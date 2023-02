Schlechtere Zahlen für den Haushalt 2023

Kämmerin hatte im Haupt-und Finanzausschuss keine gute Nachricht.

Von Brigitte Neuschäfer

Hückeswagen. Erst im Dezember hat der Bürgermeister den städtischen Haushalt für 2023 eingebracht. Schon jetzt steht fest: Die Posten für die Ausgaben (knapp 41,3 Millionen) und die Einnahmen (40,4 Millionen Euro) waren zu optimistisch angesetzt. Im Haupt- und Finanzausschuss informierte Stadtkämmerin Isabel Bever jetzt über Verschlechterungen, die sich auf rund 435.000 Euro summieren. Folge ist, dass das Minus unterm Strich zum Jahresende hin nicht unter einer Million Euro liegen wird, wie im Haushaltsentwurf ausgewiesen, sondern bei gut 1,3 Millionen Euro.

Der Stadtrat wird den Haushalt zwar in seiner Sitzung am Dienstag, 28. Februar, voraussichtlich beschließen, aber die Zahlen werden sich im Laufe des Jahres sicher noch mehrfach verändern. Auch mal zum Besseren hin: „Das Jahresergebnis für 2022 wird besser ausfallen als die Planzahlen“, kündigte Bürgermeister Dietmar Persian im Fachausschuss an. Eine konkrete Summe nannte er noch nicht.

Die Stellschrauben, an denen die Stadt drehen kann, um die Haushaltsentwicklung zu regulieren, sind allenfalls Schräubchen. Das unterstrich Isabel Bever: „Der Anteil am Gesamthaushalt, den wir als Stadt selbst beeinflussen können, liegt bei gerade mal 3,6 Prozent.“ Auf die vom Bund und vom Land auferlegten Pflichtaufgaben und die damit verbundenen Ausgaben haben die Stadt und ihre politischen Entscheider keinerlei Einfluss. Auf die großen Einnahmeposten auch nicht, weil nur die Gewerbe- und die Grundsteuern wesentliche Einnahmequellen sind, die der Rat durch die Festsetzung der Hebesätze steuern kann.

Bei Personalkosten wird mit plus 2,5 Prozent gerechnet

Ein schon jetzt absehbarer Risikoposten im Haushalt für das laufende Jahr steckt in der Entwicklung der Personalkosten. Die Kämmerin hat mit Blick auf neue Tarifabschlüsse eine Erhöhung von 2,5 Prozent eingeplant, wie sie im Ausschuss auf Nachfrage von Jürgen Becker (SPD) mitteilte. Angesichts der laufenden Tarifverhandlungen, der Forderungen der Gewerkschaften und des schon begonnenen Arbeitskampfes im öffentlichen Dienst scheint das „schlicht unrealistisch“, kritisierte Becker.

Tatsächlich wird der Tarifabschluss wohl deutlich darüber liegen. „Aber keine Kommune weit und breit hat eine Steigerung von zehn Prozent eingerechnet“, unterstrich Bever. Verbesserungen bei den Ansätzen für die Personalkosten ergäben sich regelmäßig unter anderem dadurch, dass Stellen vorübergehend nicht besetzt sind (wie aktuell die des Stadtplaners oder die Leiterstellen im Jugendzentrum) und durch langfristig erkrankte Mitarbeiter, die aus der Lohnfortzahlung fallen. Insgesamt machen die Personalaufwendungen 17 Prozent der städtischen Ausgaben aus, sie sind also durchaus erheblich.

Positiv fielen im Fachausschuss die Prognosen der Verwaltung für die Jahre 2024 und 2025 aus. Dann werde es zu Verbesserungen und insgesamt zum geplanten Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben kommen.

Der Haushaltsausgleich ist rechnerisch nur möglich, weil das Land den Kommunen die Möglichkeit einräumt, die ihnen durch die Pandemie und den Krieg in der Ukraine entstehenden Folgekosten und -einnahmen isoliert zu bilanzieren. Sie fließen also nicht in die allgemeinen Haushaltspläne ein.