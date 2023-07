Schafe lieben die bergischen Wiesenkräuter

An der Wupper-Talsperre bei Hammerstein soll ein Projekt die Vielfalt der heimischen Gräser und Wildblumen zurückbringen.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Schon von weitem ist das Blöken der Herde zu hören. Dazwischen mischen sich die Rufe von Schäfer Nick Stark, der seine Tiere auf eine neue Weidefläche am Ufer der Wupper-Talsperre in Hammerstein lockt. Fröhlich springend folgen ihm die Tiere und freuen sich sichtlich über die saftigen Gräser, Büsche und Kräuter. Die Wiesenfläche wurde vom Wupperverband 2021 mit typisch heimischen Wiesenarten angelegt. Dazu gehören etwa das Gewöhnliche Zittergras, Sumpf-Hornklee, Wiesen-Witwenblume und Vogel-Wicke. Ausgesät wurde auf mehreren Flächen, unter anderem im Bereich von Voßhagen an der Hauptsperre sowie beim Karrenstein und Hammerstein.

+ Die Wiese bei Hammerstein liegt direkt am Ufer der Wupper. © Heike Karsten

Nach dem Hochwasser und der damit verbundenen Öl-Katastrophe im Juli 2021 hatte der Wupperverband die Uferbereiche aufwendig reinigen und den Boden abtragen lassen. Danach entstanden hier durch gezielte Aussaat artenreiche Wiesen – ein Ziel des 2017 gestarteten Wiesenprojekts im Kreis, an dem unter anderem die Biologische Station Oberberg (BSO) beteiligt ist.

Hier kommt nun Nick Stark ins Spiel. Der Schäfer wurde vom Wupperverband engagiert, um mit einem Teil seiner Schafherde die Flächen zwei- bis dreimal im Jahr zu beweiden. Das hat gleich mehrere Vorteile. „Die von den Tieren abgefressenen Pflanzen können neu aufblühen, und die Insektenwelt hat Zeit, sich zurückzuziehen und anschließend wiederzukommen“, erläutert der Schäfer aus Wermelskirchen.

Die Schafbeweidung ist praktisch unverzichtbar für den Erhalt der verschiedenen Kulturlandschaften. Gilt das Schaf doch als guter Landschaftspfleger, der schwer zu bewirtschaftende Flächen offenhält und die Verbuschung dieser Lebensräume verhindert. Im Umkehrschluss ist die Beweidung die natürlichste Form der Fütterung. Und je besser die Futterqualität des Grünlandes ist, desto besser wird der Nährstoffbedarf der Tiere gedeckt.

Die Herde des 34-Jährigen besteht aus gut 200 Merino-Schwarzkopf-Schafen. „Sie sind gute Futterverwerter, haben eine hohe Marschfähigkeit und geben gute Wolle“, zählt Stark die Vorteile dieser Mischrasse auf. Etwa drei Tagen bleiben die Tiere auf der Wiesenfläche in Hammerstein, bevor ihr Halter eine neue Fläche vorbereitet und mit einem mobilen Zaun umspannt. Mit Hilfe der Herdenhunde lenkt der Schäfer die Herde dann dorthin.

„Die Schafwolle aus Deutschland geht meistens nach China.“

„Im Durchschnitt liegen die Flächen zwei bis drei Kilometer auseinander“, sagt der Familienvater, dessen Kinder gerne mal beim Schafehüten mithelfen. „Jülchen, Pruchilla, Flunka und Muschelstern sind unsere Lieblingsschafe“, sagen die Zwillinge Sophie und Alina (7). Zur Familie Stark zählen aber auch vier Hunde und einige Ziegen. Kürzlich wurden die Schafe geschoren und von ihrer dicken Wolle befreit. „Die Schafwolle aus Deutschland geht meistens nach China“, sagt Stark. Doch während der Corona-Pandemie und auch danach gab es einen Annahmestopp. „Die Wolle lässt sich aber nur maximal zwei Jahre einlagern. Danach verrottet sie und muss entsorgt werden“, bedauert der Schäfer. Dabei ließe sich auch im eigenen Land die Schafwolle bestens verwerten, beispielsweise zur Dämmung von Gebäuden.

Vor gut zehn Jahren hat der Wermelskirchener mit der Schafzucht begonnen und damit seinen Traumberuf gefunden. „Ich bin süchtig nach Schafen. Es ist schön, den Tieren etwas Gutes zu tun. Der Tag endet für mich erst, wenn auch das letzte Tier versorgt ist“, betont der 34-Jährige. Die Arbeit ist aber auch extrem zeitintensiv und reicht von der Klauenpflege über das Entwurmen und Impfen bis zum Scheren.

„Wir machen alles selber“, versichert der Quereinsteiger, der ursprünglich einen Handwerksberuf erlernt hatte. Seine Tiere bekommen alles genau mit. „Wenn ich einen Anruf am Handy habe, wissen die Tiere sofort, dass ich abgelenkt bin, und fangen an, Blödsinn zu machen“, berichtet er und lacht.

Die tierischen Landschaftspfleger ziehen im Sommer quer durch die Region – von Burscheid bis Radevormwald. Für den Wupperverband ist die Herde von Nick Stark ein Gewinn, denn große Wanderherden gibt es nur noch selten. Die Fläche an der Wupper-Talsperre bei Hammerstein haben die Tiere gründlich und gezielt bearbeitet. Denn Schafe sind bei der Futterwahl durchaus wählerisch und bevorzugen die Stellen mit den schmackhaftesten Pflanzen. Natürlich werden die Tiere auf der Weide mit Wasser versorgt – ab und zu gibt es auch einen Salz-Leckstein. „Das ist für die wie Nachtisch“, weiß Sophie.

Wenn sich die Schafe am Abend sattgegessen haben und auf der Wiese liegen, ist auch Nick Stark zufrieden. „Sind die Schafe glücklich, ist auch der Schäfer glücklich“, betont er. In vier bis sechs Wochen wird er noch einmal mit seiner Schafherde an diesen idyllischen Ort zurückkehren.

+ Schäfer Nick Stark mit seinen Töchtern Sophie und Alina bei den Schafen. © Heike Karsten

Wiesenprojekt

Ziel: Das Wiesenprojekt hat die Aufgabe, die Artenvielfalt zu erhalten und der Natur mehr Raum zu geben.



Teilnehmer: Beteiligt sind an dem im Jahr 2017 gestarteten Projekt der Oberbergische und Rheinisch-Bergische Kreis, die Bergische Agentur für Kulturlandschaft (BAK) sowie die Biologischen Stationen Oberberg (BSO) und Rhein-Berg.

Flächen: Im Oberbergergischen Kreis funktioniert das auf insgesamt gut 30 Flächen mit einer Gesamtgröße von fast 20 Hektar.