Samuel Harfst im Forum

Jubiläumsfeier

+ © Maximillian Heinsch/Raketenrecords Samuel Harfst gastiert am kommenden Samstag im Hückeswagener Forum. © Maximillian Heinsch/Raketenrecords

Musiker spielt zum Jubiläum der Freien evangelischen Gemeinde.

Die Freie evangelische Gemeinde feiert 2018 ihr 150-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass hat es bereits einige besondere Veranstaltungen gegeben, sagt Gemeindemitglied Jochen Tweer. „Ein besonderes Highlight war zum einen die Legowoche, in der viele Kinder mit vielen tausenden Legosteinen unsere Stadt im Gemeindehaus Lindenberg nachgebaut haben.“ Oder ein Nachbarschaftsfest und eine Kunstausstellung. Und, nicht zu vergessen sei das ausverkaufte Konzert mit der Band „Koenige und Priester“, das Ende April im Forum an der Weststraße ein großer Erfolg war.

Mit dem Jahr neigen sich nun auch die Jubiläumsfeierlichkeiten langsam ihrem Ende zu. „Aber eine letzte, tolle Veranstaltung haben wir noch geplant“, sagt Tweer. Dabei handelt es sich wiederum um ein Konzert, das ebenfalls im Forum der Montanusschule stattfinden wird. „Zu Gast wird der Singer und Songwriter Samuel Harfst sein, der als Straßenmusiker angefangen hat, derzeit mit seinem aktuellen Album auf Tour ist und auch in Hückeswagen Station macht“, sagt Tweer. „Endlich da sein wo ich bin“ heißt das Album, das im Januar dieses Jahres erschienen ist und auf dem 16 neue Songs versammelt sind.

Der 31-Jährige hat den Weltrekord für das längste Straßenmusikkonzert aufgestellt – im September 2010 spielte er für 24 Stunden am Rande der Musikmesse Popkomm in Berlin. Musikalisch bietet Harfst sanft produzierte und einfühlsame deutschsprachige Pop-Musik mit nachdenklichen Texten. In neuen Songs wie „Mein letztes Hemd“ oder „Ich bin dein“ erzählt der 31-Jährige kleine Geschichten, die aus dem Leben gegriffen sind. Dabei hinterfragt er auf der einen Seite die Dinge kritisch, weiß aber gleichzeitig, dass er sich in letzter Konsequenz auf Gott verlassen kann.

Beim Konzert im Hückeswagener Forum wird er aus dem Fundus seiner bisherigen acht Alben schöpfen und so die vergangenen zwölf Jahre seiner musikalischen Reise auf die Bühne bringen. wow

Samstag, 17. November, 19.30 Uhr, Forum. Tickets gibt es noch in der Bergischen Buchhandlung und im Café Scheideweg.