Rund ums Rennen geht es rund

Drei Veranstaltungen in Wipperfürth.

Von Joachim Rüttgen

In Hückeswagens Nachbarstadt Wipperfürth ist am morgigen Sonntag, 21. Mai, jede Menge los: Mit dem Radrennen „Rund um Köln“, den Stadtmeisterschaften im City-Biathlon und dem Verkaufsoffenen Sonntag locken dann gleich drei Veranstaltungen in die Innenstadt und die Kirchdörfer.

Gestartet werden die Rennen der 105. Auflage des Radklassikers „Rund um Köln“ im Rheinauhafen in Köln. Die Stadtgrenze von Wipperfürth in Furth erreichen die ersten Profi-Rennradfahrer – von Kürten aus kommend – voraussichtlich kurz vor 12 Uhr. Danach geht es für die Radsportler in zwei Runden durch Wipperfeld (etwa 12 und 12.37 Uhr) runter in die Wipperfürther Innenstadt und dort am Marktplatz vorbei (12.08 und 12.46 Uhr), hoch nach Agathaberg (12.13 und 12.51 Uhr) und weiter nach Thier (12.29 und 13.07 Uhr).

Die Bürgervereine Agathaberg, Thier und Wipperfeld nutzen den Spitzensport vor der Haustür und laden alle Sportbegeisterten zu den so genannten „Eventpoints“ in ihren drei Dörfern ein. Bei Bratwurst, Kölsch und Kuchen lassen sich die Rennen hier hautnah erleben.

Aus Sicherheitsgründen wird die gesamte Rennstrecke ab 30 Minuten vor der Durchfahrt bis etwa 15 Minuten nach dem Rennen komplett gesperrt. Besucher der Eventpoints sollten diese daher möglichst bereits bis 11 Uhr erreichen – und das am besten selbst mit dem Fahrrad. Den genauen Streckenverlauf auf Wipperfürther Gebiet zeigt auch eine Online-Karte auf:

www.tourismus.wipperfuerth.de/rundumkoeln

Auf dem Wipperfürther Marktplatz findet ebenfalls am Sonntag, 21. Mai, ab 13 Uhr der „City-Biathlon“ statt, verkaufsoffene Geschäfte bieten dann ab 13 Uhr einen heiteren Sport- und Shopping-Sonntag mit vielen Aktionen des Wipperfürther Einzelhandels und der Gastronomie.

Einen Livestream von dem Elite-Rennen gibt es am Sonntag auf: www.rundumkoeln.de