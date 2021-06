Schützen sammeln Geld für Schießstand

Crowdfunding-Initiative

+ © Archiv-Foto: jkö Die neue Be- und Entlüftungsanlage soll die beim Schießen austretenden Gase und Stäube vom Schützen wegführen. © Archiv-Foto: jkö

Eine Crowdfunding-Initiative startet am 2. Mai. Verein hofft auf viele Unterstützer.

Von Heike Karsten

Verschärfte Richtlinien machen es notwendig: Der Kleinkaliber-Schießstand des Schützenvereins an der Ernst-Troost-Straße muss bis Jahresende mit einer neuen Be- und Entlüftungsanlage ausgestattet werden – sonst droht die Schließung.

Für die Schützen ist dies eine große finanzielle Belastung. „Das günstigste Angebot liegt bei 28 000 Euro“, berichtet Schatzmeister Peter Doogs. Erst vor Jahren hatte der Verein den Schießstand für 62 000 Euro sanieren lassen müssen.

Um möglichst wenig über die Bank zu finanzieren, startet der Verein am Dienstag, 2. Mai, eine Crowdfunding-Initiative der Volksbank Oberberg. Motto: „Viele schaffen mehr.“ Schützenbruder Guido Verwied, Leiter der Raiffeisenbank-Filiale, hatte die Idee. Das Besondere: Für jede Mindestspende ab 5 Euro zahlt die Volksbank zehn Euro extra. Die Schützen haben sich 5000 Euro als Ziel gesetzt.

50 Unterstützer müssen sich rasch registrieren

Am 2. Mai startet die Fan-Phase: Dabei müssen sich Unterstützer innerhalb von 14 Tagen auf der Seite registrieren; 50 registrierte Fans werden benötigt. Sobald dies erreicht ist, startet die Finanzierungsphase. Innerhalb von 75 Tagen müssen 5000 Euro erreicht sein, andernfalls ist die Aktion gescheitert und die Spender erhalten ihr Geld zurück. Die Vereinsmitglieder hoffen auf viele Unterstützer. Die Endphase der Initiative fällt in die Zeit des Schützenfests. „So können wir eventuell noch den einen oder anderen Gast im Zelt auf die Initiative aufmerksam machen“, sagt Schützenchef Stefan Lorse. Das Schützenfest selbst dient nicht als potenzielle Einnahmequelle. „Die Aufwendungen für Zelt und die Musik sind sehr hoch. Wir sind zufrieden, wenn wir eine schwarze Null schreiben“, betont er. Die Be- und Entlüftungsanlage soll künftig dafür sorgen, dass ein leichter Luftstrom die beim Schießen austretenden Gase und Stäube vom Schützen wegführt.

Wer am Crowdfunding teilnehmen möchte, muss mindestens 16 Jahre alt sein. Gespendet werden kann via Giropay, Kreditkarte oder mittels Bankbeleg. Der Schützenverein ist berechtigt, Spendenquittungen auszustellen. Der Link zur Crowdfunding-Initiative ist auf der Internetseite der Schützen zu finden.

https://oberberg.viele-schaffen-mehr.de/beuluft