und eine Whatsapp-Gruppe gebildet, um besser Absprachen treffen zu können. „Es sind hauptsächlich Familien mit Kindern“, freut sich Sonja Bergfeld auf die zukünftigen Bewohner der Neubausiedlung.

Laut Dieter Klewinghaus, Leiter des Gebäudemanagements der Stadt, sind von den 45 Grundstücken für Einfamilienhäuser aktuell 18 verkauft, für zwei liegen Kaufvertragsentwürfe vor – und sieben Grundstücke sind reserviert.

Plandaten

Wohnraum: Das Einfamilienhaus verfügt über 133 Quadratmeter Nutzfläche auf 200 Quadratmetern Bruttogeschossfläche. Im Erdgeschoss befinden sich ein großer Wohnraum mit Küche und Essbereich, ein Büro, ein Gäste-WC und ein Hausanschlussraum. Das Obergeschoss teilt sich in ein Elternschlafzimmer, zwei Kinderzimmer sowie zwei Bäder. Das Grundstück ist gut 500 Quadratmeter groß.

Fassade: Die Außenwand ist mit natürlichem Lärchenholz verkleidet, das mit der Zeit vergraut und dann optisch eine Einheit mit den grauen Fensterrahmen bildet.