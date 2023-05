Rund ums Schloss wird gearbeitet

Das Schloss ist ein Hauptbestandteil bei der Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) für die Innenstadt.

Von Joachim Rüttgen

Hückeswagen. Bevor die umfangreichen Sanierungs- und Umbauarbeiten am Schloss im Zuge des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) starten können, muss der Boden genauestens unter die Lupe genommen werden. Deshalb wurde am Dienstag rund um das imposante Gebäude an insgesamt neun Kontrollpunkten „geschürft“. Das bedeutet, dass eine Baggerschaufel den Boden vorsichtig abträgt, damit Fachleute vom Landschaftsverband Rheinland den Schichtaufbau des Bodens erkennen.

„Der Boden wird bis zum Fels abgetragen, also bis zur tragfähigen Schicht“, erläuterte Marco Raabe vom Gebäudemanagement vor Ort. Bei Bedarf würden auch Proben entnommen. Weil durch den Umbau und die Sanierung des Schlosses statische Veränderungen möglich sind und raumstrukturell auch eine andere Lastsituation entstehen kann, muss im Vorfeld der Maßnahme klar sein, was sich so alles unter dem Schloss möglicherweise befindet. „Lapidar ausgedrückt, wollen wir verhindern, dass bei Sanierungsarbeiten vielleicht Wände auseinanderrutschen oder der Boden abrutscht“, sagte Raabe. Geklärt werden soll auch, ob Artefakte oder andere Funde sich unter dem Schloss befinden. Angesetzt für die Maßnahme war ein Tag. Wie lange die Schürfvorgänge dauern, hängt immer auch davon ab, wie tief gebaggert werden muss und wie der Untergrund beschaffen ist.

„Diese Untersuchung ist auch deshalb so wichtig, weil der Tragwerksplaner das Risiko ohne die Bodenuntersuchung nicht eingehen würde“, erläuterte Raabe. „Und es wäre ja nun wirklich schade um das Denkmal, wenn es in irgendeiner Form durch die Sanierung beschädigt würde.“ Mit den Ergebnissen könne der Tragwerksplaner dann seine Arbeit aufnehmen und die Statik besprechen.

„Bis September wollen wir einen weiteren Fördermittelantrag im Zuge des ISEK stellen“, kündigte Raabe an. Denn ohne Förderung könne sich die Stadt die Sanierung des Schlosses nicht leisten. Während für das ISEK Städtebaufördermittel von Bund und Land beantragt werden können, kommen für das Schloss zusätzlich zu den Mitten von Bund und Land auch noch europäische Fördermittel infrage, berichtete Anja Kölsch vom Bauamt, die als Untere Denkmalbehörde die Maßnahme am Schloss begleitet. Bereits bei Baumaßnahmen im Brunsbachtal musste in der Vergangenheit schon mal „geschürft“ werden, um die Bodenbeschaffenheit zu kontrollieren.

Derweil liefen am Dienstagvormittag die ersten Schürfarbeiten direkt neben dem Eingang zum Heimatmuseum in der kleinen Nische, in der eine Laterne und ein Baum stehen. Steine, Ziegel und das Abwasserrohr kamen zum Vorschein. „Das ist hier der ehemalige Zugang ins Kirchenschiff. Der seitliche Eingang wurde aber in den 1940er und 1950er Jahren geschlossen“, erläuterte Raabe.

Arbeiter hoffen auf archäologische Funde - die Chance ist aber gering

Genau beobachtet wurden die Schürfarbeiten von Matthias Lomp, Ausgrabungsingenieur beim Landschaftsverband Rheinland (LVR) in der Außenstelle Overath. Falls sich tatsächlich archäologische Funde unter dem Schloss befänden, könnten sie sofort von dem Experten begutachtet werden. Ihm zur Seite stand Grabungsmitarbeiter Sascha Röhrig. Beide hofften nach eigenen Angaben auf „spannende Stratographien“, also den Verlauf der Bodenschichten. Bodenbefunde, die bislang vielleicht nicht gestört haben, müssten von den Fachleuten vor der geplanten Sanierung des Schlosses dokumentiert werden. Hierbei handelt es sich um Befunde, die nicht beweglich sind, wie zum Beispiel eine alte Mauer, Gräben, Gruben oder auch Löcher. Kleinfunde würden die Experten zur weiteren Prüfung auf jeden Fall mitnehmen, wie beispielsweise Keramik oder Münzen.

„Die Wahrscheinlichkeit für solche Funde ist aber vermutlich gering hier am Hückeswagener Schloss, weil wir schon gehört haben, dass wir schnell auf Fels stoßen werden. Und da kann sich eigentlich nicht so viel im Boden befinden“, erklärte Lomp. Aber bei jeglichen Bodeneingriffen müsse der LVR dabei sein und bei Bedarf alles dokumentieren.

Der zweite Kontrollpunkt befand sich links neben dem Eingang. Hier mussten Pavel Grabowski und Darek Dvorak aber nicht nur mit dem Bagger ran, sondern zunächst die Pflastersteine mit einem Bohrer lockern, um sie dann händisch aufzunehmen. „Diese müssen wir sorgfältig aufreihen, damit wir sie wieder in der richtigen Reihenfolge in den Boden bringen“, sagte Grabowski und schmunzelte.

Baugrund

An dem Verfahren des Schlürfens rund ums Hückeswagener Schloss waren schon im Vorfeld viele Firmen beteiligt: Den Termin vor Ort organisiert hatte die Firma Mull & Partner, die sich auf die Untersuchung von Baugrund spezialisiert hat, wie Mitarbeiter Christian Raschke berichtete. Den Bagger wiederum lieferte die Firma Abbruch Schneider aus Köln und die eigentliche Schürf-Firma ist Kühn Geo Consult.