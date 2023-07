Sanierung der Hauptschulhalle hat begonnen

Gebäude wird erst in den Rohbauzustand versetzt und bis Ende 2024 komplett erneuert.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Fußball gespielt oder geturnt werden kann hier nicht mehr. Zum einen sind die Geräte abgebaut und eingelagert worden, zum anderen ist die Decke der Turnhalle geöffnet worden und es liegen überall ausgebaute Materialien herum. In einer Ecke steht ein fahrbares Gerüst. Bis voraussichtlich Ende nächsten Jahres wird die Halle nicht mehr für den Schul- und Vereinssport genutzt werden können, muss sie doch aufwendig saniert werden. Dafür sind 4,8 Millionen Euro in den Haushalt eingestellt worden.

Vor gut vier Jahren waren die ersten Pläne für eine energetische Sanierung aufgekommen. „Sie war eigentlich Bestandteil der Gesamtsanierung der Montanusschule“, berichtet Dieter Klewinghaus, Leiter des Gebäudemanagements. Dann aber sollte die Turnhalle vorgezogen werden, weil es dafür Fördermittel über das Kommunalinvestigationsgesetz gab. „Wir haben dann erst einmal eine Schadstoffuntersuchung vornehmen lassen“, erinnert sich Klewinghaus. Was dabei herauskam, machte alle Pläne zunichte: Gefunden wurden in dem gut 50 Jahre alten Gebäude PCB in Fugen und Wandfarben, Asbest im Fensterkitt und Künstliche Mineralfasern in den abgehängten Decken.

„Das alles war zwar nicht lebensbedrohlich“, versichert Ramona Michels vom Gebäudemanagement. Aber mittelfristig musste angesichts der gesundheitsgefährdeten Stoffe doch etwas gemacht werden. „Asbest war früher ein Allheilmittel“, berichtet Klewinghaus. Wobei dieses Material bei der Hauptschulturnhalle nicht das eigentliche Problem ist. „Das ist das PCB“, stellt Ramona Michels klar. Primärquellen seien die Gebäudetrennfuge und bestimmte beim Bau verwandte Materialien, weniger, aber immer noch messbar sei es in Wänden, Deckenfarben und Lacken der Türzargen verwendet worden.

+ Ramona Michels im ehemaligen Abstellraum im Erdgeschoss, wo eine Probesanierung vorgenommen wurde: rechts die gestrichene Wand, links der Teil, an dem die PCB-belastete Farbe entfernt wurde. © büba

Werte sind nun wieder im Normalbereich

In einem ersten Schritt hatte es zu Jahresbeginn im Abstellraum im Erdgeschoss eine Probesanierung gegeben, bei der teilweise die Wandfarben, Fugenmasse, Decken und Böden entfernt wurden. „Raumluftmessungen vorher und nachher haben gezeigt, dass die Werte wieder im Normalbereich sind“, bestätigt Ramona Michels. Mit Beginn der Sommerferien wurde nun die Sanierung der Halle in Angriff genommen. Aktuell sind Mitarbeiter einer Oberhausener Spezialfirma dabei, die Vorbereitungen für die Schadstoffsanierung vorzunehmen. Sämtliche sanitären Einrichtungen, wie Heizkörper, Klosetts, Spülkästen, Waschbecken und Duschköpfe wurden demontiert, im Treppenhaus wurde eine Notbeleuchtung installiert. Das gesamte Gebäude ist inzwischen stromlos, aber aus Gründen der Arbeitssicherheit muss an einigen Stellen ausreichend Licht vorhanden sein. Die entsprechenden LED-Leuchten werden über einen externen Baustromkasten versorgt. Donnerstag und Freitag wird der Schwarzbereich eingerichtet. Dabei handelt es sich um eine Schleuse, in der die Mitarbeiter die genutzten Schutzanzüge und Masken ausziehen müssen, damit keine gesundheitsschädlichen Fasern aus dem Baustellenbereich nach außen gelangen.

Wenn die Schadstoffsanierung Ende September beendet ist, befindet sich die Turnhalle der Montanusschule im Rohbauzustand. Dann beginnt der Wiederaufbau. Bis Jahresende geht‘s an die Hülle, wie die Mitarbeiterin des Gebäudemanagements sagt. Die Fenster werden ausgebaut und die entstandenen Öffnungen zunächst mit Sperrholzplatten geschlossen, die Fassadenplatten werden abgenommen und das Dach neu abgedichtet. Laut Zeitplan soll zum Jahresbeginn mit den Innenarbeiten gestartet werden. Die Elektrik, Heizungsanlage und Heizkörper werden ebenso neu installiert wie die sanitären Einrichtungen. Der Estrich muss eingebaut werden, danach folgen Böden und Fliesen. Zudem kommen Maler, Schreiner und Metallbauer. Schließlich bekommt die Halle einen neuen Prallschutz und Boden mit Fußbodenheizung. Auch die Decke wird komplett neu eingebaut, dazu gibt es eine moderne Lüftungsanlage und Lichtsteuerung. Auch kehren die eingelagerten Sportgeräte zurück. Spätestens Anfang 2025 soll wieder Schul- und Vereinssport möglich sein. Der Sportunterricht der Haupt- und der benachbarten Förderschule werden laut Alexander Stehl, Leiter des Fachbereichs Bildung und Soziales, größtenteils in die Hallen von TVW (Montanusschule) und TBH (Förderschule) verlagert.

Asbest

Wegen seiner vielen praktischen Eigenschaften wurde Asbest ab 1930 in großen Mengen beim Bauen verwendet – er ist chemisch beständig und nicht brennbar. „Asbest weist eine hohe Elastizität und Zugfestigkeit auf und lässt sich aufgrund seiner Bindefähigkeit mit anderen Materialien leicht verarbeiten“, heißt es auf der Internetseite des Umweltbundesamts. Wegen seiner krebserzeugenden Wirkung wurden Herstellung und Verwendung 1993 verboten.