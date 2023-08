Sie organisieren den ATV-Triathlon

Beliebtes Event geht am Sonntag über die Bühne. Es ist ein mehrfacher Neustart.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Seit 1982 ist der ATV-Triathlon in der Sportlerszene etabliert, namhafte Triathleten sind seitdem in Hückeswagen an den Start gegangen. Doch dann kam zuletzt die Corona-Pandemie, wegen der der Ausdauerwettkampf zweimal abgesagt werden musste. Voriges Jahr fiel er aufgrund organisatorischer Probleme aus. Für den Neustart am 13. August hat ein Leitungswechsel stattgefunden.

Das Team ist motiviert und startet mit neuen Ideen, profitiert aber ebenso von den Erfahrungen der Vorgänger. Vom ersten ATV-Triathlon an dabei ist Dirk Warmbier. Der heute 58-Jährige war bei der Premiere 1982 selbst für die DLRG an den Start gegangen und hatte sich ab 1992 im Orga-Team eingebracht. 2006 übernahm er die Gesamtleitung der Großveranstaltung von Uli Weyer.

Die Hauptaufgabe: „Den Laden zusammenzuhalten“, betont Warmbier. Alle administrativen Aufgaben und die gesamte Verbandskommunikation gehören ebenso dazu wie am Wettkampftag als Ansprechpartner am Sportplatz präsent zu sein. Nun hat Dirk Warmbier die Gesamtleitung an seinen Nachfolger Sven Schäfer abgegeben und dadurch eine neue Freiheit gewonnen: „Ich werde auch weiterhin mithelfen, wenn ich da bin, muss aber nicht mehr meinen Urlaub danach ausrichten.“

Sven Schäfer hat derzeit alle Hände voll zu tun. So wurden im Vorfeld die Streckenpläne aktualisiert und die Internetseitewww.atv-triathlon.de neugestaltet. „Ich habe auch die Sponsorensuche übernommen und ein neues Schreiben aufgesetzt“, fügt der 50-Jährige hinzu. Zudem wurden die alten Radständer – und damit 1,6 Tonnen Eisen – entsorgt und neue Ständer aus Holz in Auftrag gegeben. Das Wichtigste sei aber, genug Helfer für die Großveranstaltung mit mehr als 700 Startern zusammenzubekommen. Die Verantwortung, die auf seinen Schultern liegt, ist groß. „Bisher ist es aber ein positiver Druck“, betont der stellvertretende ATV-Vorsitzende, für den der Triathlon eine Herzensangelegenheit ist.

In den Jahren zuvor war er mit seinen Brüdern für die Laufstrecke verantwortlich. Seine Schwester Daniela Schäfer ist ebenso involviert und übernimmt in diesem Jahr die Verpflegung am Sportplatz für den verstorbenen ATV-Hausmeister Robert Gowitzke.

Von Anfang an dabei ist auch Jürgen Dickentmann. Nach den ersten eigenen Starts beim ATV-Triathlon hatte der heute 75-Jährige die Verantwortung für die Radwechselzone auf dem Parkplatz oberhalb der DLRG-Station an der Bever-Talsperre übernommen. Die Einteilung und Koordination der Helfer zählten bisher ebenso zu seinen Aufgaben wie das Aufstellen der Radständer, die Bewachung der Räder und die Einweisung der Triathleten. Am Parkplatz gibt es auch immer eine Verpflegungsstation für die Helfer, Kampfrichter, den Arzt und die Motorradfahrer, die die Radstrecke im Auge behalten. Der 75-Jährige legt diese Aufgabe nun in die Hände von Holger Stoffel. Eine Einweisung hat der 53-Jährige von seinem Vorgänger schon erhalten. „In seinem Büro gibt es eine riesige Schrankwand mit Ordnern aus 38 Jahren Triathlon“, ist Stoffel beeindruckt. Die beiden letzten Ordner habe er als Vorlage mitgenommen. Seine Hauptaufgabe sei die „Man-Power“, wie Stoffel betont: „Das Wichtigste am ganzen Triathlon sind die Helfer.“ Die neuen Radständer müssten „ordentlich aufgeteilt“ werden, da Sportler der verschiedenen Ligen zu unterschiedlichen Zeiten an den Start gehen, die sich gegenseitig nicht in die Quere kommen sollten.

„Dazu ist viel Flatterband nötig“, erläutert der neue Chef. Als Helfer am Wechselplatz sind Mitglieder der Triathlon- und der TrailRider-Abteilung im Einsatz wie auch Eltern der Triathlon-Kinder.

Der Entschluss von Ekkehard Kurtz, als Verantwortlicher für die Radstrecke aufzuhören, stand schon vor Corona fest. „2020 sollte meine letzte Veranstaltung gewesen sein“, sagt der 70-Jährige. Da diese ausgefallen war, ist es jetzt so weit – „Schmisi“, wie er vereinsintern genannt wird, hat seine Unterlagen an seinen Nachfolger Patrick Erbach weitergereicht. „Aktuell sind wir im Gespräch und hatten auch einen gemeinsamen Ortstermin an der Bever“, berichtet Kurtz. Seine Aufgabe besteht darin, die Streckenführung mit festzulegen und die Streckenposten für die Radstrecke einzuteilen. Außerdem hat Kurtz das Genehmigungsverfahren beim Straßenverkehrsamt begleitet und die Absperrungen nach seinem Verständnis umgesetzt, wie er sagt. „Natürlich gab es dabei auch mal Diskussionen mit Anwohnern oder Kritik seitens der Polizeibeamten“, berichtet er. Seinem Nachfolger möchte er freie Hand lassen. Helfen wird er beim nächsten Triathlon dennoch.

Viel Aufwand, der fürBesucher kaum ersichtlich ist

Patrick Erbach ist als Bauleiter in der Bauüberwachung geradezu prädestiniert für diese Aufgabe. „Ich habe beruflich viel mit Verkehrssicherung zu tun. Das erhöht aber auch den Druck, hier alles richtig zu machen, zumal die Sicherheit der Sportler davon abhängt“, betont der 44-Jährige. Sein Einsatz nach den Vorbereitungen beginnt am Vortag des Triathlons mit dem Verteilen und Aufstellen der Absperrungen und Verkehrsschilder und beinhaltet auch Besprechungen mit der Polizei. Für Besucher sei nicht ersichtlich, wie viel Aufwand in so einer Veranstaltung stecke.

Schon seit frühester Kindheit ist Erbach im ATV aktiv, zunächst als Judoka-, heute in der TrailRider-Abteilung. Mit dem Triathlon-Sport hat er eigentlich nichts zu tun. „Ich weiß aber, wie schwierig es ist, ein Orga-Team zusammenzustellen, und wollte, dass es mit der Veranstaltung weitergeht.“

Helfer gesucht

Ehrenamtler: Damit die mehr als 700 Sportler, die am kommenden Sonntag, 13. August, beim ATV-Triathlon an den Start gehen werden, sicher ans Ziel kommen, werden noch Helfer entlang der Strecke benötigt.

Einsatz: Die Streckenposten haben die Aufgabe, das Einhalten der Straßensperrungen im Auge zu behalten beziehungsweise die Verkehrsteilnehmer darauf hinzuweisen.

Kontakt: Wer einen Streckenposten übernehmen kann, wird gebeten, sich bei Sven Schäfer unter Tel. 0151-53629945 zu melden.