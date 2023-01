Schulsozialarbeit weiter ausgebaut

Die Schulsozialarbeit wird in Hückeswagen personell breiter angelegt. Inzwischen konnte in Kooperation mit dem Internationalen Bund eine Mitarbeiterin für eine weitere Stelle gefunden werden.

Das teilte Mario Moritz von der Stadtverwaltung jetzt in der ersten Sitzung des Sozialausschusses in diesem Jahr mit. Die neue Schulsozialarbeiterin wird an der Städtischen Realschule und an der Löwen-Grundschule im Brunsbachtal Ansprechpartnerin für Kinder, deren Eltern und das Lehrerkollegium sein.

Schon bislang gab es Vollzeitstellen für diesen Arbeitsbereich an der Montanusschule und an der Erich-Kästner-Schule. Finanziert wird die Sozialarbeit an den Schulen aus Mitteln des Landes NRW. -bn-