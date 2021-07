Segler bauen Gebäude an der Bever

Talsperre

An der Talsperre wurde Richtfest gefeiert. Stützpunkt für Leistungssport soll gesichert werden.

Von Heike Karsten

Die Sonne strahlte vom blauen Himmel, als der Zimmermann den Festbaum setzte und den Richtspruch hielt. Seit einem Jahr baut die Segler-Vereinigung Wuppertal (SVWu) ein neues Mehrzweckgebäude gleich neben dem bisherigen Clubhaus auf der Halbinsel Käfernberg an der Bever-Talsperre. Zum Richtfest kamen etwa 90 Vereinsmitglieder, befreundete Vereine und geladene Gäste, um das Ereignis gebührend zu feiern.

Für den Verein bedeutet diese Investition eine finanzielle Herausforderung, jedoch auch einen Schritt in die Zukunft zur Förderung der Jugend und zur Sicherung als offizieller Landesstützpunkt.

Vereinsvorsitzende Sabine Isringhaus sprach von schlaflosen Nächten und einigen Hürden, die genommen werden mussten. Die erste Planung zum Neubau habe es schon im Jahr 2013 gegeben. „Danach hat der Vorstand gewechselt, und ich bin praktisch ins kalte Wasser geschmissen worden“, sagte die Vorsitzende. Mehrfach wurden die Pläne verworfen, bevor im Juli der erste Spatenstich gemacht wurde.

In den 220 Quadratmetern auf zwei Etagen sind Umkleideräume, Sanitäranlagen mit Behinderten-WC und Wickelraum, ein Jugendraum für Schulungen sowie eine Werkhalle für die Reparatur der clubeigenen Boote integriert. Der Bau war nötig geworden, da das Clubhaus nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entspricht. „Wir mussten im Winter die Toiletten und Duschen dichtmachen, weil sie nicht frostsicher waren“, nannte Sportwart Holger Isringhaus einen der Gründe für den Neubau. Mit den neuen sanitären Anlagen und einer Sondergenehmigung sei es zukünftig auch möglich, im Winter auf der Bever-Talsperre zu trainieren, fügte er hinzu.

Etwa 310 000 Euro verschlingen die Baumaßnahmen. Einen Zuschuss erhielt der Verein von der Sportförderung der Stadt Wuppertal. Der Rest wird vom Verein über Banken finanziert und in Eigenleistung gestemmt. Bisher waren am Neubau Architekt Volker Schlüter, das Bauunternehmen Sieckendick aus Radevormwald und die Dachdeckerei Walther beteiligt.

Glückwünsche zum Richtfest sprach auch Bürgermeister Dietmar Persian aus: „Der Verein ist ein wichtiger Baustein für Hückeswagen. Wir freuen uns, dass Sie Ihre Aktivitäten an der Bever-Talsperre weiter ausbauen.“ Wann der Neubau bezogen werden kann, ist noch nicht sicher. „Wir hoffen, dass wir im August fertig sein werden“, sagte die Vorsitzende.

Angestrebt wird der Aufstieg in die Segelbundesliga

Die SVWu ist offizieller Leistungsstützpunkt des Seglerverbandes NRW und hat über 300 Mitglieder mit Leistungssegler aller Altersklassen. 55 Jugendliche segeln aktiv und erfolgreich in verschiedenen Bootsklassen. Angestrebt wird in diesem Jahr der Aufstieg in die Segelbundesliga. Dazu hat der Verein ein Boot der internationalen Einheitsklasse J/70 angeschafft. Das Team der SVWu trainiert an regattafreien Wochenende auf der Bever-Talsperre. Teammanager Dr. Ronald Roos könnte sich auch eine Bundesliga-Wettkampfausrichtung im Heimatrevier vorstellen. „Die Ausrichtung wäre auch hier auf der Bever möglich“, bestätigte Roos. Zumal man dazu übergeht, das Segeln „an Land zu holen“, um die dynamischen und sehenswerten Segelmanöver der Rennen im Sichtbereich der Zuschauer auszutragen.

Vergleichbar mit der Fußballbundesliga treten jeweils 18 Vereine in der 1. und 2. Segelbundesliga gegeneinander an.