Seit zehn Jahren leitet sie die Realschule

Schulleiterin Christiane Klur (r.) beim Tag der offenen Tür im Gespräch mit Michael Schröder, Simone Verwied und Constanze Werth (v.l.).

Eigentlich wollte Christiane Klur nie Rektorin werden. Sie führte die Schule in schwierigen Zeiten.

Von Joachim Rüttgen

Sie selbst hat auch dran gedacht: Christiane Klur ist seit dem 1. Februar zehn Jahre Leiterin der Realschule. Und auf die Frage nach ihren Gefühlen, hat die 50-Jährige auch sogleich eine Antwort parat: „Erfüllt-Sein. Ich bin einen Weg gegangen und in meiner Rolle und in meiner Stelle angekommen“, sagt sie zufrieden. Und das, obwohl die vergangenen Jahre alles andere als ruhig verlaufen sind. Unterm Strich zählt für die Pädagogin, dass sie in ihrer Arbeit viel Gestaltungsfreiheit hat – etwas tun kann, so wie sie es möchte. Aber sie sagt auch: „Die Rahmenbedingungen sind nicht besser geworden.“ Die Aufgaben an Schule seien vielfältiger: Integration, Migration, Digitalisierung, Inklusion. Da stoße man auch schon mal an Grenzen des Machbaren.

„Man ist immer für alle da und möchte das System einfach am Laufen halten“, sagt sie. An einer ländlich geprägten Schule sei die Schulleiterin immer auch Kummerkasten, Seelentröster, Ansprechpartnerin, Vertrauensperson.

SCHULISCHER WERDEGANG REFERENDARIAT Christiane Klur hat 1995 ihr Referendariat in Lüdenscheid gemacht, 1997 kam sie in den Schuldienst, ist also seit 22 Jahren „im Geschäft“ – davon zehn Jahre als Lehrerin an der Realschule in Schalksmühle, anderthalb Jahre als Konrektorin und zehn Jahre als Leiterin der Realschule Hückeswagen.

„Ich fühle mich hier für vieles verantwortlich in einem familiären System mit Kollegen, Schülern und Eltern“, sagt sie. Eigentlich wollte Christiane Klur nie Schulleiterin werden, sondern Konrektorin. Doch der damalige Leiter der Realschule, Dieter Schruff, hatte andere Pläne und blieb hartnäckig. Immer wieder bohrte er nach, bis sich Christiane Klur doch für den Posten entschied. „Diesen Schritt habe ich nie bereut“, sagt sie. Allerdings habe es in den vergangenen zehn Jahren sehr wohl Zeiten gegeben, in denen sie sich und ihre Rolle hinterfragt und auch nach beruflichen Alternativen gesucht habe.

Erst Sekundar-, dann Gesamtschule und schließlich Schultausch

Und da ging es dann nicht nur um die politische Diskussion um die Schullandschaft. Da ging es auch um die Zukunft der Realschule. Klur erinnert sich an ein Gespräch mit dem damaligen Bürgermeister Uwe Ufer. „Der war ein Visionär, sah die Schullandschaft im Wandel und fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, Leiterin einer Sekundarschule zu werden“, erinnert sie sich. Sie konnte sich das vorstellen – in kooperativer Form mit Erhalt des dreigliedrigen Schulsystems. Also ging es 2015 an die Arbeit. Aber die Eltern waren dagegen. Bis heute liegen Stifte und Blöke mit Sekundarschulzeichen in der Schublade. Nächste Idee der Politik: eine Gesamtschule mit zwei Standorten in Rade und Hückeswagen. „Da war ich nicht mehr mit im Boot, so ein System wäre nicht mehr zu steuern gewesen“, sagt Christiane Klur. Die Stadträte lehnten das Projekt schließlich ab.

Dann kam die nächste Schuldiskussion über Standort und Schultausch. Auch das Thema ist vom Tisch. „Ich wollte immer nur in Ruhe arbeiten, und das klappt auch, so lange wir genügend Schüler haben“, sagt sie. Christiane Klur wünscht sich am liebsten 70 bis 75 Schüler für drei Klassen.