Schüler spenden ihre Kuscheltiere

Spendenaktion

+ © Jürgen Moll Bei der Kuscheltieraktion an der GGS Wiehagen kamen mehr als 200 Stofftiere zusammen. © Jürgen Moll

GGS Wiehagen unterstützt Kuscheltiere.org.

Ein letztes Mal drückt Charlotte den braunen Teddybären mit der grünen Schleife an sich, dann kommt er auf den großen Tisch zu den vielen anderen Kuscheltieren. Das Stofftier wird ein anderes Kind glücklich machen, dem es vielleicht nicht so gut geht wie der siebenjährigen Grundschülerin. Genau aus diesem Grund hat die Grundschule Wiehagen zu einer neuen Spendenaktion aufgerufen.

In den Vorjahren hatte sich die Schule an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ beteiligt und für bedürftige Kinder Geschenk-Pakete zusammengestellt. „In diesem Jahr haben wir die Idee einer Kollegin aufgegriffen, bei der Spendenaktion ‚Kuscheltiere.org‘ mitzumachen“, sagt Konrektorin Andrea Lox. In den Klassen waren bereits die ersten Kuscheltiere gesammelt worden, die letzten Spenden kamen vor dem Martinszug hinzu. „Wir finden die Idee gerade unter dem Aspekt des Teilens sehr schön“, sagt Andrea Lox und erinnert an die Geschichte des Heiligen Martin, der seinen wärmenden Mantel mit dem armen Bettler am Straßenrand teilt.

Ihre Kollegin Melanie Pesch fügt hinzu: „Die Kinder geben etwas von sich, das ihnen am Herzen liegt.“ Wunsch war es, dass jeder der 240 Grundschüler ein Kuscheltier spendet. So wurde der Spendenberg immer höher, und es kamen mehr als 200 Stofftiere zusammen – von der kleinen Maus bis zum großen Tiger. heka