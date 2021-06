Schnelles Internet kommt etwas später

Glasfasernetz

+ © Uli Deck/dpa Glasfaserkabel können Daten schneller übertragen als Kupferkabel. Fast 20 km Glasfaser sind in Hückeswagen verlegt. © Uli Deck/dpa

Telekom beendet den Ausbau des Glasfasernetzes Ende Januar. Stadt beantragt Fördermittel.

Von Karsten Mittelstädt

Seit Sommer vergangenen Jahres verlegt die Telekom im Hückeswagener Stadtgebiet Glasfaserkabel, die turboschnelles Internet ermöglichen. Bis Mitte Januar sollten die Arbeiten eigentlich abgeschlossen. Daraus wird nichts. „Der Zeitplan hinkt geringfügig hinterher“, erklärt Telekomsprecher André Hofmann auf Anfrage. „Es wird wohl Ende Januar werden“, sagt er weiter.

Die zeitliche Verzögerung liege nicht einmal an den Frosttemperaturen der vergangenen Wochen. „Das liegt vielmehr an dem Gesamtvolumen des Auftrages“, erläutert er. Die Telekom baue derzeit in ganz Deutschland ihr Glasfasernetz aus. Je nachdem wie die Tiefbauunternehmen zur Verfügung stehen und die Materiallieferungen erfolgen, könnte es zu Verzögerungen kommen. Am kommenden Donnerstag will die Telekom weitere Einzelheiten zum Ausbau nennen.

Rund 4000 Haushalte können durch die dann insgesamt verlegten 20 Kilometer Glasfaserleitungen in den Genuss eines schnelleren Internets kommen. Über 27 Multifunktionsgehäuse mit neuer Technik, die im Stadtgebiet verteilt errichtet wurden, sind für viele Haushalte dann Geschwindigkeiten bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) möglich. Nicht nur das Surfen im Internet wird deutlich schneller, auch das Herunterladen von Daten. Aber auch der umgekehrte Weg, beispielsweise das Verschicken von Fotos, wird mit bis zu 40 MBit/s deutlich schneller.

Vor allem Unternehmen in den Gewerbegebieten profitieren

Das ist vorteilhaft für Privathaushalte und wichtig für Unternehmen in den Gewerbegebieten Kobeshofen und West 2 (Winterhagen-Scheideweg), wo bislang nur geringere Geschwindigkeiten zur Verfügung standen. Die Geschwindigkeit, die über die alten Kupfertelefonleitungen zur Verfügung gestellt werden konnten, hing im Wesentlichen von der Entfernung zum nächsten Knotenpunkt ab. Der zentrale Verteilungsknoten für Hückeswagen befindet sich im Telekomgebäude auf der Lindenbergstraße.

Mit den 4000 Haushalten können rund 90 Prozent der Hückeswagener Haushalte die schnellere Datenübertragung in Anspruch nehmen – sofern sie möchten. Die Initiative muss vom Inhaber des Telefonanschlusses ausgehen.

Die restlichen zehn Prozent der Haushalte an das schnellere Glasfasernetz anzuschließen, ist für die Telekom wirtschaftlich nicht interessant.

Um die letzten 10 Prozent der Haushalte kümmert sich die Stadt

Diese Haushalte schauen aber nicht in die Röhre. Vielmehr arbeitet die Stadtverwaltung daran, auch diese Lücken abzudecken, wie Bauamtsleiter Andreas Schröder versichert. In der nächsten Sitzung des Ausschusses für Stadt- und Verkehrsplanung, Wirtschaftsförderung und Umwelt am 14. Februar sollen die Fördermittel für ein Netzkonzept beantragt werden, sagt Schröder. Jedenfalls legt er dem Ausschuss einen solchen Beschluss zur Entscheidung vor. In dem Konzept werden die Flächen dargestellt, die nach dem Ausbau durch die Telekom noch unterversorgt sind. Um auch diese Gebiete der Stadt ans Glasfasernetz anzuschließen, sollen gemeinsam mit der Nachbarstadt Wipperfürth Mittel aus dem Förderprogramm des Bundes beantragt werden, die durch Landesmittel ergänzt werden.

Nach Bewilligung dieser Fördermittel könne die Telekom oder ein anderer Anbieter beauftragt werden, auch die restlichen weißen Internetflecken im Stadtgebiet anzuschließen.

LEERROHRE Im vergangenen Jahr wurden die Voraussetzungen für schnelleres, kabelgebundenes Internet geschaffen. Die BEW verlegt bei Erneuerung von Versorgungsleitungen schon länger Lehrrohre, die nun von der Telekom für das Glasfaserkabel genutzt werden konnten. Großflächige Bauarbeiten waren deshalb meist nicht nötig.

ANSCHLUSS Wer einen schnelleren Anschluss möchte, muss das beantragen, bei der Telekom oder einem der zahlreichen anderen Anbieter.