Sänger bieten Konzert mit farbenfrohen Klängen

Chorgemeinschaft Straßweg präsentierte vielseitiges Repertoire.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Trotz jahrhundertealter Tradition: Es gibt nicht mehr so viele Männerchöre wie früher. Umso schöner, wenn ein Traditionschor wie die Chorgemeinschaft Straßweg von 1888 zu einem abendfüllenden Konzert einlädt, wie am Samstag in der Pauluskirche.

Der Titel des Konzerts war nicht zufällig gewählt: „‘Farben der Musik‘ ist ein Synonym dafür, wie breit gefächert die Musik ist und wie vielfältig das Repertoire der Chorgemeinschaft Straßweg ist“, hieß es bei der Begrüßung der rund 80 Zuschauer.

Damit hatte Detlef Sunitsch, der mit seinen Ansagen kurzweilig durch das Programm führte, nicht zu viel versprochen. Die Straßweger Sänger wussten bestens zu unterhalten und hatten von klassischen Balladen über Stücken aus Musicals bis hin zu englischen Popsongs jede Menge Auswahl im Repertoire. Damit traf Chorleiterin Petra Rützenhoff-Berg nicht nur den Geschmack aller Generationen im Publikum, sondern wurde auch der großen Altersspanne unter den Sängern zwischen unter 20 bis über 80 Jahren gerecht.

Der Chor wusste zudem die gute Akustik der Pauluskirche bestens für sich zu nutzen. Einen der größten Gänsehausmomente war das gesungene „Vater unser“ in der Version von Hanne Haller. Aber auch die Lieder aus dem Musical „Phantom der Oper“, das A-capella-Stück „The Rose“ von Amanda McBroom und „Halleluja“ von Leonard Cohen gingen unter die Haut. Die dunklen Sonnenbrillen setzten die Sänger bei der Titelmelodie der Fernsehserie „Derrick“ auf. „Jetzt kommt der gefährliche Teil des Konzerts“, scherzte der Moderator.

Zwei Mal war das Konzert bereits geplant und musste wieder abgesagt werden. „Jetzt hat es endlich funktioniert“, freute sich der Vorsitzende Ralf Schulte. „Es ist wunderbar, wieder einen Männerchor zu hören“, schwärmte eine Zuschauerin von den bestens aufeinander abgestimmten Männerstimmen. Eine Zugabe und ein Geburtstagsständchen rundeten das gelungene Konzert ab.