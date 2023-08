Seit 50 Jahren Hand in Hand

Land- und Forstwirtschaft machen einen großen Teil des Lebens von Willi und Almud Dörpfeld aus.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Die Kinder von Willi und Almud Dörpfeld und die Nachbarn haben am vergangenen Sonntag für eine Überraschung gesorgt. Nach dem Kirchenbesuch waren der Hauseingang, die Scheunenwand und der Garten der Dörpfelds in Wickesberg mit meterlangen Girlanden aus Tannengrün, goldenen Schleifen und einer goldenen 50 geschmückt. „Damit haben wir echt nicht gerechnet“, sagen der 75-Jährige und seine fünf Jahre jüngere Frau. Der Einsatz hatte natürlich einen Grund: Gestern, Mittwoch, 30. August, feierte das Paar seine Goldhochzeit nach 50 Ehejahren. Die Entscheidung für ein gemeinsames Leben haben die Jubilare nicht bereut. „Es passt heute immer noch, wir sind ein gutes Team“, betont Almud Dörpfeld.

+ Im Hückeswagener Standesamt und in der Kirche in Bergisch Born gaben sich Almud und Willi Dörpfeld 1973 das Ja-Wort. © Dörpfeld

Zum ersten Mal über den Weg gelaufen waren sie sich in jungen Jahren beim Winterfest der Landwirtschaftsschule in der Zoo-Gaststätte Wuppertal. Danach verlor man sich wieder aus den Augen, da jeder seiner Ausbildung nachging – Willi Dörpfeld absolvierte eine landwirtschaftliche Ausbildung, Almud Heyder lernte den Beruf der ländlichen Hauswirtschafterin. Wiedergesehen hatten sie sich 1968 in der Landjugend Wermelskirchen. Gemeinsam besuchten sie Erntedankfeste und Karnevalsfeiern. Willi Dörpfeld war es besonders wichtig, dass seine Freundin sich vorstellen konnte, auf einem ländlichen Hof mitzuarbeiten und beispielsweise Kühe zu melken. Für Almud Dörpfeld gar kein Problem. „Ich kam ja selbst aus der Landwirtschaft und wusste von zu Hause, worauf ich mich einließ“, winkt sie lachend ab.

Die Verlobung wurde im Januar 1973 gefeiert, am 30. August desselben Jahres gab sich das Paar im Hückeswagener Standesamt und in der evangelischen Kirche in Bergisch Born das Ja-Wort. Die junge Braut zog zu ihrem Ehemann nach Wickesberg, wo das Paar das elterliche Wohnhaus aus dem Jahr 1870 mit einem Anbau erweiterte. Zwischen 1975 und 1978 kamen die Töchter Daniela, Nicole und Elfi zur Welt. Mittlerweile zählen drei Schwiegersöhne und vier Enkel zur Familie. „Wir haben eine wunderbare Familie“, zeigt sich das Paar glücklich über die Harmonie und den Zusammenhalt.

Bis 1985 führten Almud und Willi Dörpfeld den landwirtschaftlichen Betrieb und noch einige Jahre länger den Mastviehbetrieb der Eltern fort. Währenddessen bildete sich Willi Dörpfeld eigenständig zum Forstwirt weiter und war unter anderem für das Forstamt im Einsatz. Ein Großteil seines zehn Hektar großen Waldes fiel jedoch vor wenigen Jahren dem Borkenkäfer zum Opfer.

„Ich habe lieber draußen Blumen, als drinnen in der Vase.“

30 Jahre lang räumte Dörpfeld im Winter mit dem Schneepflug die Straßen der Außenortschaften im westlichen Hückeswagen. Noch heute ist der 75-Jährige täglich damit beschäftigt, Brennholz zu machen oder das Anwesen in Schuss zu halten. Um den Haushalt kümmert sich seine Ehefrau. „Er klemmt sich immer die Finger an der Spülmaschine“, witzelt die Jubilarin, die sich ebenfalls gerne im Freien aufhält und liebevoll den Garten pflegt. „Die Arbeit hält uns jung, und ich habe lieber draußen Blumen, als drinnen in der Vase“, fügt die 70-Jährige hinzu.

Ganz wichtig ist dem Paar die Geselligkeit. Im eigenen Partyraum mit Grillplatz, Theke und Zapfanlage fanden bereits viele gesellige Treffen und Feiern statt. Aber auch der regelmäßige Kneipenbesuch in der Gaststätte Junker in Dreibäumen gehört für den Jubilar zum Leben. „Was andere im Internet sehen, kriege ich an der Theke mit“, ist Dörpfeld überzeugt. Er engagiert sich in der Ehrenabteilung der Straßweger Feuerwehr-Löschgruppe; seine Ehefrau war Mitglied im ehemaligen gemischten Chor und besucht aktuell den Frauenverein der Landeskirchlichen Gemeinschaft (LKG) Scheideweg.

Einen Wecker benötigen die Wickesberger nicht, selbst wenn Termine vor 7 Uhr anstehen. Sie genießen ihre Urlaube in den Bergen, die Touren mit dem Fahrradclub, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert, und die organisierten Busreisen mit dem Wipperfürther Unternehmen Höller. Für die Zukunft wünscht sich das Goldhochzeitspaar, das bis auf drei neue Kniegelenke fit ist, vor allem Gesundheit.

Gefeiert wurde das Ehejubiläum gestern Mittwoch mit rund 60 Gästen. „Am Wochenende können wir nicht feiern, denn da sind wir beim Sommerfest in Straßweg im Einsatz“, kündigt das engagierte Paar an.