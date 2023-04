Schloss und Pauluskirche bleiben dunkel

Das Schloss und die benachbarte Pauluskirche werden seit dem 12. September nicht mehr angestrahlt. Das wird bis zum Herbst auch noch so bleiben.

In städtischen Sporteinrichtungen soll das warme Wasser wieder eingeschaltet werden.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Erst kommen die Sportlerinnen und Sportler zu ihrem Recht, dann erst diejenigen, die das Wahrzeichen der Stadt Hückeswagen wieder angestrahlt sehen wollen – das entschieden jetzt die Fachbereichsleiter der Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Bürgermeister. Das bedeutet: Nachdem die Energieeinsparverordnung des Bundes zum 15. April ausgelaufen war, soll nun in den städtischen Sporteinrichtungen das warme Wasser für die Duschen wieder eingeschaltet werden.

„Das sollte in den nächsten zwei, drei Wochen passieren, wenn die Handwerker das umsetzen können“, sagte Dietmar Persian auf Anfrage unserer Redaktion.

Bürgermeister findet das im Sommer nicht so wichtig

Das Schloss und die benachbarte Pauluskirche in der Altstadt werden dagegen erst einmal nicht wieder abends beleuchtet. „Jetzt im Sommer haben wir ja lange, helle Abende“, betonte der Bürgermeister. „Da ist das nicht so wichtig.“

Zuletzt waren die beiden Gebäude zum Altstadtfest angestrahlt worden, seitdem bleibt es abends auch im Herzstück der Altstadt dunkel. Hintergrund des Abschaltens der Beleuchtung war die Energieeinsparverordnung, wonach bundesweit öffentliche Gebäude nicht mehr beleuchtet werden durften. Das galt beispielsweise auch für den Kölner Dom oder auch den Berliner Reichstag. Ausgelöst war das Ganze letztlich durch den Krieg in der Ukraine, in Folge dessen die Preise für Gas, Strom und Treibstoffe stark gestiegen waren. Um die Energieversorgung über die Wintermonate sicherzustellen, hatte die Bundespolitik vor einem Jahr zum Energiesparen aufgerufen. Dazu zählte eben auch, dass öffentliche Gebäude nicht mehr angestrahlt werden durften. Das ist allerdings nun seit vorigem Samstag wieder erlaubt.

Das Schloss und die Pauluskirche sollen jedoch trotzdem erst ab dem Herbst abends wieder in einem hellen Licht erstrahlen, wenn es denn die allgemeine Lage dann zulässt, versicherte Persian. Auch schon zu besonderen Anlässen, wie etwa dem Altstadtfest im September, sollen die beiden Gebäude in der Altstadt beleuchtet werden. Zunächst aber seien eben die Hückeswagener Sportler an der Reihe, die demnächst wieder warm duschen können, versprach der Bürgermeister: „Sie haben jetzt lange genug ihren Beitrag geleistet.“