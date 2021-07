Schüler ist Bundessieger bei „Jugend forscht“

Sankt-Angela-Gymnasium

© Stiftung Jugend forscht e. V. Stefan Kemmerich vom Wipperfürther Sankt-Angela-Gymnasium wurde in Erlangen geehrt.

Stefan Kemmerich aus Lindlar besucht das Sankt-Angela-Gymnasium.

Stefan Kemmerich vom Wipperfürther Sankt-Angela-Gymnasium ist Bundessieger beim Wettbewerb „Jugend forscht“. Das teilte die gleichnamige Stiftung am Sonntag mit. Er überzeugte die Jury im Fachgebiet Biologie – der 14-Jährige erforschte das Vorkommen von Bärtierchen in Moosen. Er wurde gemeinsam mit den anderen Bundessiegern von Bundesbildungsministerin Prof. Dr. Johanna Wanka, Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung Jugend forscht e. V., am Sonntag in Erlangen ausgezeichnet. Mit seiner Arbeit ist Kemmerich Gewinner von 2500 Euro, die von der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren für den 1. Preis im Fach Biologie vergeben werden. Außerdem erhält er 500 Euro für den Werner-Rathmayer-Preis für eine originelle Arbeit auf dem Gebiet der Zoologie (vergeben von der Deutschen Zoologischen Gesellschaft).

Kemmerich faszinieren Bärtierchen. Die weniger als einen Millimeter großen Lebewesen mit acht Beinen können extreme Trockenzeiten in einem todesähnlichen Schlaf überleben. Dazu reduzieren sie den Wassergehalt ihres Körpers auf ein Minimum und regeln den Stoffwechsel herunter.

Der Jungforscher untersuchte das Vorkommen von Bärtierchen in Moosen, in denen der Wassergehalt oft extremen Schwankungen unterliegt. Er stellte fest, dass insbesondere Licht und Feuchtigkeit die Zusammensetzung der Bärtierchengemeinschaften bestimmen, während die Art des Mooses darauf nur geringen Einfluss hat. Die meisten Exemplare fand er bei mittleren Licht- und Feuchtigkeitswerten – bei Bedingungen also, die die anspruchslosen Bärtierchen als optimal empfinden. red