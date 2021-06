Schnelles Internet ab Montagmorgen

Geschwindigkeiten von bis zu 100 MBit

+ © Mittelstädt Etwa achtmal dünner als die Haare von Bürgermeister Dietmar Persian (l.) und Stefan Mysliwitz (Telekom-Regiomanager) sind die Glasfaserleitungen, über die die Daten ab Montag mit bis zu 100 MBit/s übertragen werden können. © Mittelstädt

Telekom schließt Sonntagnacht Glasfaserkabel an. 4000 Haushalte profitieren davon.

Von Karsten Mittelstädt

In der Nacht von Sonntag auf Montag legt die Telekom die Schalter um. Ab dann sind in rund 4000 Haushalten Hückeswagens Internetgeschwindigkeiten von bis zu 100 MBit pro Sekunde möglich. Ein kompletter Film in HD-Qualität (1,7 GB) lässt sich dann in weniger als 5 Minuten herunterladen. Die Telekom beendet in diesen Tagen den Ausbau des Glasfasernetzes in Hückeswagen. „Fünf bis sechs der insgesamt 29 Multifunktionskästen müssen wir allerdings noch in den nächsten Wochen anschließen“, sagte am Donnerstag Thomas Schaedler von der Telekom in Wuppertal, der für den Netzausbau verantwortlich ist. In Heidt, Gardelenberg, Kleinberghausen und einigen anderen Orten dauert es deshalb noch zwei Wochen, bis das schnelle Internet verfügbar ist.

+ Standpunkt von Karsten Mittelstädt

„Das kommt nicht von selbst ins Haus“, erklärte der Telekom-Regiomanager Stefan Mysliwitz im Büro von Bürgermeister Dietmar Persian. Die Telekom wird zwar in den nächsten Wochen für die schnelle Datenverbindung werben (siehe Anschluss), jeder Haushalt kann aber auch mit anderen Anbietern, etwa 1und1 oder Vodafone, einen Vertrag abschließen. Ist der unterschrieben, dauert es meist 7 bis 10 Arbeitstage, bevor die schnelle Datenleitung freigeschaltet wird.

Die Telekom hat im vergangenen Jahr von der Lindenbergstraße, wo sich die zentrale Vermittlungsstelle befindet, insgesamt 10 km Glasfaserkabel verlegt. Nur für 2 km musste das Erdreich aufgerissen werden, ansonsten konnte die Telekom Leerrohre, zum Beispiel der BEW mieten. Von den grauen Multifunktionskästen bis zu den Haushalten wird noch Kupferkabel verwendet. Deshalb kann die Telekom nicht 100 MBit/s garantieren. Die tatsächliche Geschwindigkeit hängt von der Entfernung des eigenen Anschlusses bis zum Multifunktionskasten ab.

Lindenberg und Sperberstraße werden auch angeschlossen

Die Kapazitäten der Glasfaserleitungen sind für die Zukunft konzipiert. „Wir brauchen nur zwei Glasfasern, um einen Multifunktionskasten mit bis zu 386 Haushalten anzuschließen“, erklärt Mysliwitz. Ein Strang enthält 72 Glasfasern. Es sind also genug Kapazitäten frei, wenn beispielsweise Unternehmen höhere Geschwindigkeiten brauchen.

„Wir sind einen großen Schritt weiter bei der Breitbandversorgung“, sagte Persian. Schnelles Internet sei wichtig für Privathaushalte, erst recht aber für Unternehmen. Die profitieren jetzt auch vom höheren Tempo.

Mysliwitz hatte am Donnerstag noch eine gute Nachricht im Gepäck. Auch die Anwohner im Bereich von 550 Meter um die Vermittlungsstelle an der Lindenbergstraße kommen in den Genuss der schnellen Datenleitung. Diese Bereiche der Stadt (Sperberstraße, Lindenberg) waren bislang bevorzugt, weil hier bereits bis zu 50 MBit/s möglich waren. Erst vor einem halben Jahr hat die Bundesnetzagentur erlaubt, auch diese Bereiche bis 100 MBit/s auszubauen. Schaedler: „Dieser Bereich ist voraussichtlich Ende des Frühjahrs auch angeschlossen.“ Dann sind etwa 90 Prozent aller Haushalte ans schnelle Internet angeschlossen. Die restlichen 10 Prozent werden auch versorgt. Persian: Wir streben 100 Prozent Abdeckung an.“

Mit den 100 MBit/s ist noch nicht Schluss. Mysliwitz warf einen Blick in die Zukunft. Irgendwann werden auch die letzten Meter Kupferleitungen bis zu den Hausanschlüssen ersetzt. Dann sind theoretisch Geschwindigkeiten bis zu 1 GigaBit/s möglich. Aber dafür ist die Technik noch gar nicht entwickelt. Der Telekom-Mann wäre froh, wenn er zu Hause solch schnelle Leitungen wie in Hückeswagen hätte. „Daheim habe ich nur 2 MBit/s“, sagt er.