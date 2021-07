Schulentscheidung liegt bei den Wählern

Rat

+ © Mittelstädt Der Moment der Entscheidung: CDU, Grüne, SPD und UWG lehnen das Bürgerbegehren ab, es kommt zum Bürgerentscheid. © Mittelstädt

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Karsten Mittelstädt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Karsten Mittelstädt schließen

Rat lehnte Donnerstag den Antrag der Bürgerinitiative, die Löwen-Grundschule neu zu bauen, ab.

Von Karsten Mittelstädt

Keine Überraschung bot die von der FDP beantragte Sondersitzung des Rates. CDU, SPD, Grüne und UWG lehnten den Antrag der Bürgerinitiative ab, im Brunsbachtal eine neue Löwen-Grundschule zu bauen und die Realschule an ihrem alten Standort an der Kölner Straße zu lassen. Zuvor hatte der Rat das Bürgerbegehren als zulässig erklärt. Durch die Ablehnung kommt es zum Bürgerentscheid (siehe Kasten).

+ Standpunkt von Karsten Mittelstädt © RGA

Die Bürgerinitiative nutzte am Donnerstag ihr Rederecht und begründete ihren Antrag. Oliver Junginger, einer der Gründer der Initiative, kritisierte vor allem die von der Stadtverwaltung vorgelegten Zahlen. „Die sind nicht belastbar“, sagte er. Aus Sicht der Bürgerinitiative sind die Berechnungen nicht nachvollziehbar. Abschreibungen und laufende Kosten seien nicht korrekt angegeben. Sanierungen seien gegenüber Neubauten jahresbezogen in der Regel teurer. Die berücksichtigten Unsicherheiten bei der Planung (40 Prozent bei Sanierungen und 25 % bei Neubauten machten die Vergleichbarkeit beider Varianten absurd, wenn die Sanierung sich beispielsweise um 40 Prozent verteuere, der Neubau aber 25 Prozent billiger werde. Die Zahlen der Verwaltung könnten bestenfalls grobe Schätzungen sein. Junginger: Bereinigt führt das dazu, dass bei allen Berechnungen der Vorschlag der Bürgerinitiative der kostengünstigere ist.“

Beide Seiten zweifeln die Zahlen der Verwaltung an

SPD-Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Grasemann hielt dagegen und zählte nochmals die Gründe auf, warum die Entscheidungen im Herbst 2015 damals richtig waren und es seiner Meinung nach heute immer noch sind: „Die Reduzierung auf zwei Schulstandorte in der Weststraße und an der oberen Kölner Straße bieten nach umfangreichen Umbaumaßnahmen der Löwengrundschule sowie der Haupt- und Realschule optimale bauliche, technische und pädagogische Voraussetzungen für einen zukunftsorientierten Unterricht“, sagte er. Dass die Realschule im laufenden Betrieb umgebaut werde, sei falsch. Das sei vielmehr der Fall, wenn der Vorschlag der Bürgerinitiative realisiert würde. Zu den Kosten sagte der SPD-Fraktionschef: Die Behauptung, der Schultausch koste die Bürger viel mehr Geld, als der Vorschlag der Bürgerinitiative sei ebenfalls falsch. Die Investitionskosten seien annähernd gleich und die Betriebskosten seien auf 25 Jahre gerechnet beim Schultausch günstiger. Und plötzlich zweifele die Bürgerinitiative genau die Zahlen an, mit denen sie vorher „Reklame gegen unsere Vorschläge gemacht haben“, sagte Grasemann.

FaB setzte sich mit Wunsch nach geheimer Abstimmung nicht durch

Michael Wolter erklärte den Standpunkt der UWG, die zwar den Neubau befürworte, aber die Realschule an der Weststraße sehen möchte. Die UWG stimmte deshalb mit CDU, SPD und Grünen gegen das Bürgerbegehren. Constanze Werth von den Grünen enthielt sich, weil sie ebenfalls den Grundschulneubau befürwortet. FDP und FaB unterstützen die Forderung der Bürgerinitiative weiterhin. Mit 26 von 33 Stimmen wurde das Bürgerbegehren am Abend abgelehnt. Entsprechend kommt es nun zum Bürgerentscheid, der auf Vorschlag Persians im April stattfinden wird.

„Das hätten wir früher haben können“, sagte Jörg von Polheim, die FDP hatte den Ratsbürgerentscheid schon vor drei Monaten gefordert. Die von Brigitte Thiel (FaB) geforderte geheime Abstimmung kam nicht zustande. Mindestens ein Fünftel der Ratsmitglieder müssen dem zustimmen, die Befürwortung von FDP und FaB reichte nicht aus.

KOSTEN BESCHLUSS Wie von Bürgermeister Dietmar Persian vorgeschlagen, wird der Bürgerentscheid von Montag bis Sonntag, 9. bis 15. April stattfinden. Das Abstimmungslokal befindet sich im Bürgerbüro. Der Bürgerentscheid verursacht rund 14 500 Euro Kosten, wobei Personalkosten der Verwaltung nicht enthalten sind.

Dass die Schulfrage nun doch durch die Wähler entschieden wird, begrüßten alle Fraktionen. Schütte: „Es gibt bis jetzt die 1810 Unterschriften, jetzt haben alle Bürger die Chance abzustimmen.“ » Standpunkt