Scheider erhält Bürgerpreis

Ehrenamt

+ © Jürgen Moll (V.l.) Prof. Friedrich Wilke (erster stellvertretender Landrat), Jörg von Polheim, Cornelia Päper (stellvertretende Bürgermeisterin), Berta Scheider, Susanne Schneider (MdL) und Jörg Kloppenburg. © Jürgen Moll

Für mehr als 60 Jahre ehrenamtlichen Einsatz zeichnete die FDP am Samstag die „gute Seele“ des Deutschen Roten Kreuzes aus.

Von Theresa Demski

So richtig wohl schien sich Berta Scheider in der ersten Reihe im Heimatmuseum nicht zu fühlen. Neben ihr auf der einen Seite hatte die Landtagsabgeordnete Susanne Schneider, auf der anderen Seite der Hückeswagener FDP-Chef Jörg Kloppenburg Platz genommen. Paul Wroblowski spielte stimmungsvolle Musik auf dem Saxophon und Berta Scheider strich vorsichtig über ihre DRK-Jacke.

Die Liberalen in der Schloss-Stadt hatten die 79-Jährige als Preisträgerin des 13. Liberalen Bürgerpreises auserkoren, alle ehemaligen Preisträger eingeladen, Freunde und Wegbegleiter, politische Vertreter der anderen Fraktionen, der Stadt, des Kreises und schließlich Susanne Schneider, gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Landtag.

Nein, man wolle keine Parteiveranstaltungen abhalten, betonte Jörg Kloppenburg gleich zu Beginn. „Uns geht es heute nur darum, eine Hückeswagenerin für ihr vorbildhaftes Engagement und ihren Einsatz für das Ehrenamt zu würdigen“, ergänzte er. Und dann lenkte er also den Blick auf Berta Scheider.

„Nach allem, was man mir über sie erzählt hat, bräuchten Sie diese Veranstaltung und diese Auszeichnung hier nicht“, stellte dann auch Susanne Schneider in ihrer lockeren und ehrlichen Laudatio fest, „aber wir brauchen sie.“ Auszeichnungen wie der Liberale Bürgerpreis würden den Blick auf das Ehrenamt lenken, auf engagierte Bürger, die Verantwortung wahrnehmen.

Und dann machte sie mit den Zuhörern eine Reise durch das bewegte Leben der Preisträgerin, erzählte von ihrer eigenen Jugend im DRK und erinnerte an die vielen Stellen, an denen Berta Scheider in den vergangenen 60 Jahre wirkte: „Sie sind die gute Seele des DRK in Hückeswagen“, stellte die Landtagsabgeordnete fest. Ob beim Sanitätsdienst an der Bever, bei dem „Tante Berti“ nicht nur aufgerissene Hände und Fußwunden, sondern auch mal einen Affenbiss versorgte, bis hin zur Blutspende.

PERSÖNLICHES LIEBE Eine große Liebe, die sich über die Arbeit beim Deutschen Roten Kreuz fand: Im Deutschen Roten Kreuz lernte Berta Scheider ihren Ehemann Friedhelm kennen. 33 Jahre lang waren beide das Hausmeister-Paar im DRK-Haus. Ihr Mann ist inzwischen verstorben.

„Und es heißt, dass manche Menschen nur zur Blutspende nach Hückeswagen kommen, weil Berta Scheider hier die echten Sauerländer serviert“, berichtete die Laudatorin. Manchmal nickte die Geehrte in der ersten Reihe, und als die Rede auf ihren verstorbenen Mann kam, musste sie die Tränen zurückhalten, und als der FDP-Fraktionsvorsitzende Jörg von Polheim schließlich erklärte, sie sei ein glänzendes und strahlendes Vorbild, da zog die 79-Jährige kurz die Augenbrauen hoch.

Meistens lauschte sie einfach den Worten der vielen Redner, stimmte schweigend zu, als Cornelia Päper in Vertretung des Bürgermeisters über eine freundliche und offene Gesellschaft sprach, die von Nächstenliebe statt von Egoismus geprägt sein sollte. Als Berta Scheider mal gefragt wurde, warum sie so viel Zeit und Energie für das Rote Kreuz aufwende, da soll sie geantwortet haben: „Ehrenamt ist wichtig, weil man so anderen Menschen helfen kann.“

Letztes Wort gehörte der Preisträgerin

Das letzte Wort im Heimatmuseum gehörte ihr dann selbst. Sie stand auf, blickte in das große Publikum, stellte sich neben das Rednerpult, das ungefähr so groß war, wie sie selbst und dann sagte sie ganz leise: „Ich bedanke mich für diese Ehre.“ Dann verließ Berta Scheider das Podium.