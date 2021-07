Seine Kunst soll Betrachter „beseelen“

Winterausstellung

+ © Theresa Demski Neugierig bleiben: Bernhard Guski zeigte seine Werke bei der traditionellen Winterausstellung. © Theresa Demski

Bernhard Guski öffnete zur Winterausstellung wieder seine Türen auf Voßhagen.

Von Theresa Demski

Der Blick von Voßhagen über das Bergische Land ist am Sonntagmorgen verhangen. Die Wolken hängen tief, Nieselregen fällt. Schön ist es hier trotzdem. Wer dann noch das gusseiserne Tor, das zur Feier des Tages offen steht, hinter sich lässt und die schwere, kunstvolle Haustür öffnet, der vergisst das Nieselwetter ohnehin in Windeseile. Denn in dem gemütlichen bergischen Häuschen auf Voßhagen empfängt den Besucher ein leckerer Glühweingeruch, Kerzenschein und ein munteres Stimmengewirr.

Wenn Künstler Bernhard Guski zur Winterausstellung einlädt, dann können sich Kunstfreunde von der Magie auf Voßhagen überzeugen. Dann besuchen sie den Künstler und seine Frau auf einen Kaffee, treffen sich in der gemütlichen Küche, lassen sich die ersten Weihnachtsplätzchen schmecken und gönnen sich zuweilen eines der Kunstwerke, die die Besucher hier in ihren Bann ziehen.

Da sind die Bilder von der Kurischen Nehrung, die den Guskis am Herzen liegen. Mit ihrem kleinen, fahrenden Atelier – ihrem Wohnwagen – ist das Paar unterwegs, sammelt Geschichten und Bilder im Kopf. Und wenn der Künstler zurückkehrt in seine Werkstatt auf Voßhagen, bringt er jene Eindrücke auf Papier. „Diese Bilder zeigen das, was ich sehe“, sagt er, „während viele andere Werke zeigen, was ich fühle.“ Das gilt für Skulpturen wie die Engelsflügel, die er aus Holz geschaffen und dann lackiert hat. „Ich habe im Urlaub in einem Schaufenster ein Fischernetz mit Möwenflügel gesehen“, erzählt er, „das hat mich inspiriert.“ Also schuf er die Skulptur: „Beflügelt“ nannte er sein Werk.

„Ich bin neugierig und will Dinge ausprobieren“

Eine ganze Weile trug er dann die Idee für seine jüngste Kunst mit sich: eine Monstranz aus Ebenholz, die er teilweise grün und weiß lackiert hat. „Ich bin kein Katholik, der auf den Knien herumrutscht“, sagt er, „aber irgendwas daran ist mir wichtig.“ Und deswegen wollte er die Monstranz schaffen – nicht aus Silber und Gold. „Sondern mit vielen Facetten und Farben“, sagt er, „sie sollte gleich mehrere Spektren des Lebens widerspiegeln.“ Religiöse Motive, Kreuz und Dornenkrone, sind ihm nicht fremd. Die besondere Skulptur markiert trotzdem einen neuen Stil. „Es ist ganz wichtig, nicht stehen zu bleiben“, sagt Guski, „ich bin neugierig und will Dinge ausprobieren.“

Ein Ziel hat jedes seiner Kunstwerke: Es solle den Betrachter „beseelt“ nach Hause gehen lassen. Das erleben Besucher traditionell bei den Ausstellungen auf Voßhagen. Dort finden aufmerksame Betrachter auch das Bild von der Mondfinsternis, und wer genau hinhört, bekommt die Geschichte von jenem besonderen Abend auf Voßhagen erzählt, als der Mond zum Spektakel wurde und Guskis am Ende ihre Sessel ins Gras trugen, um keinen Moment zu verpassen.

Ohnehin lohnt sich auch zur Winterausstellung ein Blick durch die Fachwerkfenster in den Garten – samt der Skulpturen.