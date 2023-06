Sanierung der B 483 geht zügig voran

Asphaltschicht zwischen Linde und Neuenherweg ist aufgetragen.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Seit Mai müssen die Verkehrsteilnehmer die Bundesstraße 483 zwischen Hückeswagen und Radevormwald weiträumig umfahren. Der Grund dafür ist die Sanierung der Fahrbahn zwischen Linde auf Hückeswagener und Rädereichen auf Radevormwalder Stadtgebiet. 2020/2021 war bereits ein Teilstück zwischen dem Bergischen Kreisel und Linde saniert worden.

Die aktuellen Sanierungsarbeiten gehen gut voran, teilt Bauüberwacher Robert Irnstetter vom Landesbetrieb Straßen NRW mit. So oft es ihm möglich ist, fährt er raus zur Baustelle, um die Fortschritte in Augenschein zu nehmen. Derzeit sind Mitarbeiter der Firma Eurovia damit beschäftigt, die neuen Asphaltschichten auf dem Teilstück zwischen Linde und Neuenherweg aufzutragen. Diese Arbeit ist in der Mittagshitze nicht gerade angenehm, immerhin hat der Asphalt beim Auftragen eine Temperatur von 150 bis 160 Grad.

Das Asphaltgemisch sei fast wie bei einem Kuchenrezept

Bei dem Vollausbau der Straße werden zunächst die alten Beläge bis zur Schotterschicht abgefräst, abgetragen und entsorgt. Aufgetragen wird dann eine 15 bis 20 Zentimeter dicke Frostschutz-Schicht, die in der Region üblicherweise aus gebrochenem Material der heimischen Grauwacke besteht. Es folgen drei Asphaltschichten: zunächst die gröbere Tragschicht (14 Zentimeter), eine Binderschicht (8) und zuletzt die feinporige Deckschicht (4).

Anhand von Baustoffproben wird das verwendete Asphaltgemisch geprüft. „Das ist wie bei einem Kuchenrezept“, erläutert Irnstetter. Zwischen die jeweiligen Asphaltschichten werden dünne, metallische Streifen eingearbeitet. „Dadurch können wir nachher die Schichtdicken messen“, erklärt der Fachmann. Für die Komprimierung der einzelnen Schichten sorgen schwere Dampfwalzen. Geprüft wird auch die Ebenheit der Fahrbahndecke, um später einen guten Fahrkomfort zu erhalten. Für die Griffigkeit wird zuletzt noch eine Schicht Rollsplit aufgetragen. Erst wenn dieser festgefahren ist, werden die Straßenmarkierungen aufgetragen. „Das kann manchmal etwas dauern, soll aber im Idealfall zur Öffnung der Straße fertig sein“, kündigt Irnstetter an.

Die Vollsperrung der B 483 war unumgänglich, betont der Landesbetrieb-Mitarbeiter: „Für eine einseitige Sperrung ist hier der Sicherheitsabstand zwischen den Bauarbeitern und dem fließenden Verkehr zu gering.“ Für die Anwohner ist das zwangsläufig mit Einschränkungen verbunden – gerade dann, wenn die Asphaltierungsarbeiten laufen.

„Ein kleiner Pkw kann durchfahren – Lkw machen entsprechend Eindruck“, erklärt Irnstetter zweideutig. Überhaupt würden Lkw die Straßen überproportional beanspruchen, so dass Straßen NRW für die Instandhaltung sorgen muss – manchmal eben auch mit einer Vollsanierung wie jetzt auf der B 483.

Bis Anfang August soll die Bundesstraße zwischen Linde und Rädereichen auf einer Länge von 3,4 Kilometern und einer Fläche von etwa 30.000 Quadratmetern erneuert und fertiggestellt sein.

Mit dem bislang reibungslosen Ablauf sind auch Bauleiter Torben Thiemann und Polier Christian Schmidt zufrieden. „Wir stehen in engem Austausch mit den Anwohnern, und bis jetzt läuft alles sehr gut“, berichten sie. Die Eurovia-Kolonne tue alles dafür, damit die Anwohner weitgehend auf ihre Grundstücke und die Landwirte zu ihren Feldern kämen und auch Gewerbebetriebe, wie die Orchideengärtnerei Neuhaus, erreichbar blieben. „Für die Ausschilderung von individuellen Anfahrtswegen sind wir jedoch nicht zuständig“, stellt Rainer Herzog, Pressesprecher des Landesbetriebes, klar.

Nicht genutzt werden kann derzeit die Umleitung über die Kreisstraße 11 bei Herweg, da sie für Lkw nicht geeignet ist. Umleitungen werden in der Regel über Bundes- und Landesstraßen, aber auch über dafür geeignete Kreisstraßen (aktuell die K 1 und K 2) ausgewiesen. Sie werden im Vorfeld mit den Kommunen sowie den Rettungsdiensten abgestimmt.

Der Fuß- und Radweg, der an der Bundesstraße entlangführt, ist jedoch durchgehend frei. Hier trifft man jedoch höchstens mal auf einen der Bauarbeiter. Während die hochmoderne und GPS-gesteuerte Asphaltiermaschine über die Fahrbahn zieht und durch die anfahrenden Lkw immer wieder mit neuem Material befüllt wird, gibt es an den Senkkästen und Bushaltestellen noch echte Handarbeit mit Schaufel und Stampfer. „Je weniger Einbauteile eine Straße hat, desto schneller geht es“, sagt Irnstetter über die zeitintensive und anstrengende Arbeit. Störend sei es, wenn über die Anwohner hinaus Verkehrsteilnehmer die Baustelle beführen. „Das hält nicht nur auf, sondern kann mitunter auch sehr gefährlich werden.“

Dass jetzt in der Sommer-Ferienzeit gewöhnlich weniger Verkehr herrscht, ist für alle Betroffenen ein Vorteil. „Alle Kommunen möchten solche Arbeiten gerne in die Ferienzeit legen, was natürlich nicht immer geht“, betont Herzog.

In den kommenden sechs Wochen sollen alle Arbeiten aber abgeschossen werden, und so schnell wird es dann auch keine Vollsperrung auf der B 483 mehr geben. „Im Idealfall hält so eine Straße 30 Jahre“, versichert Irnstetter.

Hintergrund

Die Straßen-NRW Regionalniederlassung Rhein-Berg saniert in den Sommerferien die L 68 zwischen Scheideweg und Bockhacken. Auf drei Kilometern wird die Asphaltschicht abgefräst und neu eingebaut. Gleichzeitig werden dort mehrere Bushaltestellen modernisiert. Der Landesbetrieb beginnt zwischen Straßweg und Scheideweg. Dieser Abschnitt ist seit Donnerstag gesperrt. Eine Umleitungsstrecke über die L 101 und L 409 ist großräumig ausgeschildert.