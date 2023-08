Schwebebahn: Baugerüst stürzt ab

Unwetter

+ © Tim Oelbermann Das Gerüst hielt einem nächtlichen Unwetter nicht stand. © Tim Oelbermann

Der Betrieb der Schwebebahn ist vorerst eingestellt. Wann das Wuppertaler Wahrzeichen wieder fahren kann, ist unklar.

Wuppertal. Die Folgen eines kurzen aber offenbar heftigen Unwetters stoppen am Donnerstag die Schwebebahn in Wuppertal. Im Rahmen kleinerer Bauarbeiten war eine Montageplattform unweit der Schwebebahnhaltestelle Varresbecker Straße montiert. Die Konstruktion hielt dem Unwetter in der Nacht jedoch nicht stand und stürzte ab. Lediglich einseitig verfing sich das Gerüst an der eigentlichen Fahrschiene und fiel daher nicht bis in das Flussbett der Wupper.

Der Betrieb der Schwebebahn ist bis auf Weiteres eingestellt. Bislang ist nicht absehbar, wann das Wuppertaler Wahrzeichen wieder fahren kann. to