E-Service hilft in der Schließungszeit

Personalnot bei der Agentur für Arbeit.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wipperfürth. Die vorübergehende Schließung der Agentur für Arbeit an der Gladbacher Straße in Wipperfürth ist heute vorbei. Seit Ende Dezember können die Kunden nicht persönlich zur Geschäftsstelle kommen – aus Personalgründen, wie Regina Wallau, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit mitteilt. „Wir hatten so viele Krankheitsfälle, dass es uns konsequenter erschienen ist, die Geschäftsstelle in Wipperfürth vorübergehend zu schließen.“ Das spontane Vorbeikommen, um etwas abzugeben, einen Termin zu vereinbaren oder sich arbeitssuchend oder arbeitslos zu melden, war nicht möglich. „Stand jetzt ist, dass wir am 1. Februar wieder wie gewohnt für unsere Kunden da sind“, versichert Regina Wallau.

Es gebe nun mehr als 70 E-Service-Dienstleistungen

„Wir haben die Corona-Zeit genutzt, um über 70 E-Service-Dienstleistungen zu installieren“, berichtet die Sprecherin. Das bedeute, dass viele der Anliegen mittlerweile telefonisch oder online erledigt würden. „Zum Service-Umfang gehören die Arbeitslosenmeldung, die Antragstellung von Bürgergeld, Arbeitslosengeld oder Ausbildungshilfen oder die Vereinbarung von Beratungsterminen zu unterschiedlichen Themen“, erläutert sie.

„Die Bundesagentur hat die E-Service-Dienstleistungen massiv ausgebaut“, betont Regina Wallau. Neben der kurz E-Services genannten Dienstleistungsangeboten gibt es noch die BA-Mobil-App, die kostenfrei auf Smartphone oder Tablet heruntergeladen werden kann.

Eine Einschränkung gibt es bei der Arbeitslosmeldung: Um das virtuell über die App vornehmen zu können, müssen sich die Kunden online identifizieren. „Das funktioniert nur mit dem modernen Personalausweis, der über die freigeschaltete Online-Funktion verfügt“, sagt Regina Wallau. Arbeitssuchend könne man sich auch ohne Identifizierung melden, arbeitslos hingegen nicht. „Dazu müssen die Personen dann doch einen Termin in einer der Servicestellen machen, wenn sie den Online-Personalausweis nicht haben.“ Diese Personalausweise mit Online-Funktion seien noch nicht so weit verbreitet, entsprechend sehe die Statistik hier aus. „Von 100 Menschen, die sich arbeitslos melden müssen, sind es nur zehn, die das hier in Wipperfürth online machen können“, hat Regina Wallau festgestellt. Deutlich höher, bei 30 bis 50, Prozent würde der Anteil der virtuellen Antragstellung für das Arbeitslosengeld liegen.

„Es ist großartig, zu sehen, was online bereits alles funktioniert“, berichtet Olaf Sokol, Teamleiter für den Bereich Eingangszone der Agentur für Arbeit in Wipperfürth.

www.arbeitsagentur.de