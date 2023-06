Rotes Kreuz bittet um Blutspenden

Blutkonserven werden jeden Tag in der Medizin benötigt.

Radevormwald. Wer schon mal in der Situation war, auf Blut angewiesen zu sein, weiß, wie wichtig es ist, dass das Deutsche Rote Kreuz (DRK) immer genügend Konserven zur Verfügung stellen kann. Die Versorgung der Patienten mit Blutpräparaten ist ein Gemeinschaftswerk von vielen Menschen, die Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen.

„Ohne Blutspender läuft nichts in der medizinischen Grundversorgung. Blut wird jeden Tag aufs Neue benötigt“, teilt das DRK mit und weist auf den nächsten Blutspendetermin in Dahlerau hin: Dienstag, 27. Juni, 16 bis 20 Uhr, Bürgerzentrum an der Wupper, Siedlungsweg 24. Allein der DRK-Blutspendedienst West ist werktäglich auf 3000 bis 3500 Blutspendenden angewiesen, um Hunderte Krankenhäuser mit Blutpräparaten versorgen zu können. Deshalb gibt es aktuell eine „Blutspender-werben-Blutspender“- Aktion. Wer eine Freundin oder einen Kollegen mitbringt, der zum ersten Mal Blut spendet, bekommt einen Regenschirm direkt beim Termin geschenkt. Der Blutspendedienst bittet, sich vorab unter www.blutspende.jetzt eine Blutspendezeit zu reservieren, um Wartezeiten zu vermeiden. rue



