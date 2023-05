Schnelle Einbrecher in Wiehagen

Kriminalität

In dem kurzen Zeitraum zwischen 11.30 und 12 Uhr sind Unbekannte am vergangenen Freitag in eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Graf-Arnold-Straße in Wiehagen eingebrochen.

Das teilte die Pressestelle der oberbergischen Kreispolizeibehörde gestern mit. Die Einbrecher entkamen mit einer Geldkassette, in der sich Bargeld sowie Schmuck befand. -ms-

Hinweise zu dem Einbruch sind erbeten an die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter Tel. (0 22 61) 8 19 90.